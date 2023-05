Polacy będą na "wakacjach kredytowych" jeszcze do końca 2023 roku. Co potem? Czy program zapewniający kredytobiorcom pomoc w spłacie wysokich rat kredytów mieszkaniowych będzie trwał także w 2024 roku? Ministerstwo Finansów rozważa jego przedłużenie.

Program Wakacje kredytowe trwa i ma się zakończyć z końcem 2023 r.

Wakacje kredytowe dają możliwość zawieszenia spłaty rat w złotych przez cztery miesiące w 2022 r. i cztery miesiące w 2023 r.

Wakacje kredytowe dotyczą części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu.

Gdy korzysta się z wakacji kredytowych, okres kredytowania wydłuża się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat. Bez dodatkowych odsetek.

Możemy mówić nawet o 700-800 tysiącach osób, dla których wakacje kredytowe okazały się szczególnie potrzebną deską ratunkową.

Ekspert: Program na pewno ocalił wiele osób od scenariusza oddania mieszkania w ręce komornika.

Ekspert: Program może mieć negatywne skutki dla sektora bankowego.

Czy Wakacje kredytowe zostaną przedłużone?

5 maja br. Artur Soboń, wiceminister finansów powiedział, że rząd rozważa przedłużenie Wakacji kredytowych.

Decyzja o Wakacjach kredytowych ma być podjęta w połowie roku i jest uzależniona m.in. od tempa spadku inflacji i od projekcji stóp procentowych.

Od 29 lipca 2022 r. w Polsce obowiązuje ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która zawiera przepisy o wsparciu kredytobiorców. Ustawa wprowadziła tzw. Wakacje kredytowe, czyli możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu mieszkaniowego w złotych przez cztery miesiące w 2022 r. i cztery miesiące w 2023 r.

Powody, dla których Wakacje kredytowe wprowadzono, nie w pełni ustały...

Już w momencie ogłaszania wakacji kredytowych obowiązujących w latach 2022-23 jasnym było, że pojawi się pokusa, aby mechanizm ten przedłużyć. I nie chodzi tu tylko o fakt, że lada moment mamy wybory, a brak konieczności płacenia rat kusi kredytobiorców do wydawania pieniędzy, a więc też wspiera wzrost gospodarczy i dochody budżetu. W opinii analityków, ważne jest też to, że oficjalne powody, dla których wakacje kredytowe wprowadzono, nie w pełni ustały.

Jeśli wierzyć deklaracjom polityków, to powodem wprowadzenia wakacji był znaczny wzrost rat złotowych kredytów mieszkaniowych. Doprowadził do tego trwający rok cykl podwyżek stóp procentowych - mówi Bartosz Turek, główny analityk HREIT.

W szczytowym momencie przeciętne miesięczne obciążenie kredytowe wzrosnąć mogło nawet o 80-90 proc.

- Jeśli ponadto ktoś był zadłużony na dłuższy okres – np. 30 czy więcej lat – to jego rata mogła się co najmniej podwoić. To spowodowało, że w 2022 roku gwałtownie rósł odsetek kredytobiorców, którzy mieli problemy ze spłatą raty - dodaje analityk.

Wakacje kredytowe - jak to działa?

Program Wakacje kredytowe w zamierzeniu ma pomóc Polakom w spłacie zobowiązań finansowych w obliczy wysokiej inflacji i wzrostów stóp procentowych.

Kredytobiorcy korzystają z pomocy od sierpnia 2022 r. Program umożliwia posiadaczom złotówkowych kredytów mieszkaniowych wstrzymanie płatności rat kapitałowo-odsetkowych na okres ośmiu miesięcy - po 2 miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 r. oraz po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r. Okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, o które zawieszono spłatę rat. Terminy na spłatę rat są przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek.

Poprzedni rok to czas, kiedy oprocentowanie kredytów wzrastało kilkukrotnie. W konsekwencji rekordziści zaczęli płacić raty nawet o 100 proc. wyższe niż przed podwyżkami.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Aby skorzystać z wakacji kredytowych, trzeba spełnić łącznie dwa warunki:

zawrzeć umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r. oraz

zakończyć okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

jeśli kredytobiorca korzysta już z wakacji kredytowych uzgodnionych wcześniej z bankiem, a złoży wniosek o wakacje na mocy nowych przepisów, to termin tych pierwszych wakacji skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku u kredytodawcy.

Wakacje kredytowe kończą się z upływem 2023 r.

5 maja br. Artur Soboń, wiceminister finansów powiedział, że rząd rozważa przedłużenie programu wakacji kredytowych. Decyzja ma być podjęta w połowie roku.

Premier Mateusz Morawiecki w marcu br. wyjaśniał z kolei, że dalsze decyzje w sprawie wakacji kredytowych zależą od ukształtowania się sytuacji inflacyjnej w Polsce i od projekcji stóp procentowych, która zostanie zaproponowana przez Narodowy Bank Polski.

Jak Polacy korzystają z Wakacji kredytowych?

Jak bardzo potrzebne jest rządowe wsparcie przy spłacie kredytów mieszkaniowych?

Bartosz Turek podaje, że grupa zadłużonych, dla których wsparcie w postaci wakacji kredytowych jest szczególnie potrzebne, jest trudna do oszacowania. Wyjaśnia, że gdyby przyjąć, że są to ci posiadacze kredytów, którzy wydają na ratę ponad połowę wynagrodzenia, to okazałoby się, że bez rządowego wsparcia pod koniec 2022 roku problem ten mógł dotyczyć posiadaczy około 350-400 tysięcy złotowych hipotek.

- Zważywszy na fakt, że przeważnie po kredyt idziemy parami, to możemy mówić nawet o 700-800 tysiącach osób, dla których wakacje kredytowe okazały się szczególnie potrzebną deską ratunkową. Dzięki wakacjom kredytowym mogą oni w bieżącym roku ograniczyć koszt obsługi długu o około 1/3. To powinno zmniejszyć grono osób wydających ponad połowę dochodów na ratę o mniej więcej pół miliona. Przy tych szacunkach uwzględniamy dane KNF na temat obciążenia budżetów domowych ratami zlotowych kredytów, dane GUS na temat wynagrodzeń oraz zmiany oprocentowania - mówi Bartosz Turek.

Według stanu na koniec grudnia wakacjami kredytowymi objętych zostało 1,05 mln kredytów o łącznej wartości 262,5 mld zł. W opinii ekspertów, w najbliższych miesiącach zainteresowanie wakacjami kredytowymi może się utrzymywać. Jeśli inflacja i stopy procentowe będą się utrzymywały, a koszty utrzymania gospodarstw domowych będą wysokie, to osoby o niższych dochodach mogą chętniej korzystać z przerwy w spłacie kredytu.

Wydłużenie wakacji kredytowych tylko dla potrzebujących?

Program został skrytykowany przez Narodowy Bank Polski. Zdaniem NBP, wakacje kredytowe powinny być skierowane tylko do osób, których raty kredytu przekraczają połowę pensji.

Bank w przesłanym do Sejmie piśmie alarmował, że przygotowywane przez rząd wakacje kredytowe są źle zaprojektowane i utrudnią walkę z inflacją. Bank Centralny uważa, że dla sektora bankowego koszt wakacji kredytowych w ubiegłym i tym roku może sięgnąć 20 mld zł.

Dr Olga Szczepańska, dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej NBP w rozmowie z Obserwatorem Finansowym mówiła, że programu wakacji kredytowych nie należy kontynuować po 2023 roku. Wraz z uruchomieniem wakacji kredytowych wzrosła bowiem liczba wcześniejszych spłat kredytów, co potwierdza, że część kredytobiorców przeznacza zaoszczędzone na wakacjach raty na wcześniejszą spłatę kredytu.

- Z pewnością istnieje grupa ludzi, dla których przedłużenie wakacji kredytowych jest deską ratunkową, która nadal jest niezbędna dla utrzymania płynności finansowej. Dla większości jednak odbiorców jest to narzędzie pozwalające nadpłacać kapitał, a tym samym minimalizować koszt zaciągniętego zobowiązania - Karolina Opach, kierownik działu sprzedaży w spółce Q3D Locum.

Wakacje kredytowe - jak wpływają na rynek mieszkaniowy

Odrębną kwestią jest to, czy takie rozwiązanie jest dobre dla rozwoju rynku mieszkaniowego. W ocenie analityków, w roku 2022 wakacje kredytowe miały więcej plusów niż minusów.

- Program ten wspierał tych Polaków, którzy mogliby sobie nie poradzić ze spłatą kredytu, a więc też stali oni przed zagrożeniem utraty dachu nad głową. To rodziłoby nie tylko bardzo poważne problemy społeczne. Taki scenariusz powodowałby też konieczność wymuszonego sprzedania nieruchomości przez bank lub samego kredytobiorcę. Przy ograniczonym popycie, mogłoby to doprowadzić do konieczności sprzedania mieszkania za ceną niższą niż cena zakupu. W 2024 roku ryzyko realizacji takiego negatywnego scenariusza będzie znacznie mniejsze - wyjaśnia Bartosz Turek.

Patryk Komisarczyk z Reliance Polska mówi, że program na pewno ocalił wiele osób od scenariusza oddania swojego mieszkania w ręce komornika. Z drugiej strony jednak, przedłużenie programu wakacji kredytowych może prowadzić do opóźnienia spłaty kredytów i zwiększenia całkowitej kwoty, którą kredytobiorcy muszą spłacić w przyszłości.

Program może mieć negatywne skutki dla sektora bankowego, który może napotkać problemy z płynnością i zwiększeniem ryzyka kredytowego - mówi Patryk Komisarczyk.

Dodaje, że należy też mieć na uwadze to, że obecnie banki borykają się z wypłatami odszkodowawczymi dla tzw. frankowiczów.

- Słysząc, jaką mamy obecnie sytuację za oceanem, gdzie był okres, w którym co weekend poszczególne banki ogłaszały problemy, powinniśmy również zwracać uwagę na ten aspekt - podsumowuje Patryk Komisarczyk.

