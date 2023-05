Pierwszy kwartał potwierdził odbicie sprzedaży w segmencie mieszkaniowym. Pozytywne poruszenie widać m.in. na rynku krakowskim - wyraźnie widać, że rośnie liczba rezerwacji i sprzedanych mieszkań.

Po trudnym 2022 r. pierwszy kwartał przyniósł odbicie sprzedaży w segmencie mieszkaniowym.

Na siedmiu największych rynkach w Polsce styczeń-marzec 2023 r. przyniósł poprawę wyniku o 35 proc. względem wcześniejszego kwartału.

Ponadto – według danych Otodom Analytics – wzrosła także liczba rezerwacji.

Pozytywne poruszenie widać m.in. na rynku krakowskim.

Udział w tym ma także Echo Investment. Deweloper na początku bieżącego roku posiadał w ofercie w stolicy Małopolski około 220 mieszkań.

W okresie styczeń-marzec 2023 r. w Krakowie deweloperzy wprowadzili do swoich ofert 1,6 tys. nowych mieszkań.

Po serii spadków, szacowana w Krakowie sprzedaż wyraźnie wzrosła. Według wyliczeń przytaczanych w raporcie „Pierwotny Rynek Mieszkaniowy Krakowa” przygotowanym przez Dział Badań i Analiz spółki Emmerson Lumico na koniec I kw. 2023 r. liczba sprzedanych mieszkań wyniosła ponad 2,1 tys. Oznacza to, że po raz pierwszy od końca 2021 r. udało się przebić wolumen 2 tys. sprzedanych lokali. Ponadto okres styczeń-marzec 2023 r. był całkiem dobry w Krakowie pod względem nowej podaży rynkowej - deweloperzy wprowadzili w tym czasie do swoich ofert 1,6 tys. nowych mieszkań. To istotna zmiana w porównaniu do słabych dwóch ostatnich kwartałów 2022 r., gdy tych mieszkań było 923 oraz 606.

na krakowskim rynku aktywnie działa Echo Investment. Nowa inwestycja dewelopera, która powstaje w tym mieście to ZAM Apartments.

- W zielonym otoczeniu krakowskiego Podgórza powstaje kameralna inwestycja o podwyższonym standardzie oferująca 100 apartamentów w układach od jedno- do pięciopokojowych i z metrażem od 26 do 94 mkw - mówi Jakub Tamborowski, kierownik sprzedaży mieszkań Echo Investment na rynku krakowskim.

Znaczny ruch w sprzedaży i rezerwacji mieszkań deweloper dostrzega też w swojej drugiej krakowskiej inwestycji - Bonarka Living.

Pokusa posiadania gotowego mieszkania już w tym roku, pełna dostępność lokali pomimo sprzedaży ponad 70 proc. mieszkań z oferty oraz perspektywa rządowego wsparcia w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2%” sprawiają, że klienci chętniej odwiedzają Biuro Sprzedaży przy ulicy Przyjaźni Polsko-Węgierskiej i decydują się na zakup. A to przekłada się na nasz wyniki sprzedażowe - dodaje Jakub Tamborski.

Inwestycja Bonarka Living. fot. mat. pras.

Firma Echo Investment rozpoczęła rok 2023 ofertą na poziomie ponad 220 mieszkań. Wynik ten, według danych pochodzących z raportu Emmerson Lumico, uplasował spółkę w pierwszej dziesiątce wśród wszystkich deweloperów aktywnych w stolicy województwa małopolskiego. Z racji tego, że oba obecne projekty Echo Investment powstają na terenie Podgórza, firma bezapelacyjnie była liderem w liczbie oferowanych mieszkań w tej części miasta. Przełożyło się to na sprzedaż 45 lokali czyli wynik w czołówce wszystkich transakcji zawartych w tym czasie na terenie krakowskiej dzielnicy. Autorzy kwartalnego podsumowania „Pierwotny Rynek Mieszkaniowy Krakowa” wyliczyli, że oznacza to udział w dzielnicy na poziomie ponad 6 proc. Łączny wynik sprzedażowy Podgórza z okresu styczeń-marzec 2023 okazał się dużo lepszy niż w poprzednim kwartale, a jednocześnie najlepszy od przeszło roku. Deweloperzy sprzedali w tej części miasta ponad 800 mieszkań, co wskazuje na wyraźnie większe zaangażowanie strony popytowej w relacji do wielkości oferty zapewnianej przez deweloperów.

Ceny mieszkań będą rosły

Według twórców kwartalnego raportu przygotowanego przez Otodom Analytics argumentem za przyspieszeniem zakupu może być niewielki, ale regularny wzrost cen. W przypadku krakowskiego rynku mieszkaniowego był on w porównaniu do grudnia 2022 r. najmniejszy w skali kraju - wynoszący 3 proc. Podobnie działo się w Trójmieście i Poznaniu, ale już w przypadku Warszawy, Wrocławia i Katowic ceny wzrosły o 5 proc., aż po 8 proc. w Łodzi. Z kolei eksperci Emmerson Lumico nie mają wątpliwości, że na odbudowę części popytowej rynku wpływ miały m.in.: rekomendacja KNF o zmniejszeniu bufora bezpieczeństwa przy obliczaniu zdolności kredowej w przypadku kredytów ze stałym oprocentowaniem oraz wstrzymany cykl podwyżek stóp procentowych. W obawie o wzrost cen przy już teraz ograniczonej ofercie, klienci przestali odkładać w czasie decyzję o zakupie mieszkania i wrócili do biur sprzedaży deweloperów.

