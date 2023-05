Choć rządowy program Pierwsze Mieszkanie ma obowiązywać od lipca bieżącego roku, to już teraz wzbudza spore zainteresowanie. Klienci rezerwują lokale, a deweloperzy dostosowują ofertę do wymogów programu.

Program Pierwsze Mieszkanie ma ruszyć 1 lipca br.

Program jest skierowany do osób, które nie ukończyły 45 lat, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie lub gromadzić środki na nabycie nieruchomości w przyszłości.

Deweloperzy wskazują, że ostatnie kilka, a nawet kilkanaście tygodni to systematyczny wzrost zapytań i rozmów na temat oferty spełniającej ramy programu.

Na rynku mieszkaniowym widać wiosenne ożywienie. Wraca odłożony w czasie popyt, a wraz z nim klienci gotówkowi i coraz częściej kredytowi. Dużym zainteresowaniem cieszy się również zapowiadany program, dzięki któremu będzie można otrzymać kredyt z korzystnym rządowym dofinansowaniem.

W dniu 14 kwietnia Sejm uchwalił ustawę, program „Pierwsze Mieszkanie”, na który niecierpliwie czeka wielu klientów. Skierowany jest do osób młodych, do 45 roku życia (w przypadku współkredytobiorców dla jednego z nich), które chciałyby zakupić swoje pierwsze mieszkanie lub gromadzić środki na nabycie nieruchomości w przyszłości. Z założenia kredytobiorca ma otrzymać 2-procentowe oprocentowanie, a pozostałą należność pokryje budżet państwa.

Dopłata do rat ma przysługiwać przez okres 10 lat. Nie ma ograniczeń dotyczących metrażu mieszkania lub nieruchomości.

Maksymalna wysokość kredytu to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem – 600 tys. zł. Wkład własny nie może przekroczyć 200 tys. złotych, a tym samym dopuszczalna końcowa wartość nieruchomości to 700 lub 800 tys. złotych.

Pierwsze Mieszkanie ma wystartować w lipcu bieżącego roku, ale zainteresowanie wzbudził już po pierwszych zapowiedziach.

- Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby dostosować ofertę mieszkaniową do wymogów programu. Nasze nieruchomości spełniają jego limity, a potencjalnych klientów ciągle przybywa. W odpowiedzi na takie duże zainteresowanie przygotowaliśmy możliwość rezerwacji mieszkania nawet na okres do 4 miesięcy. Na dodatek taka opłata rezerwacyjna będzie zwracana, jeśli nie powiedzie się procedura kredytowa - mówi Patrycja Pilarczyk z biura sprzedaży projektu Nowa Murowana.

Na terenie Murowanej Gośliny pod Poznaniem, w pobliżu Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, deweloper realizuje kolejny etap tego projektu. W ramach budynku wielorodzinnego powstaje 26 mieszkań o powierzchni od 27 do 69 mkw., a wśród nich kawalerki oraz lokale 2- i 3- pokojowe. Do mieszkań parterowych przynależą ogródki o metrażu nawet do 106,8 mkw. Dużym udogodnieniem dla mieszkańców będzie podziemna hala garażowa, uzupełniona o miejsca postojowe naziemne. Do każdego lokalu przynależą również bezpłatne komórki.

- Nasz budynek to już gotowy stan surowy zamknięty gotowy. Wstawione są okna, gotowe jest pokrycie dachowe. Trwają również ostatnie prace z związane z elewacją oraz instalacjami elektrycznymi, wodno kanalizacyjnymi i gazem - dodaje Patrycja Pilarczyk.

Spośród 26 lokali w sprzedaży zostało jeszcze kilkanaście mieszkań. Ich cena rozpoczyna się od 6380 zł brutto za mkw.

Zakończenie realizacji tego etapu deweloper planuje na II kwartał 2024 roku. Docelowo w ramach bieżącego etapu powstaną 4 budynki wielorodzinne.

