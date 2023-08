Powoli odbudowuje się popyt na domy jednorodzinne. W lipcu zainteresowanie ogłoszeniami domów na sprzedaż wzrosło o 24 proc. mdm - podaje Nieruchomosci-online.pl

Wzrasta popyt na domy jednorodzinne.

W lipcu zainteresowanie ogłoszeniami domów na sprzedaż było o 24 proc. wyższe w porównaniu do czerwca i o 46 proc. wyższe rok do roku.

Notuje się większe zainteresowanie niewielkimi domami w standardzie deweloperskim.

W najbliższych miesiącach domy jeszcze podrożeją.

Ożywienie popytu na domy potwierdzają wyniki najnowszego badania nastrojów rynkowych, które przeprowadził portal Nieruchomosci-online .pl. W II kwartale indeks nastrojów dla domów jednorodzinnych wzrósł w porównaniu do I kwartału o 7 pkt. i wynosi 60,5 pkt. na 100.

Zainteresowanie ogłoszeniami domów na sprzedaż wzrosło z kilku powodów. Duże znaczenie mają wysokie ceny mieszkań. Część osób zorientowała się, że w cenie mieszkania w dobrej lokalizacji w dużym mieście, można kupić dom na przedmieściach lub w okolicznej miejscowości. Poza tym oferta dostępnych mieszkań jest coraz mniejsza - powiedział Rafał Bieńkowski, PR manager w Nieruchomosci-online.pl.

Dodaje, że kolejnym powodem większego zainteresowania domami jest to, że do poszukiwań wróciły osoby, które długo wstrzymywały się z decyzją o kupnie wierząc w spadki cen. Swoje robi też oczywiście Bezpieczny Kredyt 2%, ponieważ niemała część oferty domów wpisuje się cenowo w założenia tego programu.

Polacy najczęściej poszukują dziś szeregówek lub bliźniaków o powierzchni 80-100 mkw. oraz domów wolnostojących do 120 mkw.

- Zauważyliśmy szczególnie większe zainteresowanie niewielkimi domami w standardzie deweloperskim. Wielu naszych klientów zdecydowało się sprzedać lub zamienić swoje mieszkanie na szeregowiec lub dom w zabudowie bliźniaczej. Ceny mniejszych domów w standardzie deweloperskim są bardzo podobne do cen mieszkań o podobnym metrażu, przez co większa liczba klientów może sobie pozwolić na polepszenie warunków życia i zamianę mieszkania na dom - ocenił Adrian Bury z agencji Mój Dom Nieruchomości w Stargardzie Szczecińskim.

- Dużym plusem nowego domu jest brak czynszu w porównaniu do mieszkania, przez co klienci mogą sobie pozwolić na większą ratę kredytu. Zauważamy jednak mniejszą liczbę nowych inwestycji, szczególnie domów między 80 a 100 m kw., przez co spodziewamy się kolejnych wzrostów cen takich nieruchomości - dodał.

Pośrednicy potwierdzają też wzrost zainteresowania domami odpowiadającymi cenowo ograniczeniom wynikającym z programu Bezpieczny Kredyt 2 proc.

- Analiza ogłoszeń na Nieruchomosci-online.pl pokazuje, że w ofercie nie brakuje domów leżących blisko głównych miast i wpisujących się cenowo w BK2%.

Według danych z początku sierpnia, w promieniu 20 km od Warszawy jest dostępnych ponad 1 tys. domów z ceną ofertową do 800 tys. zł, chociaż oczywiście w różnym standardzie.

W takie samej odległości od Krakowa dostępnych jest ponad 800 takich ofert, a w przypadku Wrocławia czy Łodzi około 700 - dodał Rafał Bieńkowski.

Jak wskazuje badanie nastrojów rynkowych przeprowadzone po II kwartale 2023 r., pośrednicy są jednak podzieleni w prognozach dotyczących cen domów. 45 proc. pośredników jest zdania, że w najbliższych miesiącach domy jeszcze podrożeją, a 42 proc., że obecne wysokie ceny ustabilizują się. Jedynie 13 proc. agentów wierzy, że ceny mogą spaść.

