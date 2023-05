– Rynek nieruchomości nie może trwać w stagnacji tyle miesięcy nie dlatego, że deweloperzy mają potrzebę, by sprzedawać mieszkania. Ten ruch zaczyna się, bo klienci podejmują decyzję, że muszą już kupić mieszkanie. Mają dosyć życia u rodziców, mają dosyć wynajmowania mieszkań, takie są podstawowe motywy osób, które w ostatnich dniach do nas przychodzą – mówi Mirosław Król, ekspert rynku nieruchomości.

Król dodaje jednak, że wiele rodzin rozgląda się, a nawet chce… rezerwować mieszkania. Przyznają oni jednocześnie, że zakup sfinalizowaliby dopiero za kilka miesięcy.

Czwarty kwartał roku 2022 i pierwszy kwartał roku 2023 był fatalny dla sektora nieruchomości. Mieszkań sprzedawało się niewiele, a szacunkowy spadek ilości budowanych obiektów deweloperskich w poszczególnych regionach Polski waha się od 20 do nawet 40 proc.

Brak zainteresowanych zakupem mieszkań nie sprawił jednak, że ceny nieruchomości zaczęły drastycznie spadać. Inwestycje deweloperskiej niemal utrzymały cenę. Wzrosły ceny kawalerek na rynku wtórnym. Taniej kupimy za to bliźniaki i mieszkania na rynku wtórnym o metrażu powyżej 60 metrów kwadratowych.

- Polacy powoli odzyskują zdolność kredytową w bankach, co jest dobrą wiadomością zarówno dla deweloperów jak i dla klientów. Obniżenie buforów kredytowych w bankach, wzrost wynagrodzeń oraz to, że przez ostatnie miesiące wiele osób intensywnie oszczędzało na wkład własny, powoduje, że widzimy, że transakcji jest coraz więcej – mówi Mirosław Król.

Rynek nieruchomości napędza sytuacja finansowa klasy średniej, a ta się w ostatnim czasie poprawiła. Oczywiście nie jest tak, że sytuacja wróciła do stanu sprzed podwyżki stóp procentowych, ale są już na rynku nieruchomości, które są w zasięgu osób, które mają kilkadziesiąt tysięcy złotych wkładu własnego i planują kredyt na poziomie ok. 300 tysięcy złotych – przyznaje Mirosław Król.

Ekspert dodaje, że w ostatnich miesiącach dziesiątki rodzin decydują się na oglądanie mieszkań, co jest zwiastunem tego, że rozważają zakup nieruchomości.

- Jest zainteresowanie. Szczególnie mieszkaniami na rynku wtórnym o średnim metrażu. Wciąż mniej osób ogląda bliźniaki oraz inwestycje deweloperskie, bo ich ceny są wysokie. Na pewno nadzieje Polaków na mieszkanie rozbudziły polityczne obietnice dotyczące programu „Bezpieczny kredyt 2%”. Wciąż jednak nie wiemy jak w szczegółach on będzie działać i kiedy zostanie uruchomiony konkretnie, stąd rynek nieruchomości ma obawy, że korzystanie z niego nie nastąpi tak szybko, jak wszyscy, by chcieli – dodaje Mirosław Król.

Wśród kupujących pojawiły się osoby, które licytują ceny lub proszą o… rezerwacje nieruchomości.

To bardzo częste, ale zazwyczaj niemożliwe. Przychodzą klienci, którzy mówią: jak tylko rządowa dopłata do kredytów wejdzie w życie to bierzemy to mieszkanie. Inni proszą żeby poczekać ze sprzedażą tego mieszkania do jesieni, bo wtedy już będą środki. Zazwyczaj nie można na takie zachowanie ze strony sprzedającego liczyć. Podmioty sprzedające mieszkania również czekają na klientów i rezerwowanie mieszkań na wiele miesięcy do przodu nie jest w ich interesie – dodaje Mirosław Król.