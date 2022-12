Podkrakowska firma oddała do użytku akademik w szwajcarskiej miejscowości Sion. To kolejny prywatny akademik wykonany przez DMDmodular w technologii modułowej 3D. Budynek realizowany był wysoko w Alpach w czasie zimy, w ujemnych temperaturach.

Wybudowany akademik to trzypiętrowy obiekt, składający się łącznie z 42 modułów. Powstał na terenie istniejącego już wcześniej miasteczka studenckiego SmallVille, zatem przed architektami DMDmodular postawiono zadanie dopasowania nowego budynku formą i kolorystyką do pozostałych obiektów.

W ich wnętrzach znalazły się dwa warianty modułów. Pierwszy z nich zawierał tzw. „studio” i składał się z pokoju mieszkalnego, łazienki i aneksu kuchennego. Powierzchnia całkowita takiego modułu wynosiła około 33 mkw. Łącznie w budynku zainstalowano 33 takie apartamenty. Drugi typ modułu składał się z dwóch naprzeciwległych mniejszych pokoi bez aneksu kuchennego, z łącznikiem obejmującym część korytarza. Powierzchnia całkowita modułu drugiego typu to około 41 mkw. W budynku zaprojektowano ich dziewięć, co pozwoliło oddać w całym budynku 51 pokoi.

Każdy mebel został wyprodukowany na wymiar i zamontowany w modułach przed ich wywiezieniem z fabryki. fot. mat. pras.

Zakres realizacji dotyczył łącznie blisko 700 mkw. powierzchni użytkowej i poza przygotowaniem samych modułów objął przygotowanie projektu i wykonawstwo wnętrz wszystkich apartamentów. Każdy mebel do ich wnętrz został wyprodukowany na wymiar i zamontowany w modułach przed ich wywiezieniem z fabryki, zatem każdy moduł wyjechał na plac budowy w niemal skończonej formie - miał wykończone nie tylko ściany i podłogi, ale były w nim zainstalowane także drzwi, meble i wszystkie sprzęty AGD. W łazience zamontowane były lustra, ceramika i armatura, a okna wyposażone zostały w rolety.

Każdy moduł wyjechał na plac budowy w niemal skończonej formie. fot. mat. pras.

Moduły zostały dostarczone na miejsce na platformach TIR-ów, gdzie montażyści połączyli je w trzykondygnacyjny budynek. Dzięki wcześniejszemu całkowitemu wykończeniu wnętrz prace na miejscu ograniczone zostały do minimum - polegały jedynie na poprowadzeniu pionów instalacyjnych w szachtach i przyłączeniu do nich instalacji. Do połączonych modułów dostawiona została galeria zewnętrzna wraz z zewnętrznymi klatkami schodowymi oraz szklanymi balustradami.

Moduły zostały dostarczone na miejsce na platformach TIR-ów. fot. mat. pras.

- Szwajcarski projekt wymagał od nas wielkiej precyzji i spełnienia bardzo wyśrubowanych norm, które obowiązują w Szwajcarii. Duże znaczenie przy tej realizacji miało nasze wcześniejsze międzynarodowe doświadczenie, zdobyte w czasie realizacji projektów w Wielkiej Brytanii, Francji, Czechach, Danii i w Niderlandach - mówi Ewelina Woźniak-Szpakiewicz, prezes zarządu DMDmodular.

Technologia modułowa pozwala na to, co jest niewykonalne w technologii tradycyjnej - na znacznie szybsze stawianie budynków oraz znacznie szersze możliwości realizacyjne.

- Nasz szwajcarski projekt powstawał zimą w wysokich Alpach, a zatem w bardzo niskich temperaturach, co pokazuje, że stosowane przez nas technologie uniezależniają nas od warunków atmosferycznych, które są tak istotnym ograniczeniem dla firm budujących w tradycyjnych technologiach - mówi Ewelina Woźniak-Szpakiewicz.

Realizacja inwestycji odbywała się w trudnych warunkach. fot. mat. pras.

Co równie istotne, połączenie modułów w jeden obiekt trwa zaledwie kilka tygodni, co w związku z faktem, że dla wielu inwestorów jednym z kluczowych czynników jest czas realizacji projektu pozwala prognozować bardzo duże zainteresowanie tą technologią i coraz powszechniejsze jej stosowanie w wielu miejscach na świecie. Budownictwo modułowe nie wymaga zapewnienia tradycyjnego zaplecza budowy, więc w wielu zatłoczonych centrach miast tylko ta technologia pozwoli na realizację inwestycji.

Przygotowywanie modułów w kontrolowanych, fabrycznych warunkach daje tej technologii jednak znacznie więcej przewag w stosunku do tradycyjnych metod wznoszenia budynków. Mowa tu nie tylko o skróconemu czasowi realizacji inwestycji, ale również o możliwości zastosowania rozwiązań w nietypowych lokalizacjach, czy też trudnych z poziomu prowadzenia prac budowy uwarunkowaniach pogodowych, czy lokalizacyjnych.

Budynki modułowe można stawiać na istniejących budynkach, w ścisłych centrach miast, czy też na wodzie, wytwarzając w ten sposób nowe możliwości dla inwestora, czy użytkownika. Technologia modułowa to także rozwiązanie bardziej ekologiczne. Pozwala na redukcję emisji dwutlenku węgla w stosunku do tradycyjnej technologii, czy też istotnie zmniejsza ilość odpadu, tym samym zmniejszaj ilość zasobów naturalnych, potrzebnych do przygotowania budynku. Przy alarmujących danych, wskazujących właśnie branżę budowlaną jako tę najpilniej wymagającą to budownictwo modułowe staje się jednym z najważniejszych i najbardziej przyszłościowych rozwiązań korzystnie wpływających na środowisko naturalne.

Równocześnie warty podkreślenia jest fakt, że budynek w szwajcarskim Sion to kolejna realizacja DMDmodular na rynku prywatnych akademików w Europie, których popularność zdaje się rosnąć z roku na rok. W głównej mierze jest to związane z dużym zapotrzebowaniem rynku na tego rodzaju oferty. Większość prywatnych akademików cieszy się stałym i niemal stuprocentowym obłożeniem przez cały rok akademicki, a w niektórych przypadkach także na cały okres studiów. Dla inwestorów oznacza to zatem wejście na stabilny i mocno przewidywalny rynek, na którym obłożenie zapewnione jest ze znacznym wyprzedzeniem, a umowy najmu należą do grona wyjątkowo stabilnych. Równocześnie dla DMDmodular oznacza to zakorzenienie się w bardzo dynamicznie rozwijającym się i stabilnym segmencie budownictwa.

