Rynek mieszkaniowy w Małopolsce wyhamował. Coraz mniej klientów posiada zdolność kredytową, by kupić mieszkanie. Większość transakcji aktualnie odbywa się za gotówkę i ma charakter inwestycyjny. Taka sytuacja najprawdopodobniej się utrzyma.

W styczniu 2023 r. deweloperzy działający w woj. małopolskim oddali do użytkowania 2 166 mieszkań - podał GUS.

Mieszkania które trafiły na rynek w województwie małopolskim w styczniu 2023 r. stanowiły 11,9 proc. ogólnej liczby mieszkań które trafiły na rynek w Polsce.

W Krakowie w okresie od stycznia do listopada 2022 roku deweloperzy przekazali 10 783 nowych mieszkań - wynika z danych GUS.

Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Krakowie ustabilizowały się na wysokim poziomie, wynoszącym średnio 13 tys. zł za metr kw.

W 2022 roku małopolski rynek mieszkaniowy znacząco zwolnił. Nadal co prawda zauważalne jest zainteresowanie zakupem lokali, ale podobnie jak w reszcie kraju - coraz mniej osób posiada zdolność kredytową by je nabyć.

Według ekspertów, wśród osób, które jeszcze rok temu mogły wziąć kredyt w odpowiedniej wysokości na zakup mieszkania w Małopolsce, dzisiaj już ponad połowa - przy tym samym poziomie zarobków - spotyka się z odmową bankową. Zdarza się również, że banki oferują zbyt niską propozycję kredytową, która nie wystarczy już na zakup odpowiedniego lokum.

Mniej nowych mieszkań w całym regionie

Deweloperzy w ostatnich miesiącach ograniczyli zdolność produkcyjną w całym regionie. Według wstępnych danych GUS, w styczniu 2023 r. deweloperzy działający w woj. małopolskim oddali do użytkowania 2 166 mieszkań, tj. o 8,7 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem liczba oddanych mieszkań zmniejszyła się o 7,1 proc. do 1 424, a w indywidualnym - o 11,7 proc. do 742. Mieszkania oddane w województwie małopolskim w styczniu 2023 r. stanowiły 11,9 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania w kraju.

Kraków także pod kreską

Stolica województwa to drugie miasto w Polsce pod względem ilości mieszkańców oraz zajmowanej powierzchni. Według danych GUS z czerwca 2022 roku w ludność Krakowa liczyła 802,8 tys. mieszkańców. Według analiz, wskaźnik dla Krakowa wynosi 542 mieszkania na tysiąc mieszkańców i jest wyższy niż np. w Poznaniu czy Wrocławiu. Stolica Małopolski ciągle boryka się z deficytem mieszkaniowym, a eksperci podają, że liczba brakujących mieszkań oscyluje w granicach nawet 100 tys. mieszkań.

W Krakowie w okresie od stycznia do listopada 2022 roku deweloperzy przekazali 10 783 nowych mieszkań. tj. o 6,8 proc. więcej niż rok wcześniej. W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem liczba mieszkań przekazanych do użytkowania wyniosła 10 122 (o 7 proc. więcej niż w 2021 r.), a w budownictwie indywidualnym 611 (wzrost o 10,9 proc.). Mieszkania oddane do użytkowania na terenie Krakowa stanowiły 45,2 proc. ogólnej liczby mieszkań przekazanych do użytkowania w województwie małopolskim (wobec 46,1 proc. rok wcześniej).

Obserwując dostępną ofertę wyraźnie widać, że deweloperzy oferują cały przekrój lokali - od niewielkich kawalerek w blokach z wielkiej płyty, poprzez mieszkania premium w odnowionych kamienicach czy w nowym budownictwie, po domki szeregowe i wolnostojące wille na przedmieściach.

Najwięcej nowych mieszkań buduje się na obrzeżach i w bezpośrednim centrum miasta.

Ze względu na naturalne ograniczenia w postaci braku przestrzeni dostępnej dla deweloperów, coraz częściej zabudowywane są miejsca w sąsiednich gminach, a także na terenach podmiejskich. Deweloperzy mieszkaniowi coraz częściej realizują także projekty typu brownfield, czyli inwestycje umożliwiające ponowne wykorzystanie istniejących już nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych czy też przemysłowych.

Ceny mieszkań z roku na rok w górę

Na rosnące ceny mieszkań w województwie wpływ mają coraz wyższe koszty związane z zakupem gruntów i samą realizacją inwestycji. Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w Krakowie aktualnie ustabilizowały się na wysokim poziomie, wynoszącym średnio 13 tys. zł za mkw. Najwięcej za mieszkanie zapłacimy w dzielnicach zlokalizowanych blisko centrum miasta.

W opinii analityków w najbliższej przyszłości taniej nie będzie. A to ze względu na rosnące ceny materiałów budowlanych i energii, która jest niezbędna do ich wyprodukowania. Do tego dochodzą wysokie ceny gruntów, których w Krakowie już zaczyna brakować. To wszystko powoduje, że zdecydowanie prężniej działa rynek deweloperski w mniejszych ośrodkach miejskich - szczególnie w miastach posiadających dobre połączenie komunikacyjne z Krakowem. Dotyczy to przede wszystkim najbliższej Wieliczki i Skawiny, ale także bardziej oddalonych miast, takich jak np. Bochnia, Brzesko, Krzeszowice, Trzebinia, Słomniki czy Miechów.

