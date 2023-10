Rusza kolejny etap budowy osiedla Polnych Kwiatów w Ożarowie Mazowieckim. Inwestycja obejmie 3 kameralne trzypiętrowe budynki, o łącznej liczbie 126 mieszkań.

Arche buduje w Ożarowie Mazowieckim kolejny etap osiedla Polnych Kwiatów.

W osiedlu Arche można nawet testowo przenocować.

Inwestycja obejmie 3 kameralne trzypiętrowe budynki, o łącznej liczbie 126 mieszkań - od 36 do 77 mkw., w tym 30 z ogródkami.

Przybędzie również 189 stanowisk parkingowych wraz z windami z garaży podziemnych, specjalne miejsca na rowery oraz komórki lokatorskie.

Prostota, minimalizm, jasne elewacje i dużo zieleni to cechy charakterystyczne spajające w całość koncepcję architektoniczną osiedla Polnych Kwiatów. Kolejny piąty etap wielorodzinnego projektu mieszkaniowego, zlokalizowany jest przy ulicy Kamińskiego 22-24. Budynki zaprojektowano w nowoczesnym minimalistycznym stylu, a wnętrza części wspólnych nawiązują do historii tego miejsca, czyli huty szkła. Ceny zaczynają się od 10 900 zł brutto za mkw. a szeroka oferta lokali kwalifikuje się do uzyskania “Kredytu 2 %”. Na osiedlu znajduje się mieszkanie pokazowe, w którym za złotówkę przyszli nabywcy mogą spędzić testowy nocleg.

W tej chwili do odbiorów przygotowujemy budynki IV etapu - w kwadracie ulic Poznańska i Kamińskiego, gdzie do końca października b.r. trwa promocja na kilka ostatnich lokali w cenie brutto 699 tys. zł. z podwójnym miejscem garażowym (rodzinnym) o powierzchni 72 mkw. kwalifikujących się do “Kredytu 2%”. Na osiedlu znajduje się duży plac zabaw dla dzieci mieszkańców. Bezpieczna zielona okolica, kameralne sąsiedztwo i krótki czas dojazdu do Centrum - to idealne rozwiązania dla osób szukających chwili wytchnienia, z dala od miejskiego gwaru. Zakończenie budowy V etapu osiedla planujemy w kwietniu, a odbiory lokali nastąpią do końca sierpnia 2025 r. - informuje dyrektor sprzedaży i marketingu Arche Magdalena Sidorowicz.

Do osiedla Arche w Ożarowie Mazowieckim głównie przyciąga dobra lokalna infrastruktura, szkoły, a nawet uczelnie wyższe, pobliskie tereny rekreacyjne, kluby sportowe, galeria handlowa, Dom Kultury, Urząd Miasta, czy miejska pływalnia. Co ważne lokalizacja jest świetnie skomunikowana, a dojazd pociągiem Kolei Miejskiej do stacji Warszawa Śródmieście zajmuje zaledwie 22 min.

Notowane na Catalyst Arche to doświadczony deweloper mieszkaniowo-hotelowy, który w swojej ponad 30-letniej historii wybudował ponad 10 tys. domów i mieszkań. W 2022 r. firma miała 525 mln zł przychodów, o 39 proc. więcej niż rok wcześniej. Sprzedaż mieszkań i lokali hotelowych przyniosła 210 mln zł przychodów, a sprzedaż usług hotelowych 255 mln zł. Zysk operacyjny wzrósł o 34 proc., do 104,5 mln zł, a zysk netto o 22 proc., do 67,5 mln zł. Spółka zrewitalizowała wiele obiektów, a w kolekcji Arche jest już 19 resortów hotelowych na terenie całego kraju, uzyskując dziesiątki nagród i wyróżnień.

