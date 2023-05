- Jestem aktywnym inwestorem na rynku najmu mieszkań od 1998 roku, czyli od ćwierćwiecza. W tym czasie widziałem już tuziny rządowych programów - od dużej ulgi podatkowej pod koniec lat 90-tych, poprzez kasy mieszkaniowe na początku lat 2000, poprzez TBS-y, poprzez różne Mieszkania na swoim, Mieszkania dla Młodych, państwowy Fundusz Mieszkań na Wynajem, różnego rodzaju ulgi, dopłaty i inne - aż po kredyt 2 proc. Nawet nie byłbym w stanie ich wszystkich zliczyć - mówi Sławek Muturi, twórca platformy mieszkań na wynajem Mzuri.

Wszystkie te programy mają wspólny mianownik. Żaden nie trwał dłużej niż kilka lat, co akurat na rynku mieszkań jest bardzo krótkim czasem, biorąc pod uwagę długość trwania procesów budowlanych - podkreśla Sławek Muturi.

- Mieszkania "żyją" po kilkaset lat, tak jak dęby, a nie tak jak motyle - po kilkanaście dni, czy nawet krzewy różane po 5 lat. Dlatego żaden dotychczasowy rządowy program mieszkaniowy nie był sukcesem - mówi Sławek Muturi. - Ani razu nie widziałem jakiejkolwiek analizy efektywności wydawania naszych wspólnych pieniędzy zdeponowanych w skarbie państwa. Żaden z programów nie przyniósł jakiejś trwałej zmiany - komentuje.

Dlatego dziś gdy słyszę o kolejnym rządowym czy poselskim pomyśle dotyczącym mieszkalnictwa wiem, że on do "rozwoju" mieszkalnictwa się nie przyczyni. Nie służy "rozwojowi" tylko propagandzie wyborczej - uważa ekspert.

- Nasi posłowie i ministrowie myślą kategoriami krzewów różanych, albo nawet kolorowych motyli, a nie kategoriami dębów jak politycy Chin lub Nowej Zelandii, Kanady, Skandynawii, Niemiec, Singapuru, Estonii, Irlandii, Bhutanu, ZEA, Korei, Szwajcarii, Luksemburga. Tam powstawały wizje, które potem przez dziesięciolecia były cierpliwie i konsekwentnie realizowane. A nie co roku wywracane do góry nogami - wyjaśnia twórca Mzuri.

Obecnie wiele czynników, które mogą mieć wpływ na rynkowe ceny mieszkań wskazuje na wzrosty cen mieszkań. Wśród nich wymienić należy m.in utrzymującą się inflację, rosnące koszty budowy czy niższą podaż u deweloperów.

Inwestorzy już od trzech lat, od czasu pandemii, wypatrują spadków cen mieszkań, a one uparcie trzymają poziom. Program kredyt 2 proc. może przyczynić się do wzrostu popytu, a tym samym do pogłębienia się nierównowagi pomiędzy popytem a podażą - uważa Sławek Muturi.