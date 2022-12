Dekpol Deweloper uzyskał pozwolenie na użytkowanie trzech gdańskich inwestycji: Osiedla Pastelowego II a, Neo Jasień I oraz apartamentowca Baltic Porto. W ramach wszystkich trzech projektów do użytku oddanych zostało w sumie 401 lokali.

Dekpol oddaje do użytkowania trzy kolejne projekty.

Na rynek trafi 401 mieszkań.

Aktualnie trwa proces przekazywania kluczy do lokali ich nowym właścicielom.

Pierwszą z oddanych do użytkowania inwestycji jest Osiedle Pastelowe, zlokalizowane w gdańskich Łostowicach przy ul. Pastelowej. Etap II a obejmował realizację 3 budynków mieszczących łącznie 225 lokali o powierzchniach liczących od 36 do 62 mkw. Do mieszkań przynależy dodatkowa przestrzeń w postaci przydomowych ogródków oraz balkonów. Osiedle zostało zaprojektowane z wykorzystaniem ekologicznych rozwiązań, pozwalających na redukcję kosztów eksploatacji mieszkań, m.in. poprzez zamontowane na dachach panele fotowoltaiczne, które znacznie obniżają zużycie energii w częściach wspólnych. W każdym budynku wykorzystano również oszczędne oświetlenie LED.

Kolejna z inwestycji, która otrzymała pozwolenie na użytkowanie to Neo Jasień. Złożony z dwóch budynków kompleks liczy w sumie 104 funkcjonalne mieszkania o powierzchni od 34 do 71 mkw. Utworzone przy ul. Potęgowskiej osiedle zapewnia doskonałe warunki do zbalansowanego życia - w otoczeniu przyrody, a jednocześnie w pobliżu rozwiniętej infrastruktury handlowo-usługowej. Warto podkreślić, że jest to proekologiczny projekt, m.in. dzięki zastosowaniu takich rozwiązań jak instalacja fotowoltaiczna czy energooszczędne oświetlenie typu LED.

Ostatnią przekazaną inwestycją jest Baltic Porto, zlokalizowany na malowniczej Wyspie Sobieszewskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i zaledwie 1 kilometr od plaży. Obiekt składa się z 72 apartamentów o metrażach od 28 do 45 mkw. Do każdego przynależy duży balkon lub przestronny ogródek. Co istotne, dla zwiększenia komfortu w budynku powstało wiele wyjątkowych udogodnień, m.in. recepcja oraz dwie sauny przeznaczone do dyspozycji właścicieli i gości.

W sumie w ramach wszystkich trzech projektów powstało ponad 400 lokali. Aktualnie trwa proces przekazywania kluczy do lokali ich nowym właścicielom. Część z nich nadal jest dostępna w ofercie sprzedaży, także w promocyjnych cenach.

