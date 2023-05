Trwa rozbudowa projektu Osiedle Poznań Malarska. Na granicy stolicy Wielkopolski i Szczytnik powstaje inwestycja z lokalami w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz wielorodzinnej. Pierwszy etap już zakończono, trwa realizacja kolejnych.

Osiedle Poznań Malarska to inwestycja KDM Deweloper.

Inwestycja premierę na rynku mieszkaniowym miała w 2021 roku.

Projekt realizowany jest przy ulicy Malarskiej w Poznaniu, na granicy z ulicą Cichą administracyjnie należącą do miejscowości Szczytniki.

W pierwszym etapie inwestycji Poznań Malarska powstało 38 mieszkań, zarówno w zabudowie szeregowej, jak i bliźniaczej. Wszystkie lokale zostały sprzedane i przekazane klientom. Z kolei w II kwartale bieżącego roku zakończy się realizacja etapu II. Tym razem powstanie 12 dwupoziomowych mieszkań w ramach wolnostojących domów 4 – lokalowych oraz 24 mieszkania w zabudowie szeregowej. W budowie oraz sprzedaży są także nieruchomości z etapu III. W jego ramach zrealizowane zostanie 12 mieszkań w zabudowie bliźniaczej oraz 24 mieszkania w zabudowie szeregowej.

Ta pierwsza propozycja to dwupoziomowe lokale o powierzchni 106,71 i 149,96mkw. Na parterze będzie przestronny salon z aneksem kuchennym oraz łazienka. Z kolei piętro to przy lokalu mniejszym 3 sypialnie i łazienka, a przy większym – 2 łazienki, 5 sypialni oraz dodatkowo garderoba. Do każdego lokalu przynależy garaż oraz dodatkowe miejsce postojowe przed budynkiem. Powierzchnie uzupełniają ogródki oraz tarasy.

Z kolei zabudowa szeregowa to powierzchnie od 66,07 do 123,82 mkw. Tu również właściciele otrzymają garaż i dodatkowe miejsce postojowe, a mieszkania na parterze posiadają ogródki. W zależności od wyboru konkretnego mieszkania, klient ma do dyspozycji salon z aneksem kuchennym, 2, 3 lub 4 sypialnie oraz 1 lub 2 łazienki. Zakończenie etapu III deweloper planuje na III kwartał tego roku.

Inną propozycją są lokale z etapu IV. Obejmuje on budowę sześciu budynków wielorodzinnych, w których łącznie znajdować się będzie 36 mieszkań o powierzchni od 36,63 do 69,82 mkw. Dla komfortu i bezpieczeństwa powstaną hale garażowe, a mieszkania uzupełnią lokale usługowe na parterze.

- Jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie aspekty, począwszy od prac koncepcyjnych i projektu, poprzez prace budowalne, a skończywszy na usługach posprzedażowych. Kompleksowość rozumiemy również poprzez przygotowanie ergonomicznej, a zarazem estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni, która dzięki swoim licznym udogodnieniom przyczyni się do komfortowego zamieszkiwania. Dlatego zaplanowaliśmy przedszkole, plac zabaw, lokale handlowo-usługowe, specjalną strefę sportową z boiskiem, tereny spacerowe oraz rozwiązania eko i rzecz jasna małą architekturę - mówi Marcin Ostojski, członek zarządu KDM Deweloper.

Inwestycja powstaje na granicy administracyjnej Poznania i Szczytnik. To gwarantuje sprawną komunikację zarówno z poznańską metropolią, jak i przy wyjazdach na autostradę, czy trasy szybkiego ruchu. Drogą ekspresową S11 dotrzemy do Poznania w kilkanaście minut. Dojazd jest możliwy również drogą przez Głuszynę i Starołękę. Sprawnie działa komunikacja miejska - autobusy linii 511 i 512. Dużym atutem inwestycji jest sąsiedztwo przyrody - urokliwe lasy i tereny zielone, a tym samym liczne trasy rowerowe i ścieżki spacerowe zadowolą osoby lubiące aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu. Mieszkańcy mogą cieszyć się sąsiedztwem doliny Michałówki, a w kilka minut dojadą autem nad jeziora: Kórnickie i Bnińskie.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje