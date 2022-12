Istnieje potrzeba wdrożenia szybkich rozwiązań, będących ratunkiem dla środowiska. Budownictwo jest jedną z branż, która już teraz powinna skoncentrować swoje wysiłki na realizacji projektów z zakresu efektywności środowiskowej.

Dziś jesteśmy świadkami poważnego kryzysu klimatycznego.

W ostatnich miesiącach mogliśmy doświadczyć ekstremalnych upałów, powodzi i pożarów lasów w Europie.

Z perspektywy geopolitycznej globalne zmiany wpłynęły na rynek energii i ogromny wzrost cen.

W obliczu tych wyzwań istnieje pilna potrzeba wdrożenia szybkich rozwiązań, będących ratunkiem dla środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Obecny kryzys wymaga nowego podejścia, które pozwoli na przejście od paliw kopalnych do bezpieczniejszej przyszłości energetycznej.

Budownictwo jest jedną z branż, która już teraz powinna skoncentrować swoje wysiłki na realizacji projektów z zakresu efektywności środowiskowej.

Podczas zakończonego niedawno szczytu klimatycznego COP27 podkreślono potrzebę natychmiastowych działań na rzecz walki ze zmianami klimatu. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaznaczył, że zaangażowanie UE na rzecz neutralności klimatycznej jest cały czas silne, mimo kryzysu energetycznego spowodowanego trudną sytuacją geopolityczną. Oświadczył jednocześnie, że UE musi przyjąć część odpowiedzialności za transformację w kierunku zerowej emisji gazów cieplarnianych i wypełnić zobowiązania na rzecz przyszłych pokoleń.

Mariusz Wawer, Governmental Relations & Sustainability/ESG Leader for Poland & East Europe Region 3M Poland zaznacza, że w tym celu potrzebujemy czystych technologii i stałego dopływu innowacyjnych rozwiązań. Kluczową rolę w tych przemianach ma do odegrania społeczność naukowa o różnorodnych doświadczeniach, perspektywach, pochodząca z różnych środowisk.

- Konieczna jest zmiana sposobu myślenia o badaniach i rozwoju, tak aby naukowcy w centrach R&D brali pod uwagę zielone cele już na wczesnym etapie projektowania, co pozwoli zoptymalizować nie tylko procesy produkcyjne, ale zaoferuje klientom innowacje, wspierające realizację ich celów klimatycznych, m.in. w zakresie redukcji CO2 - mówi Mariusz Wawer.

Bodźcem do zmian ma być polityka Unii Europejskiej i rządów w poszczególnych krajach. Na szczycie klimatycznym podkreślono także, że zanim wejdą w życie odpowiednie regulacje największe korzyści odniosą te organizacje i firmy, które już są zaangażowane we wdrażanie efektywności energetycznej w różnych obszarach.

Budynki efektywne energetycznie

Według Komisji Europejskiej budynki odpowiadają aż za 40 proc. zużycia energii w całej UE oraz za 36 proc. emisji gazów cieplarnianych. Ponad 75 proc. obiektów budowlanych, według obecnych norm, jest uważanych za nieefektywne energetycznie i wymaga pilnej przebudowy.

Mariusz Wawer dodaje, że jeśli mamy osiągnąć cel klimatyczny UE, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku, modernizacja nieefektywnych budynków staje się priorytetem.

- Komisja Europejska w ramach inicjatywy „Fala Renowacji” wprowadziła program modernizacji budynków na całym naszym kontynencie. W tym momencie rocznie odnawianych jest tylko 1 proc. budynków, a chcąc zwiększyć ten odsetek do 3 proc. w 2050 roku, trzeba odnowić 220 mln obiektów, czyli 150 tys. tygodniowo. Modernizacja powinna iść w parze z redukcją zapotrzebowania energetycznego budynków o 75 proc. Tylko realizacja tak przyjętych założeń pozwoli na osiągnięcie celu neutralności klimatycznej do 2050 roku - wylicza Mariusz Wawer.

W lutym 2022 roku Rada Ministrów przyjęła Długoterminową Strategię Renowacji Budynków, która wyznacza swego rodzaju mapę drogową renowacji zasobów budowlanych w Polsce w perspektywie krótko i długoterminowej.

Celem Strategii DSRB jest poprawa efektywności energetycznej oraz niskoemisyjności budynków, co przełoży się na lepszą jakość powietrza, a w rezultacie na poprawę jakości życia mieszkańców.

W Polsce mamy ok. 14,2 mln budynków, z czego niemal 40 proc. to jednorodzinne domy mieszkalne. Znaczna część z nich cechuje się niską efektywnością energetyczną i w kolejnych latach będzie wymagała termomodernizacji. Zgodnie ze strategią do 2050 roku szacowane jest przeprowadzenie około 7,5 mln inwestycji termomodernizacyjnych, przy założeniu średniego rocznego tempa inwestycji na poziomie ok. 3,8 proc. - wyjaśnia ekspert.

Miasta zmian

Miasta zajmują zaledwie 3 proc. powierzchni Ziemi, ale generują aż 70 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Innowacyjne technologie pełnią więc kluczową rolę w walce z kryzysem klimatycznym i w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego.

- Chcąc ograniczyć skutki globalnego ocieplenia oraz osiągnąć założone cele środowiskowe konieczne jest wykorzystanie dorobku nauki i technologii w infrastrukturze miejskiej - mówi Mariusz Wawer.

Istnieje wiele przykładów z dziedziny budownictwa, potwierdzających, że osiągnięcia naukowe oraz innowacje technologiczne ograniczają negatywny wpływ działalności ludzkiej na klimat – od dachów i elewacji pochłaniających emisję i zachowujących ciepło zimą, a chłód latem, po inteligentne podłoża, które pochłaniają nadmiar wody podczas ulewy i magazynują ją do ponownego wykorzystania, czy żywe falochrony w nadmorskich miastach.

- Ważne z punktu widzenia zrównoważonej energetyki miast jest ich optymalne projektowanie tak, by docelowo były samowystarczalne energetycznie. Już teraz przedstawiane są nowoczesne koncepcje planowania, takie, jak „service design” odpowiadające na potrzeby różnych grup mieszkańców czy miasta 15-minutowe, których osią jest optymalne wykorzystanie energii mieszkańców, budynków, infrastruktury - podpowiada Mariusz Wawer.

Udana transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna i zwiększanie efektywności energetycznej są jednym z najważniejszych priorytetów w zakresie adaptacji w biznesie.

- 3M jako członek i założyciel Global Alliance for Sustainable Energy współpracuje z przedsiębiorstwami energetycznymi, uniwersytetami, organami regulacyjnymi oraz innowatorami i producentami, wspólnie stawiając czoła wyzwaniom związanym z całkowitym przejściem na energię odnawialną. W ramach porozumienia Global Alliance for Sustainable Energy 3M dostarcza rozwiązań, opartych na wiedzy naukowej i technologicznej, w tym związanych m.in. z projektowaniem i budownictwem, których celem jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu poprzez dekarbonizację przemysłu, poprawę śladu środowiskowego, wykorzystanie energii i surowców odnawialnych oraz zarządzanie odpadami, w tym praktyki recyklingowe - wyjaśnia Mariusz Wawer.

Naukowcy z 3M współpracują z architektami, projektantami oraz firmami budowlanymi, aby tworzyć funkcjonalne i efektywne energetycznie przestrzenie, wykorzystując najnowocześniejsze folie przeciwsłoneczne, materiały do pokryć dachowych oraz sprawdzone taśmy izolacyjne, czy też rozwiązania z zakresu zarządzania infrastrukturą kablową. Chcąc więc nadążyć za dynamicznym rozwojem zrównoważonych koncepcji urbanistyczno-architektonicznych, społeczność naukowa powinna dostarczać innowacyjnych rozwiązań w duchu zielonej transformacji.

