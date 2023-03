Eksperci portalu Rynekpierwotny.pl przypominają, że wkrótce minie rok od rekordu tempa materiałowej drożyzny z kwietnia ub. roku na poziomie 34 proc.

- Wynik z lutego rzędu 15 proc. daje nadzieję na powrót do względnej normalności, za którą w obecnych czasach należy uznać powrót parametrów wzrostu cen do wartości jednocyfrowych, jeszcze przed końcem bieżącego roku, co zresztą niedawno prognozowali eksperci Grupy PSB - piszą.