Mimo perturbacji na rynku Poznań buduje mieszkania. Z jednej strony kontynuowane są projekty już rozpoczęte, a z drugiej powstają osiedla zupełnie nowe osiedla. Deweloperzy dostosowują strategię działania do realiów. Na budowach przestojów nie ma.

Na budowach w regionie Wielkopolski nie widać przestojów.

Klienci mają do wyboru zarówno mieszkania w budownictwie wielorodzinnym, jak i domy w kameralnym otoczeniu.

Klienci na rynku nieruchomości chętnie zaglądają też do mniejszych miejscowości, w okolicach Poznania.

Jakie inwestycje realizują deweloperzy w Poznaniu i okolicach? Na jakim są poziomie zaawansowania prace budowlane. Sprawdziliśmy.

Deweloperzy nie boją się premier

W branży deweloperskiej widzimy powiew optymizmu. Świadczą o tym wprowadzane projekty, w tym także inwestycje premierowe. Grupa Inwest właśnie rozpoczęła sprzedaż najnowszego projektu w Poznaniu - Jasielska 8C. Na Podolanach powstanie osiedle z ponad 370 mieszkaniami.

W I etapie powstanie budynek w kształcie litery „L”., o architekturze zaprojektowanej z dbałością o każdy detal. Na VII kondygnacjach powstanie 166 mieszkań o powierzchni od 28 do 116 mkw. Budowa I etapu już ruszyła, a konkretnie prace związane podziemną halą garażową.

Ceny rozpoczynają się od 8.900 złotych brutto za mkw.

Działamy 5 lat na rynku poznańskim, a w tym okresie blisko 800 lokali mieszkalnych przekazaliśmy nowym mieszkańcom. Teraz czas na nowy projekt mieszkaniowy - mówi Mateusz Glema z poznańskiego biura sprzedaży Grupy Inwest.

Jeżyce, Wilda, Nowe Miasto – tu się buduje

Kiedy myślimy o zamieszkaniu lub zainwestowaniu w Poznaniu, warto zajrzeć do modnych lokalizacji, jak Jeżyce i Wilda. W tej pierwszej swój projekt mieszkaniowy właśnie ukończył Proxin. Słowackiego 7 to kameralny budynek z 61 mieszkaniami i 10 lokalami usługowymi. Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie i właśnie przekazuje klucze nabywcom. Z ulicy Słowackiego w kilka chwil możemy dotrzeć na Ogrody i ulicę Meissnera. Tutaj Proxin już rozpoczął procedurę przekazania kluczy właścicielom lokali z VII etapu Nowych Ogrodów. Tym razem jest to 130 mieszkań o powierzchni 27 do 90 mkw.

Przedostatni etap naszego osiedla jest już gotowy, a dodatkowo został jeszcze wzbogacony o dodatkowe nasadzenia roślin oraz plac zabaw z myślą o starszych dzieciach - mówi Piotr Łopatka, członek zarządu spółki Proxin.

Ponadto trwa budowa VIII etapu osiedla Nowe Ogrody. Tym razem powstało 107 mieszkań o powierzchni od 26 do 95 mkw. W sprzedaży są ostatnie 4 lokale, wszystkie 3-pokojowe. Budowa VIII etapu, podobnie jak wszystkie wcześniejsze, przebiega zgodnie z harmonogramem. Finisz tego etapu to II kwartał przyszłego roku.

Inwestycja Nowe Ogrody. fot. mat. pras.

Wilda na celowniku deweloperów

Na popularności zdecydowanie zyskuje Wilda gdzie m.in. inwestycje realizuje EBF Development. Przy ulicy Gothilfa Bergera powstanie 7 - kondygnacyjny budynek wielorodzinny składający się z 2 segmentów. Apartamenty Bergera będą liczyć 134 mieszkania o powierzchni od 33 do 131 mkw. Dopełnieniem staną się przestronne tarasy o powierzchni do 126 mkw.

Finisz prac budowlanych jest już coraz bliżej. Zakończyliśmy montaż stolarki okiennej, instalacji elektrycznej i sanitarnej. Przystąpiliśmy do prac elewacyjnych - informuje Agata Nowaczyk, specjalista z biura sprzedaży EBF Development.

Deweloper realizuje również budynek nr 10 w ramach wieloetapowego projektu Reduta Nowe Podolany.

Kolejna nowa inwestycja mieszkaniowa znajduje się w okolicach poznańskiej Śródki. U zbiegu ulic Smolna i Główna powstaje kameralny budynek wielorodzinny o nazwie Rynek Wschodni, którego inwestorem jest Quadro Development. Znajdzie się w nim 47 lokali mieszkalnych. Aktualnie trwa wykonywanie elewacji zewnętrznej, więźby dachowej i odeskowanie dachu, a także rozprowadzanie instalacji wod.-kan., elektrycznych i centralnego ogrzewania. Natomiast prace ukończone objęły stan surowy budynku, w tym wstawienie stolarki okiennej.

Inwestycja Rynek Wschodni. fot. mat. pras.

W ciekawej i nieoczywistej lokalizacji buduje KDM Deweloper. Na granicy stolicy Wielkopolski i Szczytnik powstaje Osiedle Poznań Malarska, z lokalami w zabudowie bliźniaczej, szeregowej oraz wielorodzinnej. Pierwszy etap już zakończono, trwa realizacja kolejnych.

Osiedle Poznań Malarska. fot. mat. pras.

Co słychać pod miastem?

Klienci na rynku nieruchomości chętnie zaglądają też do mniejszych miejscowości, w okolicach Poznania. Na terenie Murowanej Gośliny trwa realizacja kolejnego etapu projektu Nowa Murowana. W ramach budynku A powstaje 26 mieszkań o powierzchni od 27 do 68 mkw., a wśród nich kawalerki oraz lokale 2- i 3- pokojowe.

Nowa Murowana. fot. mat. pras.

Mamy gotowy stan surowy zamknięty, wstawione okna i zamontowane pokrycie dachowe. Aktualnie jest malowana elewacja. Natomiast wewnątrz budynku są wykonywane tynki, a także prace związane z instalacjami oraz zabudowa sufitów na 3 kondygnacji. Zakończenie realizacji planujemy na II kwartał 2024 roku – informuje Patrycja Pilarczyk z biura sprzedaży Nowa Murowana.

Nieduża, spokojna miejscowość blisko lasów może przyciągać rodziny z dziećmi. Idealnym przykładem będzie na pewno gmina Kórnik i Rodzinny Zakątek. V etap osiedla od KM Building liczy sześć szeregów, łącznie 62 domy. Duża część z nich jest już gotowa, ale dwa szeregi będą do odbioru w II i III kwartale 2023. KM Building proponuje domy o powierzchniach 74 i 92 mkw.

Osiedle Rodzinny Zakątek. fot. mat. pras.

Dostępne od ręki

Na początku 2023 roku zakończyła się realizacja IV etapu osiedla Rodzinne Podolany. W tej części osiedla powstały szeregi H i I. a w nich łącznie 28 lokali dwupoziomowych o powierzchni od 73 do 78 mkw.

Zakończyliśmy przekazywanie kluczy naszym klientom. Niemal wszystkie mieszkania znalazły swoich nabywców, a dosłownie ostatnie są gotowe do odbioru - zauważa Katarzyna Wyszyńska z firmy Sky Investments.

Marząc o własnym „bliźniaku” w Poznaniu, a jednocześnie w ciekawej lokalizacji, warto odwiedzić Osiedle Przy Jeziorach.

- Aktualnie mamy 6 domów gotowych do odbioru – zaznacza Tomasz Pietrzyński, członek zarządu firmy More Place.

Osiedle przy Jeziorach. fot. mat. pras.

Sytuacja na rynku daleka od ideału

Andrzej Marszałek, prezes zarządu oddziału poznańskiego Polskiego Związku Firm Deweloperskich mówi, że sytuacja na rynku mieszkaniowym się poprawia, jednak nadal nie jest zadowalająca. W pierwszym kwartale 2023 roku w całym kraju deweloperzy rozpoczęli budowę 23,4 tys. mieszkań, czyli o 26,1 proc. mniej niż przed rokiem.

- Sytuacja na rynku nadal jest daleka od optymalnej. Analizując jednak wyniki porównawcze z lutego i marca bieżącego roku widać poprawę. Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w sektorze deweloperskim wzrosła z lutowego poziomu w wysokości ok. 6,5 tys. do ok. 11 tys. w marcu. Ten widoczny wzrost jest związany jest m.in. z procedowaniem programu Pierwsze Mieszkanie, który w jakimś stopniu przyczyni się do wsparcia budownictwa w tym trudnym okresie. Nie bez znaczenia jest także utrzymywanie przez NBP stóp procentowych na niezmienionym poziomie - wskazuje Andrzej Marszałek.

