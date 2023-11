Poznańscy deweloperzy mają ręce pełne pracy. Sporo inwestycji mieszkaniowych jest właśnie realizowanych, kolejne są na ukończeniu. Nie brakuje też mieszkań i domów gotowych do odbioru. Klienci mają spory wybór, a branża przeżywa dobry okres.

Na poznańskim rynku mieszkaniowym można poczuć delikatny powiew świeżości i optymizmu. Na rynku pojawiają się kolejne projekty, w tym także premiery. Wraz z początkiem września zaprezentowano po raz pierwszy inwestycję Nowe Szczytniki, zlokalizowaną w gminie Kórnik. Przy ulicy Choinkowej w Szczytnikach powstanie 12 mieszkań dwupoziomowych, w trzech kameralnych budynkach. Dostępne są dwa metraże, tj. 80 i 92 mkw. W tej większej powierzchni, na piętrze znajdą się aż trzy pokoje, mogące pełnić funkcję sypialni. Inwestorem osiedla jest Nowa Murowana. Spółka sprzedała i wybudowała już ponad 160 lokali mieszkalnych w ramach inwestycji Nowa Murowana, w podpoznańskiej Murowanej Goślinie.

Nasza oferta znacznie się poszerzyła i oprócz inwestycji Nowa Murowana, klienci mają do dyspozycji także Nowe Szczytniki. Obie inwestycje realizujemy. W Murowanej Goślinie, budynek A ma już stan surowy zamknięty i właśnie kończona jest elewacja. Z kolei na osiedlu Nowe Szczytniki są wylewane fundamenty. W obu projektach prace przebiegają zgodnie z planem - informuje Patrycja Waligóra z biura sprzedaży inwestycji Nowa Murowana i Nowe Szczytniki.

Warto zajrzeć na poznańską inwestycję KDM Deweloper. Deweloper rozwija kolejne etapy Osiedla Poznań Malarska, w administracyjnych granicach miasta Poznania, a jednocześnie bardzo blisko gminy Kórnik.

Etap pierwszy i drugi zostały już oddane, a za moment przekażemy klientom kolejny. Tymczasem realizujemy już budynki w kolejnych częściach inwestycji. Etap IV jest mocno zaawansowany i na wiosnę 2024 mieszkania w budynkach wielorodzinnych zostaną przekazane klientom. W V etapie dział realizacji kończy stany surowe i jedynie 3 mieszkania są w sprzedaży, reszta znalazła swoich nabywców. Startujemy z budową etapu VI, gdzie powstają mieszkania w zabudowie bliźniaczej i szeregowej o powierzchniach od 70,17 do 151,20 mkw., z ogrodami i garażami w cenie. Niedługo wystartujemy też z realizacją kolejnych domów, więc możemy śmiało stwierdzić, że odpowiadamy na zwiększony w ostatnich miesiącach popyt, co nas i klientów cieszy - informuje Marcin Ostojski z KDM Deweloper.

Buduje się też w innych częściach Poznania. Jesień to początek prac związanych z realizacją I etapu projektu Grunwald Park. Ta debiutująca we wrześniu inwestycja spółki EBF Development powstanie w Poznaniu, przy ulicy Wieruszowskiej. Jako pierwsze zrealizowane zostaną 2 segmenty wielorodzinne. Łącznie 147 mieszkań o zróżnicowanych powierzchniach od 26 do 84 mkw. Dostępne będą kawalerki oraz lokale 2-, 3- i 4- pokojowe. Zakończenie budowy tego etapu to grudzień 2025 roku.

Ponadto deweloper realizuje także budynek nr 10 na popularnym osiedlu Reduta Nowe Podolany. Natomiast na Wildzie kończą się pracę przy projekcie Apartamenty Bergera. Już niedługo gotowy będzie budynek składający się z 2 segmentów, a w nich 134 mieszkania i apartamenty o powierzchni od 33 do 131 mkw.

W Poznaniu i okolicach powstają kolejne domy

Oprócz mieszkań dostępnych w ramach realizowanych inwestycji, klienci mogą wybrać dom gotowy do odbioru lub taki, którego termin realizacji jest zbliżony.

W przypadku domów gotowych na Osiedlu Przy Jeziorach w Poznaniu, możliwe są spotkania pokazowe. Dzięki temu nabywca pozna inwestycję i jej otoczenie, wejdzie do wybranego domu i porozmawia z przedstawicielami dewelopera osobiście. Zapraszamy osoby zainteresowane, ponieważ został nam już ostatni lokal bliźniaczy o powierzchni 112 mkw. i cechuje się klasycznym podziałem na strefę dzienną na parterze oraz strefę nocną na piętrze. Lokal jest położony na dużej działce o powierzchni 1221 mkw., co pozwala na aranżację wyjątkowego ogrodu - informuje Tomasz Pietrzyński, członek zarządu firmy More Place, dewelopera Osiedla Przy Jeziorach.

W podpoznańskim Błażejewku deweloper KM Building realizuje V etap inwestycji Rodzinny Zakątek. Część domów jest już gotowa, a w pozostałych trwają prace wykończeniowe. Deweloper oferuje gotowe już domy w zabudowie szeregowej o powierzchni 74 i 92 mkw., a w cenie 465 oraz 550 tys. zł brutto. Wszystkie w podwyższonym standardzie deweloperskim, a jednocześnie spełniające warunki rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2%.

Lokalizacja naszego projektu to potencjał do prowadzenia aktywnego, zdrowego trybu życia przy jednoczesnym komforcie wynikającym z bliskości poznańskiej aglomeracji - wskazuje Maciej Bartczak, współwłaściciel KM Building.

Od momentu zapowiedzi, a następnie wprowadzenia przez rząd programu „Bezpieczny Kredyt 2%”, aż do dziś branża deweloperska przeżywa dobry okres. Dzięki programowi zdecydowanie na plus zmieniają się nastroje wśród nabywców, choć obniżek cen mieszkań już w zasadzie nikt się nie spodziewa. Klienci częściej zaglądają do biur sprzedaży firm deweloperskich, a część ekspertów nawet zastanawia się, czy podaż nadąży za zwiększonym w ostatnim czasie popytem. Akurat rynek wielkopolski jest pod tym względem stabilny.

