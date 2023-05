W Poznaniu, przy ul. Bukowskiej powstanie drugi etap inwestycji Wille Bukowska. To nowy projekt spółki z grupy VOX, należącej do poznańskiego przedsiębiorcy Piotra Voelkela. Plan zakłada budowę 16 domów w zabudowie bliźniaczej i szeregowej.

Powstanie drugi etap inwestycji Wille Bukowska - osiedla położonego w dzielnicy Ławica w Poznaniu. Będzie nosił nazwę Młodnik.

Inwestorem jest VOX Active - spółka deweloperska z Grupy VOX, należącej do Piotra Voelkela.

Przy skrzyżowaniu ulic Ławica i Witnicka powstanie w tym etapie 16 domów w zabudowie bliźniaczej i nietypowej zabudowie szeregowej.

Projekt przygotowało biuro architektoniczne Insomia.

Osiedle Wille Bukowska, które powstaje na załamaniu ulic Ławicka i Witnicka w Poznaniu się powiększa. Spółka VOX Active z grupy VOX poinformowała o budowie drugiego etapu inwestycji. Plan zakłada budowę 16 budynków w zabudowie szeregowej i bliźniaczej. Domy będą mieć od 80 do 101 mkw. powierzchni i zróżnicowany charakter. Przyszli nabywcy wybiorą spośród sześciu typów domów, mających różne układy i wykończenie elewacji.

Budowa rozpocznie się w ciągu najbliższych kilku tygodni. II etap zlokalizowany będzie nieco dalej od ulicy Bukowskiej, w zacisznym otoczeniu, a od pierwszego etapu oddzieli go las będący dawniej parkiem dworskim.

Na Młodniku docelowo powstanie osiedle inspirowane wiejską osadą, z 60 dwukondygnacyjnymi domami z ogrodami, mnóstwem zieleni wspólnej oraz centralnym punktem w postaci placu.

Przy budynkach powstaną tarasy, zagospodarowane ogródki, które zaraz po odbiorze będzie można użytkować. Inwestor pomyślał także o domkach ogrodowych, które dostępne będą w standardzie. W momencie przekazania mieszkańcom w ogródkach będzie rosła trawa podlewana z centralnej instalacji wyposażonej w zraszacze i linie kroplujące.

- Obserwujemy rynek i widzimy wyraźnie, że popularność i idący za nią sukces sprzedażowy osiągają odważne inwestycje. Takie, które odróżniają się architekturą przy wysokiej jakości wykończenia - zwraca uwagę Agata Olszyńska, dyrektor marketingu w VOX Active.

Miejsce z historią

Domy w granicach Poznania, w tak dobrej lokalizacji, to obecnie rzadkość w ofercie deweloperów. Teren, na którym powstaje osiedle dawniej należał do wsi Ławica, której centralnym punktem był folwark. Część domów powstanie w tym miejscu, gdzie przebiegały mury zabudowań folwarcznych, co na planie osiedla wyróżnione zostanie wykończeniem ceramiczną cegłą, częściowo odzyskaną z ruin. Oprócz czerwonej cegły, do wykończenia domów na Młodniku użyte zostaną również blacha i drewno, a część z nich będzie w całości (poza oknami) pokryta roślinnością.

Osiedle będzie ekologiczne

Zieleń na elewacjach przyczyni się do mniejszego zużycia energii potrzebnej do ogrzania (zimą) lub schłodzenia (latem) wnętrza. To jednak nie jedyne rozwiązania z obszaru ograniczania wpływu inwestycji na środowisko. W standardzie znajdą się zarówno pompy ciepła, jak również instalacja fotowoltaiczna. Wśród wartości dodanych inwestor oferuje także ogrzewanie podłogowe w całym domu, wylewane schody, a nawet żaluzje zewnętrzne. Przestrzeń inwestycji zostanie zagospodarowana drogami, zielenią i oświetleniem ulic. Klient otrzyma cały pakiet w ramach ceny domu.

Cena domów adekwatna do jakości

Mniejsze z domów można kupić w cenie nieco poniżej 1 mln zł, a te o powierzchni przekraczającej 100 mkw. będą w cenie ok. 1,4 mln zł. Jak przekonują przedstawiciele dewelopera, cena jest pochodną lokalizacji oraz wysokiej jakości wyrażonej w standardzie wykończenia i wyposażenia domów.

- Podobnie, jak w przypadku wcześniejszego etapu inwestycji, również i tym razem publikujemy ceny na stronie internetowej. Cennik domów odzwierciedla jakość oraz wiele nietypowych elementów, które klienci znajdą u nas w standardzie: pompy ciepła, fotowoltaika, zielone elewacje. Warto zwrócić również uwagę na wartość samych gruntów w granicach miasta i porównując koszt zakupu od nas z innymi ofertami, a przede wszystkim z budową domu systemem gospodarczym, uwzględnić niedogodności związane z dopilnowaniem wszystkich procesów, zaangażowaniem wykonawców i zgraniem tego wszystkiego w relatywnie niedługim czasie - wyjaśnia Jakub Zając, członek zarządu, dyrektor finansowy w VOX Active.

Domy będą gotowe w drugiej połowie 2024 roku

Dokładny harmonogram prac jest jeszcze na ostatnim etapie precyzowania, ale deweloper już teraz zapowiada zakończenie inwestycji w drugiej połowie przyszłego roku.

- Mamy decyzję o pozwoleniu na budowę i kwestią najdalej kilku tygodni jest rozpoczęcie prac przy budowie Młodnika. Te potrwają łącznie kilkanaście miesięcy, co jest możliwe przy relatywnie niedużej skali tego przedsięwzięcia. Powinno to ucieszyć tych klientów, którym zależy na czasie i chcieliby możliwie szybko odebrać gotowy dom - zwraca uwagę Marek Waliszka, członek zarządu, dyrektor działu Inwestycji w VOX Active.

Dodaje, że klienci mogą skorzystać z usługi wykończenia pod klucz. Przy nienajlepszej dostępności ekip budowlanych i wykończeniowych jest to wygodne, ale często również ekonomicznie uzasadnione rozwiązanie.

- Przeprowadzając się prędzej do nowego domu, właściciele oszczędzają na kosztach związanych z poprzednim mieszkaniem, skracają czas, kiedy muszą ponosić podwójne wydatki – wyjaśnia Marek Waliszka.

Usługa wykończenia pod klucz wiąże się dodatkowo z rabatem, jakiego udzielają składy budowlane i sklepy meblowe VOX na produkty wykończeniowe.

