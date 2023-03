Dom Development oczekuje, że 2023 r. pod względem sprzedaży nie będzie gorszy niż ubiegły - powiedział Jarosław Szanajca, prezes spółki.

Dom Development oczekuje, że rok 2023 pod względem sprzedaży nie będzie gorszy niż ubiegły.

W bieżącym roku rynek mieszkaniowy powinien zostać wzmocniony dzięki decyzji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, łagodzącej warunki oceny zdolności kredytowej.

Dom Development sprzedał w 2022 r. na rynku detalicznym 3093 lokale netto.

Jak wyjaśnił Jarosław Szanajca w liście do akcjonariuszy, w Polsce nadal występuje strukturalny niedobór mieszkań. Co więcej, dalej rozwierają się nożyce między podażą a popytem w tej branży, co najlepiej obrazują rosnące ceny na rynku najmu.

- Z tego względu należy przyjąć, że zapotrzebowanie na mieszkania z rynku pierwotnego pozostanie duże w kolejnych latach. Dlatego oczekujemy, że rok 2023 pod względem sprzedaży nie będzie gorszy niż ubiegły - napisał Szanajca.

Prezes zaznaczył, że w bieżącym roku rynek mieszkaniowy powinien zostać wzmocniony dzięki decyzji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, łagodzącej warunki oceny zdolności kredytowej, głównie dla kredytów z okresowo stałą stopą. Jego zdaniem, większa dostępność kredytów hipotecznych jest niezbędna dla silnego rynku mieszkaniowego w Polsce.

Prezes ocenił także nowy program mieszkaniowy.

- W 2023 roku zapowiadany jest rządowy program dopłat do kredytów na pierwsze mieszkanie. Jeśli zostanie on wprowadzony to będzie to ruch, który da większej liczbie Polaków szansę na własne lokum - ocenił Szanajca.

Dom Development sprzedał w 2022 r. na rynku detalicznym 3.093 lokale netto. Jest to spadek o 24 proc. rdr. Uwzględniając transakcję z inwestorem z segmentu PRS (najmu instytucjonalnego), grupa sprzedała łącznie 3.490 lokali.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje