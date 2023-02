Jak tworzyć projekty tak nagradzane i doceniane jak Osiedle Nowy Nikiszowiec w Katowicach? O tym podczas 4 Design Days mówił Wojciech Caruk, prezes spółki PFR Nieruchomości, która realizuje inwestycje z mieszkaniami na wynajem.

Osiedle Nowy Nikiszowiec spotkało się z wielkim zainteresowaniem ze strony klientów. - Było ich bardzo wielu - na 513 mieszkań aplikowało ponad dwa tysiące osób. To pokazuje, jaka jest skala potrzeb - mówił Wojciech Caruk.

- Osiedle Nowy Nikiszowiec jest naszym referencyjnym, wzorcowym projektem - dodał prezes PFR Nieruchomości.

Podkreślał, że sukces tej inwestycji tkwi m.in. w udanej współpracy z miastem i architektami.

Nowy Nikiszowiec to inwestycja w ramach rządowego programu mieszkaniowego. Projekt osiedla Nowy Nikiszowiec został nominowany do prestiżowej nagrody architektonicznej imienia Miesa van der Rohe. Powstał w pracowni 22ARCHITEKCI. Katowickie osiedle to ponad pół tysiąca mieszkań w sąsiedztwie historycznego Nikiszowca.

Obecnie PFR Nieruchomości realizuje kolejny projekt w Katowicach z ok. 500 mieszkaniami.

