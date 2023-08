Profud wybuduje własną farmę wiatrową, która zasili inwestycje mieszkaniowe dewelopera. Pierwszym beneficjentem ekologicznego rozwiązania będą mieszkańcy miasteczka Gaia Park. Start budowy elektrowni przewidziany jest na koniec 2023 r.

Profbud zdecydowała się na budowę własnej farmy wiatrowej.

Zielony prąd z farmy zaspokoi potrzeby energetyczne realizowanych inwestycji mieszkaniowych dewelopera.

Z farmy w pierwszej kolejności skorzystają mieszkańcy miasteczka Gaia Park w Konstancin Jeziornej.

Z farmy będą mogli korzystać przez 20 lat za darmo.

Start budowy elektrowni wiatrowej przewidziany jest na koniec 2023 roku.

Wspólna troska o środowisko naturalne i przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu to obecnie jedne z największych wyzwań stojących przed światem. Zapotrzebowanie na czystą i tanią energię staje się bowiem coraz wyższe z uwagi na powoli wyczerpujące się zasoby kopalnianych źródeł energii, mających ponad 70 proc. udziału w światowym zużyciu energii.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej podaje, że światowe rezerwy pokładów węgla, przy założeniu ich obecnego zużycia, mogą wystarczyć na około 130 lat. Międzynarodowa Agencja Informatyczna szacuje z kolei, że światowy popyt na energię do 2035 roku wzrośnie aż o 40 proc.

Według danych opublikowanych przez World Wind Energy Association w 2022 roku na całym świecie przybyło 88,6 GW nowych mocy wiatrowych, co przekłada się na 10,5 proc. wzrost w stosunku do 2021 roku. W chwili obecnej moc globalna zainstalowana w energię wiatrową wynosi 934 GW, a szacuje się, że w 2023 roku przekroczy ona symboliczne 1000 GW. Światowymi liderami w tym zakresie są Chiny, USA i Indie. W Europie z kolei Dania, Irlandia oraz Niemcy.

W Polsce natomiast znajduje się 1339 instalacji o łącznej mocy 8,29 GW.

Dlaczego kraje oraz prywatni przedsiębiorcy decydują się na inwestowanie w energetykę wiatrową?

Ponieważ jest to technologia bezemisyjna, nieemitująca do atmosfery gazów cieplarnianych oraz pyłów. Dodatkowo, działające elektrownie nie wytwarzają szkodliwych odpadów, nie zanieczyszczają gleby oraz nie powodują strat w obiegu wody. Farmy wiatrowe są więc jedną z najkorzystniejszych technologii energetycznych przeciwdziałających zmianom klimatu.

Deweloperzy korzystają z technologii

Firma Profbud, rozpoczęła prace przygotowawcze budowy farmy wiatrowej, która zasili realizowane inwestycje mieszkaniowe. Tak duże przedsięwzięcie wymagało jednak powołania nowego podmiotu. W ten sposób powstała spółka Green On Energy, powiązana kapitałowo z przedsiębiorstwem.

Projekt farmy zlokalizowanej w powiecie radomskim zakłada powstanie 7 turbin o łącznej mocy 14,8 MW. Elektrownia wiatrowa zapewnieni energię elektryczną dla 16 800 rodzin 4-osobowych albo 28 000 gospodarstw 2-osobowych i przyczyni się do redukcji 31 962 ton CO2 rocznie.

Rozpoczęcie produkcji zielonej energii zaplanowane jest na II połowę 2024 roku

Pierwszą inwestycją, do której zielona energia z własnej farmy wiatrowej zostanie dostarczona będzie miasteczko Gaia Park w Konstancinie-Jeziornie, położonym zaledwie 20 km od Warszawy i posiadającym status uzdrowiska.

Osiedle Gaia Park od Profbud. fot. mat. pras.

Koncepcja miasteczka opiera się na czterech głównych filarach: energii, powietrzu, wodzie i społeczności. W ramach tej idei, deweloper zagwarantuje mieszkańcom wyposażenie domów w m.in. gruntowe pompy ciepła, rekuperację, świadomą gospodarkę zasobami wodnymi, a przede wszystkim wspomnianą wcześniej, czynną energię, zasilającą potrzeby energetyczne domów bezpłatnie przez 20 lat. Ten pionierski w branży deweloperskiej benefit pozwoli mieszkańcom znacznie zminimalizować koszty eksploatacji oraz czerpać zieloną energię pochodzącą z pewnego źródła.

Ekologię inwestycji widać również w częściach wspólnych. Projekt przewiduje bowiem m.in. parki tlenowe, szklarnie sąsiedzkie jako miejsce upraw społecznych ogrodów, place zabaw z siłowniami plenerowymi oraz przestrzeń rekreacyjną w postaci polany umożliwiającą integrację sąsiedzką. Zielonymi elementami wykończenia architektury będą natomiast pnącza, naturalne siedziska, mała architektura powstała z ponownego wykorzystania drewna pozyskanego z terenów zabudowy, oczka wodne, leżaki i hamaki na drzewach, a także liczne ścieżki spacerowe i rowerowe, które połączą się z drogą do uzdrowiska oraz Parku Botanicznego w Powsinie.

- Naszej firmie zależało na czymś „więcej”, na wyjściu z ogólnie przyjętych schematów i wyznaczaniu nowych ekologiczny trendów zrównoważonego budownictwa w Polsce. W ten sposób zrodziła się wizja dwóch przedsięwzięć – miasteczka Gaia Park i własnej farmy wiatrowej. Jako firma deweloperska działająca na rynku od ponad 12 lat doskonale zdajemy sobie sprawę z wpływu naszych działań na środowisko. Oczywiście wiemy również, że coraz więcej firm z branży, podobnie ja my, decyduje się w swoich inwestycjach na różnorodne działania na rzecz ekologii, jak np. łąki kwietnie, domki dla owadów, zielone elewacje, czy wykorzystanie ekologicznych materiałów. W naszej ocenie jest to jednak wciąż zbyt mało, a branża powinna dążyć do efektu skali i wspólnie poszukiwać coraz to nowszych rozwiązań dla nas i dla przyszłych pokoleń - tłumaczy Anna Skotnicka-Ryś, członek zarządu, dyrektor działu handlowego firmy Profbud.

Dostarczanie własnej, zielonej energii do budynków mieszkalnych jest pionierskim wydarzeniem i pierwszym tego typu przedsięwzięciem realizowanym w branży deweloperskiej w Polsce. Inwestor wskazuje jednak, iż elektrownia wiatrowa jest dopiero pierwszym etapem i elementem długofalowej, ekologicznej strategii przedsiębiorstwa. W dalszej perspektywie planowana jest również budowa instalacji fotowoltaicznej w pobliskim rejonie, a następnie realizacja magazynu energii elektrycznej powstałej z odnawialnych źródeł energii.

