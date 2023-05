Green On Energy, spółka powiązana z Profbud rozpoczęła prace przygotowawcze dotyczące budowy własnej farmy wiatrowej. Rozpoczęcie budowy elektrowni planowane jest na przełomie III i IV kw. 2023 r. Produkcja energii ma nastąpić w II połowie 2024 r..

Green On Energy, spółka powiązana kapitałowo z warszawskim deweloperem, firmą Profbud rozpoczęła prace przygotowawcze dotyczące budowy własnej farmy wiatrowej o łącznej mocy 14,8 MW.

Jest to pierwszy deweloper z branży mieszkaniowej w Polsce, którego zielony prąd wygenerowany z farmy zasili realizowane inwestycje mieszkaniowe oraz biurowe.

Rozpoczęcie budowy elektrowni wiatrowej planowane jest na przełomie III i IV kwartału 2023 roku.

Produkcja energii elektrycznej ma nastąpić z kolei w II połowie 2024 roku.

Pierwszą inwestycją do której zostanie dostarczona energia z farmy wiatrowej będzie ekologiczne miasteczko Gaia Park w Konstancinie-Jeziornie.

Projekt farmy wiatrowej, zlokalizowanej w powiecie radomskim, zakłada zrealizowanie 7 sztuk turbin o łącznej mocy przyłączeniowej 14,8 MW. Rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej ma nastąpić w II połowie 2024 roku i umożliwi dostarczenie na preferencyjnych warunkach zielonej energii do nowopowstających inwestycji dewelopera, a tym samym do klientów.

- Przedrostek „mega” oznacza, że mamy do czynienia z wartością pomnożoną milion razy. Megawatogodzina będzie więc milionem watogodzin lub tysiącem kilowatogodzin. Aby zobrazować to w jeszcze większym stopniu przyjmijmy, że 4-osobowa rodzina zużywa średnio 2500 kWh rocznie, a 2-osobowa około 1000 kWh. Nasza farma wiatrowa jest natomiast w stanie wyprodukować blisko 42 0000 MWh, co umożliwia zapewnienie energii elektrycznej dla 16 800 rodzin 4-osobowych, albo 28 000 gospodarstw 2-osobowych - mówi Paweł Malinowski, prezes zarządu spółek Profbud oraz Green On Energy.

Dostarczanie własnej, zielonej energii do budynków mieszkalnych jest pionierskim wydarzeniem i pierwszym tego typu przedsięwzięciem realizowanym w branży deweloperskiej w Polsce.

Inwestor wskazuje jednak, iż elektrownia wiatrowa jest dopiero pierwszym etapem i elementem długofalowej, ekologicznej strategii przedsiębiorstwa. W dalszej perspektywie planowana jest również budowa instalacji fotowoltaicznej w pobliskim rejonie, a następnie realizacja magazynu energii elektrycznej powstałej z odnawialnych źródeł energii.

- Z danych opublikowanych przez serwis Our World In Data wynika, że w 2021 roku każda kilowatogodzina energii wyprodukowanej w Polsce oznaczała emisję 657,1 gramów CO2 do atmosfery, czyli około 0,6 kg. Nasza produkcja na szacowanym poziomie 42 000 MWh/rok przyczyni się do redukcji 34 104 000 kg CO2, czyli ponad 34 ton rocznie. To rewolucyjne przedsięwzięcie ma więc niebagatelny wpływ na planetę, przeciwdziałając zmianom klimatycznym, wyznaczając tym samym nowe standardy deweloperskie i innowacyjne podejście do zrównoważonego budownictwa w Polsce - dodaje Paweł Malinowski.

Pierwszą inwestycją dewelopera, do której zostanie dostarczona energia z farmy wiatrowej będzie ekologiczne miasteczko Gaia Park w Konstancinie-Jeziornie. Projekt opiera się na czterech głównych filarach: energii, powietrzu, wodzie i społeczności. W ramach tej idei, mieszkańcom zagwarantowano wyposażenie domów w m.in. gruntowe pompy ciepła, rekuperację, świadomą gospodarkę zasobami wodnymi, a także czynną energię wytworzoną z odnawialnych źródeł energii, w celu zasilania potrzeb energetycznych domów bezpłatnie przez 20 lat.

- Żyjemy w czasach, w których świat nękają deficyty energii. Ceny ciągle rosną, maleje dostępność, a koszt jej wytworzenia jest coraz wyższy. Z tego względu w Gaia Park zdecydowaliśmy się na odnawialne źródła i pionierskie rozwiązania. Nasza elektrownia wiatrowa będzie bowiem przez 20 lat bezpłatnie dostarczać energię elektryczną potrzebną do codziennego życia, zasilenia gruntowych pomp ciepła oraz systemu rekuperacji. Ten pionierski w branży deweloperskiej benefit pozwoli mieszkańcom niemal całkowicie ograniczyć koszty eksploatacji oraz czerpać zieloną energię pochodzącą z pewnego źródła - dodaje Paweł Malinowski.

