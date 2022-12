Wydatki związane z programem "bezpieczny kredyt 2 proc." pojawią się w '24 i wyniosą ok. 800 mln zł - podaje resort rozwoju. Do 2027 koszty wzrosną do ok. 1,5 mld zł.

Od 2023 roku rusza nowy program mieszkaniowy.

Jednym założeń programu jest pomoc w pozyskaniu i spłacie kredytów hipotecznych.

Wydatki związane z programem pojawią się od 2024 r. i będą rosnąć do 2027 r. Rząd zapowiada nowy program mieszkaniowy, w tym kredyt hipoteczny z 2-proc. oprocentowaniem i specjalne konto oszczędnościowe na cele mieszkaniowe. Program ma on pomóc w zakupie pierwszego mieszkania młodym Polakom. "Bezpieczny kredyt 2 proc." zakłada dopłaty od państwa do kredytów mieszkaniowych. Jak poinformowało MRiT wydatki związane z programem pojawią się od 2024 r. i będą rosnąć do 2027 r. Resort przewiduje, że wyniosą one rocznie od 800 mln zł w 2024 r. do 1,5 mld zł w 2027 r. Po tym roku będą już systematycznie spadać. Czytaj więcej W 2023 roku Polacy czekają na sensowny program mieszkaniowy - Szacujemy, że zabezpieczy to potrzeby zdecydowanej większości osób spełniających kryteria do uzyskania dopłaty i posiadających zdolność kredytową - napisał resort. Resort zakłada, że do programu przystąpi większość banków komercyjnych, a pierwsze kredyty zaczną być udzielane nie później niż w III kwartale 2023 r