Trwa budowa inwestycji Bernadovo w Gdyni. 3 z 18 budynków wyszły już z ziemi, w pozostałych trwają prace związane z zamknięciem części podziemnej i wykonaniem hal garażowych i fundamentów. Osiedle realizowane przez BPI Real Estate Poland.

Osiedle Bernadovo powstaje w Gdyni.

Inwestycję realizuje BPI Real Estate Poland.

W ramach osiedla powstanie 18 kameralnych budynków z 108 apartamentami.

Zakończenie budowy Bernadova zaplanowane jest na drugi kwartał 2024 roku.

Ekologiczne, bo realizowane zgodnie z certyfikacją BREEAM na poziomie VERY GOOD, osiedle Bernadovo powstaje przy ul. Wzgórze Bernadowo w dzielnicy Mały Kack w Gdyni. Jest to drugi w Trójmieście i osmy w Polsce projekt mieszkaniowy w portfolio belgijskiego dewelopera.

Idea przenikania się lasu i budynków stanowi oś całej koncepcji osiedla, w ramach którego powstanie 18 kameralnych budynków z 108 apartamentami o podwyższonym standardzie o powierzchni od 43 do 146 mkw. z przynależnymi ogródkami, balkonami lub, w przypadku apartamentów położonych na najwyższych piętrach, tarasami o powierzchni nawet do 80 mkw.

- Nasza gdyńska inwestycja powstaje z zastosowaniem rozwiązań, które poprawiają efektywność energetyczną i pozytywnie wpływają na aspekty ekologiczne. Zaliczyć można do nich m.in. instalację fotowoltaiczną na dachu każdego z budynków, nowoczesne i energoszczędne windy, duże okna w każdym apartamencie maksymalizujące dopływ światła słonecznego, linie kroplujące do podlewania roślinności wewnątrz osiedla, także oświetlenie LED w częściach wspólnych. Na uwagę zasługuje fakt, że 100 proc. wody opadowej będzie zagospodarowane na terenie naszej inwestycji - opowiada Piotr Jarzębowski, project manager w BPI Real Estate Poland.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy spółka (działająca na trzech europejskich rynkach: w Belgii, Luksemburgu i Polsce) wykorzystała w swoich inwestycjach 17 795 ton materiałów z odzysku, rozpoczęła rewitalizację lokali o powierzchni 25 535 mkw. i wystąpiła o pozwolenie na budowę i/lub wybudowała łącznie 81 085 mkw. powierzchni bez użycia paliw kopalnych. Jest to zgodne z wartościami i nową strategią biznesową firmy.

- Projektując miasta przyszłości musimy mieć odwagę i podejmować decyzje, których celem jest realizowanie coraz bardziej zrównoważonych inwestycji deweloperskich - powiedział ostatnio Jacques Lefèvre, prezes BPI Real Estate z siedzibą w Brukseli.

Atutem osiedla, również o aspekcie ekologicznym jest specjalnie zaprojektowana przestrzeń dla mieszkańców, która będzie obfitowała w zieleń oraz elementy małej architektury sprzyjając integracji sąsiedzkiej, a także relaksowi niemal na łonie natury.

- To co czyni nasz projekt wyjątkowym jest las o powierzchni blisko 2 hekatrów do wyłącznego użytku przyszłych mieszkańców. Ten prywatny las będzie zagospodarowany ścieżkami spacerowymi i elementami małej architektury przeznaczonymi do rekreacji i wypoczynku. Co istotne, teren ten nie jest częścią graniczącego z naszą działką Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ale projektując Bernadovo bardzo zależało nam na tym, aby te dwa tereny zielone stanowiły swoje naturalne uzupełnienie. Ponadto, co warto zaznaczyć teren ten, zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jest wyłączony z zabudowy, więc w przyszłości nie ma możliwości, aby powstały tam nowe budynki. Z ciekawych innowacji szanujących sąsiedztwo dzikiej przyrody warto wymienić takie rozwiązania jak pozostawienie w ogrodzeniu przejść o wysokości 20 cm względem poziomu terenu, w celu ułatwienia migracji małych zwierząt; jak również szyby w oknach o współczynniku odbicia dobrane tak, aby zapobiec rozbiciu się o nie ptaków - dodaje Piotr Jarzębowski.

Projekt osiedla Bernadovo uwzględnia również podziemne hale garażowe z miejscami postojowymi i komórkami lokatorskimi. Z licznych udogodnień dla mieszkańców warto wymienić: system smart home w każdym apartamencie, salę klubową i fitness, rowerownie, stojaki na rowery przy każdym budynku, stanowiska do ładowania aut elektrycznych, a także specjalne punkty do mycia jednośladów lub czworonożnych pupili w każdej z hal garażowych.

Ceny apartamentów w ofercie BPI Real Estate Poland dla projektu Bernadovo wynoszą średnio 20 tys. zł za mkw.

Gdyńska inwestycja jest w całości finansowana ze środków własnych dewelopera.

Generalnym wykonawcą projektu jest CFE Polska, firma należąca do tej samej belgijskiej grupy kapitałowej co BPI Real Estate Poland.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl