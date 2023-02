Proxin ma przed sobą ambitne cele i część z nich już realizuje. Wiosną rozpocznie się przekazywanie kluczy do mieszkań z VII etapu inwestycji Nowe Ogrody oraz Słowackiego 7 w Poznaniu. Proxin szykuje projekt apartamentowy w Świeradowie Zdroju.

Proxin Developement kończy budowę VII etapu osiedla Proxin Ogrody i Słowackiego 7 w Poznaniu.

Wkrótce rozpocznie się proces przekazywania kluczy mieszkańcom.

Proxin pracuje też nad projektem złożonym z kilku budynków apartamentowych na terenie miejscowości Świeradów Zdrój.

Jedną z najbardziej znanych inwestycji mieszkaniowych Proxin Development jest osiedle Nowe Ogrody, zlokalizowane przy ulicy Meissnera w zachodniej części Poznania, kilka minut od Jeziora Rusałka i pętli Ogrody.

Gotowych jest sześć etapów, a na ukończeniu już siódma część osiedla. Właśnie wiosną tego roku nastąpi przekazanie kluczy nabywcom. Finalnie w VII etapie Nowych Ogrodów znajdzie się 130 lokali mieszkalnych, o powierzchni od 27 do 90 mkw.

Projekt Nowe Ogrody w Poznaniu. / fot. mat. pras.

- W praktyce to oznacza, że po odbiorach będziemy budować tylko etap nr 8, który zakończymy w przyszłym roku. Najbliższe miesiące poświęcamy na jego realizację i sprzedaż ostatnich mieszkań, co pozwoli dopełnić całościowo projekt Nowe Ogrody. Łącznie będzie to 768 mieszkań - mówi Piotr Łopatka, członek zarządu spółki Proxin.

Oprócz Nowych Ogrodów, spółka Proxin w tym roku przekaże klucze nabywcom mieszkań z inwestycji Słowackiego 7 na poznańskich Jeżycach. W budynku wielorodzinnym finalnie znajdą się 62 mieszkania, o powierzchni od 25 do 92 mkw.

- Biorąc pod uwagę oba poznańskie projekty, wiosną 2023 przekażemy nowym właścicielom blisko 200 lokali mieszkalnych. Choć okoliczności na rynku pierwotnym są mniej sprzyjające, niż jakiś czas temu, to nie zwalniamy tempa. Mamy swoją strategię, kolejne ambitne plany. Klienci z pewnością dostrzegają i doceniają dobrą jakość - zauważa Piotr Łopatka.

Czas premier

Proxin pracuje nad nowymi projektami, nie tylko w Poznaniu, ale też poza stolicą Wielkopolski. Portfolio wzbogaci nietuzinkowy kompleks złożony z kilku budynków apartamentowych na terenie miejscowości Świeradów Zdrój.

- To będzie nasz debiut w tej części Polski, choć nie jest to pierwszy projekt w miejscowości wypoczynkowej, ponieważ wcześniej zrealizowaliśmy Nautic Park w Darłówku. Natomiast nowa inwestycja powstanie w wyjątkowej lokalizacji, obok wyciągu narciarskiego, tras rowerowych oraz szlaków turystycznych. Architektura projektu, w tym estetyka elewacji, będzie mocno nawiązywać do regionu. Wykorzystamy najbardziej klasyczne materiały, m.in. kamień, drewno, czy szkło. Premierę inwestycji wraz ze szczegółową ofertą planujemy na początek lata - opisuje Piotr Łopatka.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl