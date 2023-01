2022 był trudny dla deweloperów. Szereg nakładających się czynników spowodował, że pojawiło się wiele nowych wyzwań przed deweloperami. - Dokonaliśmy korekt w strategii inwestycyjnej. To działania nastawione na rozwój - mówi Piotr Łopatka z Proxin.

Proxin podsumował działania w 2022 roku.

Spółka zamknęła rok z satysfakcjonującymi wynikami sprzedaży.

W 2022 roku deweloper zakończył budowę osiedle Nowe Ogrody w Poznaniu.

W stolicy Wielkopolski spółka prowadzi sprzedaż lokali z dwóch etapów (VII i VIII) osiedla Nowe Ogrody oraz w ramach inwestycji Słowackiego 7.

Rynek mieszkaniowy ma za sobą trudnych 12 miesięcy. Pandemia, wojna, inflacja, wysokie stopy procentowe i rygorystyczne kryteria badania zdolności kredytowej były czynnikami, które spowodowały, że po okresie boomu nastąpiło gwałtowne odwrócenie sytuacji rynkowej.

- Z powodu dynamiki zmian otaczającej nas rzeczywistości, którą zdominowały koronawirus i wojna w Ukrainie, dokonaliśmy korekt w naszej strategii inwestycyjnej. Jest to jednak strategia nastawiona na rozwój. Dzięki niej oraz wysiłkowi całego zespołu radziliśmy sobie z wyjątkowo niekorzystną sytuacją jaka dotknęła naszą branże. Wiele zapytań o realizowane projekty oraz duże grono klientów gotówkowych potwierdziło, że obrana strategia sprawdziła się - mówi Piotr Łopatka, członek zarządu spółki Proxin.

Na początku 2022 roku deweloper z wyprzedzeniem zakończył budowę VI etapu osiedla Nowe Ogrody w Poznaniu. Późną wiosną przekazano klucze wszystkim nowym mieszkańcom. Powstały 62 mieszkania, ale też lokale usługowe. Z kolei początek lata to rozpoczęcie budowy oraz wprowadzenie do sprzedaży VIII, czyli ostatniego etapu tego popularnego wśród poznaniaków projektu. Tym razem deweloper zaproponował więcej mieszkań, z większą rozpiętością powierzchni, co pozwoli odpowiedzieć na potrzeby każdego klienta.

Kolejną inwestycją realizowaną przez Proxin na terenie Poznania jest projekt Słowackiego 7. W centrum powstaje kameralny budynek wielorodzinny z 61 mieszkaniami. Architektura Słowackiego 7 łączy w sobie stare przedmieście i klimat najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania z nowoczesnością, która płynie z sąsiednich budynków położonych przy ul. Roosevelta. A estetykę bryły oraz elewacji budynku przy Słowackiego 7 doceniają nabywcy nowych mieszkań.

Tym samym na terenie stolicy Wielkopolski spółka prowadzi sprzedaż lokali z dwóch etapów (VII i VIII) osiedla Nowe Ogrody oraz w ramach inwestycji Słowackiego 7.

Rok 2022 to także przekazanie kluczy nabywcom luksusowych lokali w Darłówku. To tam, w nadmorskiej miejscowości deweloper zrealizował siedmiokondygnacyjny budynek z 68 apartamentami.

Proxin nie zapomina również o aktywności prospołecznej i systematycznie wspomaga projekty niemające charakteru biznesowego. W minionym roku była to m.in. Szlachetna Paczka i akcja Deweloperzy Dzieciom, czyli pomoc dla dzieci z rodzinnych domów dziecka oraz placówek wychowawczych z Poznania i Wielkopolski.

- Wartość firmy należy oceniać nie tylko poprzez wyniki sprzedażowe, ale również na podstawie pozytywnego wpływu jej działalności na społeczeństwo. Od wielu lat z dużym zaangażowaniem i ochotą wspieramy różne inicjatywy z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – dodaje Piotr Łopatka.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje