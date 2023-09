Sektor PRS w Polsce rośnie w siłę. W ciągu następnych 5 lat zasób lokali w tej formule ma niemal pięciokrotnie wzrosnąć. Rodzi to wiele wyzwań, na które muszą odpowiedzieć tak deweloperzy, jak i współpracujące z nimi branże.

Najem w Polsce się profesjonalizuje. Na wprowadzenie wyższych standardów wpływa rosnący sektor najmu instytucjonalnego.

W przeciągu następnych 5 lat zasób lokali w formule PRS nad Wisłą ma wzrosnąć z 14 tys. do 63 tys. mieszkań.

PRS-y w Polsce wzbudzają zainteresowanie głównie osób młodych oraz ekspatów wynajmujących lokale na okres od około roku do trzech lat, którzy oczekują komfortowych i w pełni wyposażonych mieszkań.

Branże współpracujące z sektorem deweloperskim zaczynają się specjalizować w dostarczaniu narzędzi ułatwiających prowadzenie i monitorowanie tego typu inwestycji.

Sektor PRS w Polsce kwitnie od ponad 5 lat. Choć deweloperzy i operatorzy znad Wisły są zdecydowanie mniej doświadczeni w tej dziedzinie od zachodnich sąsiadów, coraz śmielej spoglądają w stronę najmu instytucjonalnego. W raporcie „Najem 2030” wydanym przez ThinkCo czytamy, że w przeciągu następnych 5 lat zasób lokali w formule PRS w Polsce ma wzrosnąć z obecnych 14 tys. do 63 tys. mieszkań. Obecnie stan pustostanów w tego typu inwestycjach wynosi mniej niż 3 proc. Dodatkowo, ok. 80 proc. ekspertów zgadza się ze stwierdzeniem, że w perspektywie 2030 r. deweloperzy prawdopodobnie będą częściej budować na potrzeby najmu instytucjonalnego. I to całe budynki, a nawet osiedla.

Wpływa na to kilka kwestii. Przede wszystkim, sektor PRS jest względnie odporny na szybko zmieniające się uwarunkowania rynkowe. Pandemia, wojna w Ukrainie, inflacja – wszystko to ma wpływ na podejmowanie decyzji o zmniejszonym ryzyku inwestycyjnym. Co ciekawe, pomimo ułatwionego dostępu do kredytów hipotecznych (m.in. dzięki programowi „Bezpieczny Kredyt 2%”), inwestycje PRS nie odnotowują spadków, wręcz przeciwnie. Kolejną kwestią, która determinuje wzrost zainteresowania tym sektorem, są preferencje klientów. Młode pokolenie ceni sobie niezależność kredytową, alternatywy dla własności oraz możliwość dokonywania życiowej zmiany bez konsekwencji. Na popularności zyskuje także sharing economy oraz korzystanie z różnego rodzaju abonamentów na daną usługę. Drugą grupą, która korzysta z najmu instytucjonalnego, są obcokrajowcy, którzy najbardziej zainteresowani są wynajmem na okres od roku do trzech lat.

- PRS zakorzenia w Polsce nowy standard najmu. Sektor cieszy się większą popularnością nie tylko ze strony klientów, ale także inwestorów. W sierpniu zakończyliśmy emisję obligacji o łącznej wartości 24 mln euro i jest to wydarzenie o tyle wyjątkowe, że to pierwsza tego typu emisja obligacji na rynku PRS. Wysoka jakość obsługi, atrakcyjne lokalizacje z dostępem do infrastruktury handlowo-usługowej, pełna opieka najemcy przez cały okres trwania umowy to tylko jedne z wielu czynników, które sprawiają, że sektor najmu instytucjonalnego rozwija się i przyczynia się do profesjonalizacji rynku najmu w Polsce – mówi Dariusz Pawlukowicz, wiceprezes zarządu Vantage Development.

Jak twierdzą eksperci, PRS-y wykroczą poza duże miasta, takie jak Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk czy Wrocław. Już dziś widać rosnące zainteresowanie najmem instytucjonalnym w mniejszych ośrodkach – w Lublinie PFR Nieruchomości buduje pierwszą tego typu inwestycję na 388 mieszkań.

Kreator rynku, kreator powiązań

Według raportu ThinkCo, rosnący sektor PRS i jego grupa docelowa wpływają na standard najmu w Polsce. Aż 98 proc. ekspertów uznało za prawdopodobne lub bardzo prawdopodobne, że w roku 2030 rozwój sektora PRS będzie pozytywnie wpływał na profesjonalizację całego rynku najmu. Co zatem ulega zmianie na lepsze?

Przede wszystkim – jakość lokali. Młodzi ludzie, którzy są największą grupą docelową inwestycji najmu instytucjonalnego, oczekują w pełni wyposażonych i komfortowo zaaranżowanych mieszkań. Użytkownicy zwracają uwagę na design oraz możliwość dopasowania wnętrza do indywidualnych preferencji. Kolejną kwestią, która ulega zmianie, jest wielkość mieszkań. Małe i ciasne lokale odchodzą do lamusa, za to przybywa mieszkań średnich i dużych.

W związku z powyższym inwestorzy oczekują od architektów, dostawców i wykonawców kompleksowego wsparcia w całym procesie realizacyjnym. Sprawna logistyka i sieć powiązań to klucz do sukcesu udanej realizacji PRS.

- Powodzenie inwestycji ma swoje podwaliny w poprawnie opracowanym projekcie wykonawczym. Nieodzownym elementem jest również sporządzenie na etapie przygotowania inwestycji listy styków. Lista taka w sposób klarowny wskazuje, za które czynności odpowiada inwestor, generalny wykonawca i dostawca zabudów meblowych. Prawidłowa koordynacja prac na budowie nie miałaby miejsca bez udziału doświadczonych kierowników robót i projekt managerów. Prowadzone pod przewodnictwem inwestora narady koordynacyjne pozwalają natomiast kontrolować postęp prac i rozwiązywać na bieżąco powstałe na etapie realizacji problemy – podkreśla Maciej Nowacki, Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji w Pragma.

Deweloperzy coraz częściej decydują się na współpracę z partnerami z doświadczeniem w projektowaniu i wykonawstwie dużych inwestycji. Jednym z nich jest Concession Europe – działająca od 25 lat na rynku polskim i europejskim firma stolarska, która specjalizuje się w wielonakładowych realizacjach dla globalnych marek. Dla samej Warszawy Concession zrealizowało już kilkaset lokali przeznaczonych na PRS.

- Bacznie obserwujemy rynek nieruchomości w Polsce i za nim podążamy. Od lat naszą misją jest realizacja najbardziej ambitnych i złożonych projektów stolarskich dla największych marek. Stoi za nami bogate doświadczenie, wysoki poziom organizacji firmy, kompletny park maszynowy oraz profesjonalne podejście i pasja, która generuje nowe rozwiązania. Wraz z rozwojem PRS w Polsce rośnie zapotrzebowanie na nasze kompleksowe usługi w tym zakresie. Jako eksperci wychodzimy mu naprzeciw - mówi Weronika Miechowicz-Buczek, Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju w Concession Europe.

PRS-y wymagają dbałości o detale w kwestii wyposażenia wnętrz, zwłaszcza elementów stolarskich. Jednym z kluczowych czynników wyboru lokalu przez najemcę jest jego design i jakość wykonanej aranżacji. Inwestorzy szukają zatem partnerów, którzy będą w stanie zaoferować rozwiązania zarówno funkcjonalne, jak i estetycznie wykonane.

- Nasza dbałość o precyzję oraz innowacyjność w zakresie technologii dedykowanej realizowanym projektom są absolutnym unikatem pod kątem holistycznej obsługi. Wszystkie te elementy wpływają na wysoki poziom zindywidualizowania prowadzonych projektów, a tego inwestycje z sektora najmu instytucjonalnego potrzebują najbardziej – zaznacza Weronika Miechowicz-Buczek.

Gdzie potrzeba, tam technologia

Prowadzenie tak złożonej inwestycji jaką jest projekt PRS to nie lada wyzwanie dla dewelopera. Zauważają to partnerzy, którzy szukają rozwiązań ułatwiających proces budowy i oddania obiektu do użytku. Unikatem w tej kwestii jest autorska aplikacja Concession Follow Up - pierwszy na rynku system zarządzania i serwisu inwestycji, pomagający m.in. śledzić w czasie rzeczywistym proces produkcji, zarządzać skomplikowanym procesem montażu oraz dający wieloletnie narzędzie obsługujące gwarancję każdej jednostki mieszkaniowej.

- Concession Follow Up to absolutne novum na rynku. Stworzyliśmy narzędzie, które idealnie wspomaga prowadzenie dużych produkcji, m.in. właśnie dla inwestycji typu PRS i domów studenckich. Klient ma dostęp do naszych prac na bieżąco, przez co w czasie rzeczywistym może wprowadzać uwagi i kontrolować cały proces. Widzimy ogromny potencjał w inwestycjach rynku najmu instytucjonalnego. Ze względu na jego charakter zintegrowanie procesu produkcyjnego, logistycznego i gwarancyjnego poprzez dostęp już z poziomu finalnego użytkownika idealnie odpowiada na zapotrzebowania specyfiki PRS-ów ­– mówi Adam Jackowski, prezes Concession Europe.

W trakcie całego cyklu funkcjonowania inwestycji, dzięki zeskanowaniu kodu QR znajdującego się na każdej zabudowie, klienci otrzymują dostęp do pełnej dokumentacji produkcyjnej oraz użytkowej. Dzięki temu wiedzą w jaki sposób czyścić i konserwować meble, a także mogą wysłać zgłoszenie reklamacyjne. Zużyte elementy oraz wprowadzone usterki, są w prosty i szybki sposób naprawiane.

- Po zeskanowaniu kodu można kilkoma kliknięciami wezwać bezpośrednio serwis, zamówić poszczególne części, co wydłuża żywotność mebli oraz wynosi oferowane przez nas i naszych klientów usługi na inny poziom. Potencjał naszej firmy pozwala na realizację wielu tysięcy jednostek i objęcie ich jednym spójnym systemem serwisu na terenie całego kraju i Europy – zaznacza Jackowski.

Concession specjalizuje się w prowadzeniu wielomilionowych kontraktów, gdzie kluczowa jest jakość, logistyka i terminowa realizacja. Możliwość podglądu stanu prac w czasie rzeczywistym, daje inwestorom poczucie bezpieczeństwa i komfort, że projekt prowadzony jest zgodnie z deklarowanym harmonogramem.

- Duże inwestycje to nasz konik, a aplikacja Follow Up maksymalnie usprawnia tak złożone procesy pod kątem logistyki dostaw i płynnego montażu. Czasem mamy kilkadziesiąt ciężarówek mebli do zamontowania na wielu kondygnacjach w czasie kilku tygodni. Nasz system daje możliwość monitoringu na każdym z etapów prac, dzięki czemu optymalizujemy procesy i efektywniej działamy – dodaje Adam Jackowski.

Zielone PRS-y

Kolejną kwestią, o którą muszą zadbać inwestorzy z sektora PRS, jest zwiększona świadomość klientów w kwestiach środowiskowych. Chodzi tu nie tylko o zastosowanie w projekcie rozwiązań systemowych tj. panele fotowoltaiczne czy pompy ciepła, ale również zwrócenie uwagi na ograniczenie odpadów na etapie produkcji. Zmniejszenie śladu węglowego i zużycia zasobów to coraz częściej obowiązkowe kryteria dewelopera przy wyborze partnera biznesowego.

- Jako Concession zobowiązaliśmy się do prowadzenia procesu produkcyjnego w sposób zrównoważony. W związku z tym wdrażamy koncepcję Lean Management zakładającą szczupłe zarządzanie procesem, w tym racjonalne zużycia przestrzeni, surowców i energii. Dodatkowo wprowadziliśmy Zakładową Kontrolę Produkcji zapewniająca pełną identyfikację i identyfikowalność wyrobu. Bogaty park maszynowy pozwala nam na świadome planowanie produkcji i pełne wykorzystanie potencjału surowcowego, gdzie produkty już na etapie opracowywania dokumentacji warsztatowej tworzone są z myślą o maksymalnym zagospodarowaniu odpadów, zminimalizowaniu zużycia energii oraz ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko – zaznacza Leszek Matocha, Wice Prezes Concession Europe.

Jak twierdzą eksperci, przyszłością inwestycji PRS będą zielone certyfikaty. W związku z tym deweloperzy z chęcią będą korzystać w tej kwestii z doświadczenia partnerów.

- Concession korzysta z surowców posiadających certyfikat FSC wyznaczający standardy dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Mamy również na swoim koncie doświadczenie w realizacji przedsięwzięć zgodnych z certyfikacją LEED oraz BREEAM, przyczyniając się do uzyskania dodatkowej punktacji wymaganej do otrzymania określonego poziomu danego certyfikatu. Nasze know-how w tej dziedzinie jest bardzo bogate - wymierną korzyścią jest wydłużenie cyklu życia naszych mebli oraz ograniczenie przez to śladu węglowego. Po wielu latach zabudowy można w prosty sposób poddać renowacji, poprzez wymianę poszczególnych elementów, zamiast produkować wszystko od początku – uzupełnia Leszek Matocha.

Przyszłość najmu tkwi w PRS-ach

Rynek PRS wyznacza nowy standard najmu, którego oczekuje coraz większa liczba klientów, a ci coraz rzadziej traktują najem jako opcję wyłącznie tymczasową. Eksperci nie mają wątpliwości co do tego, że najem instytucjonalny pełen rozkwit ma jeszcze przed sobą.

- Rynek PRS w Polsce tworzymy od przeszło 2 lat i możemy z pewnością powiedzieć, że nowa formuła profesjonalnego najmu mieszkań przez firmy została bardzo dobrze przyjęta przez klientów. Bez większych obaw patrzymy na przyszłość najmu instytucjonalnego, który już dziś stanowi realną alternatywę dla zakupu nieruchomości – podkreśla Dariusz Pawlukowicz.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje