Pojawiają się sygnały o możliwości wprowadzenia podatku od sektora PRS. Propozycje legislacyjne nie są znane, ale wszelkie ograniczenia oceniane są negatywnie. - Trzeba zwiększać liczbę mieszkań na wynajem, aby czynsze zaczęły spadać - apeluje PZFD.

W Polsce brakuje mieszkań na wynajem, co znalazło przełożenie na drastyczne wzrosty czynszów w ostatnim czasie.

Zgodnie z danymi Otodom i Polityki Insight wzrost stawek najmu w metropoliach to 30,7 proc. porównując II kw. 2022 r. do II kw. 2021 r.

Jest to silnie związane ze zwiększeniem zapotrzebowania na mieszkania na wynajem po wybuchu wojny w Ukrainie oraz załamaniem możliwości zakupu własnego M.

Sektor nieruchomości apeluje o nie wprowadzanie ograniczeń czy podatku od sektora sajmu instytucjonalnego.

Zgodnie z danymi JLL obecnie funkcjonujących lokali w ramach najmu instytucjonalnego jest około 8.500 lokali (w tym ponad 2 tys. znajdujących się w zasobach rządowego PFR Nieruchomości). Należy podkreślić, że w Polsce na wynajem jest przeznaczonych ponad 1,2 mln mieszkań, a wszystkie zasoby to ponad 15 mln mieszkań. Stąd udział sektora PRS w łącznej liczbie mieszkań to 0,056 proc.

- Niski udział funduszy w rynku mieszkaniowym dowodzi, że to nie działalność funduszy powoduje, że mieszkania dla Polaków są obecnie trudno dostępne, a ich cena rośnie. Ta niska dostępność wynika z wysokich stóp procentowych, restrykcyjnej polityki nadzoru finansowego czy rosnących cen gruntów i materiałów budowlanych. Fundusze inwestycyjne co do zasady nie kupują gotowych mieszkań, tylko zlecają realizację nowych budynków, co zwiększa podaż mieszkań na rynku. A ogłaszane transakcje są często wynikiem umów podpisanych parę lat wcześniej - tłumaczy Konrad Płochocki, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Konrad Płochocki, wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Bazując na danych firmy JLL aktualnie dla funduszy inwestycyjnych budowanych jest ok. 12 tys. mieszkań, które zostaną oddane do użytku w 2022, 2023 i 2024 roku. Dla porównania zgodnie z danymi GUS na koniec września 2022 roku w budowie pozostawało 869,1 tys. mieszkań, z czego jak szacujemy około 400 tys. w sektorze deweloperskim przeznaczonych dla klientów indywidualnych.

- Prognozy rozwoju rynku mieszkań na wynajem instytucjonalny nie potwierdzają tezy, że fundusze zdominują rynek mieszkaniowy. Zgodnie z szacunkami JLL do 2028 roku łączna liczba lokali w sektorze PRS zwiększy się o ponad 50 tys. mieszkań - dodaje Sebastian Juszczak, prawnik w Polskim Związku Firm Deweloperskich.

Sebastian Juszczak, prawnik w Polskim Związku Firm Deweloperskich

Jednocześnie deweloperzy przez ten czas zbudowaliby dla nabywców indywidualnych nawet 950 tys. mieszkań, gdyby utrzymali tempo produkcji z 2021 roku.

Tak jak wskazuje Biuro Informacji Kredytowej obecnie mamy do czynienia z dramatycznym spadkiem sprzedaży liczby kredytów hipotecznych na poziomie ok. 70 proc. Przez to deweloperzy są zmuszeni wstrzymywać nowe inwestycje, ale możliwość budowy budynku na wynajem pozwala deweloperom na jakiekolwiek rozpoczynanie nowych inwestycji, a przez to zwiększenie dostępnej liczby mieszkań, z których mogą wybierać Polacy.

W 2022 r. liczba rozpoczynanych inwestycji przez deweloperów spadnie nawet o 40 proc., co będzie miało przełożenie na spadki zatrudnienia także w branżach powiązanych i firmach wykonawczych.

Realizacja inwestycji w sektorze wynajmu długoterminowego może uratować część miejsc pracy, a każde z nich ma znaczenie w czasie kryzysu.

Mniejszy wolumen inwestycji na rynku mieszkaniowym rykoszetem uderzy również w dużych, polskich producentów stolarki, cementu, stali, ceramiki, mebli czy AGD, których działalność jest nierozerwalnie związana z rynkiem deweloperskim.

Pamiętajmy jednak, że ograniczenia w sektorze wynajmu instytucjonalnego ostatecznie uderzyłyby w samych wynajmujących, którzy spotkaliby się z mniejszą dostępnością mieszkań na wynajem, a w okresie wysokich stóp procentowych mieliby problem z otrzymaniem kredytu i zakupem mieszkania na własną rękę. W szczególności dotyczy to rodzin, które obecnie nie mogą nabyć mieszkania, studentów i młodych pracowników.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl