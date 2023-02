Według danych Eurostat w wynajmowanych mieszkaniach mieszka zaledwie 15,8 proc. Polaków, podczas gdy średnia unijna jest prawie 2 razy większa. Obecnie o kupowaniu i wynajmowaniu lokali mówi się inaczej. Najem z roku na rok zyskuje na popularności.

Najem postrzegany jest jako bezpieczniejsza alternatywa dla osób, które w okolicznościach dalszych podwyżek stóp procentowych wstrzymują się z decyzją o kredycie mieszkaniowym.

W segmencie najmu po okresie pandemicznego osłabienia popytu nastąpiło ożywienie.

Podaż inwestycji w sektorze najmu instytucjonalnego z końcem 2022 roku obejmowała około 7,5 tys. mieszkań.

Do 2025 roku liczba mieszkań w posiadaniu profesjonalnych podmiotów wzrośnie nawet do ponad 65 tysięcy.

Polacy nie są przyzwyczajeni do wynajmowania mieszkań, a polski rynek najmu nadal jest jednym z najmniej rozwiniętych w UE. Niechęć Polaków do najmu umacniały przez lata m.in. stosunkowo tanie i łatwo dostępne kredyty, zachęcające do zamieszkania we własnym "M". Aktualnie sytuacja diametralnie się zmieniła. W obliczu wysokich rat, malejącej zdolności kredytowej i rosnących kosztów życia Polacy - często z konieczności - decydują się na najem.

W branży toczą się dyskusje o tym, czy zakup mieszkania to dziś faktycznie dobry pomysł. Z miesiąca na miesiąc powiększa się oferta mieszkań na wynajem - nie tylko od prywatnych inwestorów, ale także od wyspecjalizowanych podmiotów, które z myślą o wynajmie długookresowym budują całe osiedla.

Według danych Knight Frank i Dentons obecnie w Polsce aktywnych jest 16 operatorów PRS. Sprawdziliśmy ile kosztuje wynajem mieszkania w wybranych inwestycjach, już przekazanych do użytkowania.

Moko Botanika to inwestycja zlokalizowana na Mokotowie przy ul. Bokserskiej 54. Inwestorem projektu jest Heimstaden. W budynku powstały studia oraz większe mieszkania - nawet 4-pokojowe. Wszystkie będą dostępne od marca 2023 roku.

Inwestycja Moko Botanika w Warszawie. fot. mat. pras.

Wynajem studia o powierzchni od 32 do 43 mkw. kosztuje tu od 3 294 zł miesięcznie. Lokal dwupokojowy o pow. 39-49 mkw. wynajmiemy w cenie od 3 509 zł. Za najem trzech pokoi o pow. 61-69 mkw. zapłacimy z kolei od 4 356 zł. Koszt wynajmu mieszkania 4 pokojowego o pow. 85 mkw. wiąże się z wydatkiem w granicach od 6 135 zł.

@Home Gdańsk to inwestycja Kajima Properties dedykowana młodym profesjonalistom. Mieści się przy Al. Rzeczypospolitej w Gdańsku. Została tak zaprojektowana, aby współgrać przestrzennie z charakterystycznymi dla gdańskiej Zaspy zabudowaniami i wpisywać się w otoczenie zarówno pod względem skali, jak i bryły. Na dzień dzisiejszy wszystkie mieszkania w ramach inwestycji @Home posiadają status wynajętych. Ewa Nowicka, dyrektor sprzedaży @Home Gdańsk powiedziała, że aktualnie firma jest w trakcie przygotowania oferty cenowej niewielkiej puli lokali, które będą możliwe do zamieszkania od 1 kwietnia tego roku.

- Należy wskazać, iż ceny wynajmu mieszkań w segmencie PRS pozostają skorelowane z rynkiem i nie odbiegają znacząco od cen najmu lokali oferowanych przez inwestorów indywidualnych. Niemniej nadal istotną cechą dla klienta pozostaje możliwość zamieszkania w profesjonalnie zarządzanym budynku o podwyższonym standardzie, z pełnym serwisem i bieżącym wsparciem dedykowanego opiekuna, bez konieczności angażowania czasu własnego - mówi Ewa Nowicka.

@Home to inwestycja dedykowana młodym profesjonalistom, przeznaczona na wynajem długoterminowy. fot. mat. pras.

Inwestycja Kołobrzeska 34 od Resi4Rent mieści się w Gdańsku. W ramach projektu powstało 301 mieszkań - z umową od 6 miesięcy i 3 abonamentami do wyboru: studio, comfort i family.

Mieszkanie typu studio można wynająć tu w cenie od 2 650 zł za miesiąc, 2 pokoje kosztują od 3 300 zł, a wynajem lokalu trzy pokojowego oscyluje w granicach od 3 990 zł.

Projekt Puławska 186 od LivUp mieści się na warszawskim Mokotowie, przy ul. Puławskiej i Al. Niepodległości. Apartamentowiec oferuje mieszkania na wynajem o wysokim standardzie. W 16-piętrowym budynku powstało 206 mieszkań - od kawalerek do czteropokojowych apartamentów. Na parterze mieszczą się cztery lokale o charakterze handlowo-usługowym.

Mieszkanie na wynajem długoterminowy w ramach inwestycji Puławska 186. fot. livup.pl

Budynek został po miesiącu od uruchomienia w pełni wynajęty. Najemcami są głównie klienci korporacyjni. Inwestycja oferuje mieszkania, które zaprojektowane zostały i urządzone w trzech różnych stylach. Koszt wynajmu lokali zależy od ich wielkości i usytuowania.

Za apartament typu studio o pow. do 30 mkw. zapłacimy tu od 2 000 - 2 200 zł. Wynajem większej kawalerki o pow. od 30 mkw. kosztuje z kolei 2 800 – 3 300 zł. Cena wynajmu mieszkania dwupokojowego uzależniona jest od piętra. Oscyluje w granicach od 3 800 do 4 000 zł za miesięcznie. Podobnie jest w przypadku lokali trzypokojowych. Ich cena zaczyna się od 5 500 zł wzwyż.

Najemcy mieszkań PRS ponoszą ponadto dodatkowe koszty z tytułu opłat za media i internet. W przypadku inwestycji Puławska 186, do czynszu doliczane są opłaty w wysokości 330 zł za wodę, prąd i gaz i 60 zł za internet.

