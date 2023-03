PRS jest trudny. Nie są to projekty znoszące złote jajka. Wielkim nieporozumieniem jest postrzeganie inwestujących w ten sektor funduszy jako potencjalnych drapieżników - uważa Witold Zatoński, założyciel Syrena RE.

Syrena zamierza rozwijać markę Habitu na trzy sposoby: kupowanie stojących budynków, jeśli takie się pojawią, zamawianie ich u deweloperów i samodzielna realizacja.

Nie jest wykluczone, że w przyszłości częścią portfela Habitu staną się adaptowane na mieszkania na wynajem biurowce. Jednak na dziś analizy pokazują, że ekonomicznie taka transformacja się nie opłaca.

Budynek Habitu został wynajęty w dwa miesiące i na dodatek w euro. To pokazuje, że rynek akceptuje euro, co otwiera drogę do finansowania PRS w tej walucie.

Syrena zadebiutowała ostatnio na rozgrzanym rynku PRS. Nie martwią was pogłoski o dodatkowym opodatkowaniu tego sektora?

Witold Zatoński, partner i założyciel Syrena Real Estate: Nie nazwałbym rynku PRS rozgrzanym, lecz niezwykle trudnym. To nie są projekty znoszące złote jajka. Z natury są bardzo nisko marżowe - mówimy przecież o 5-procentowym rocznym zwrocie z inwestycji. To, w połączeniu z wysokimi stopami procentowymi (ok. 10 proc.) powoduje, że nawet stosując mechanizm lewarowania, tego zwrotu nie da się poprawić. Inwestorzy dostrzegają ogromny potencjał tego rynku i są gotowi w niego inwestować, mimo że inwestycyjne fundamenty są mało atrakcyjne. Sądzę, że postrzeganie przez polski rząd inwestujących w PRS funduszy jako potencjalnych drapieżników, które zaburzą równowagę na naszym rynku mieszkaniowym, oznacza zupełne niezrozumienie tych procesów.

Gracze PRS-owi są jedynymi podmiotami, które mogą obecnie ratować spadający popyt, a rząd ogłasza, że należy go przyhamować, bo stanowi zagrożenie. To wielkie nieporozumienie - uważa Witold Zatoński, partner i założyciel Syrena Real Estate.

Na przykład pokutuje takie przekonanie, że aktywność funduszy spowoduje wzrost cen mieszkań. Tymczasem ilość podaży przejmowanej przez te podmioty jest naprawdę znikoma w porównaniu do całej oferty rynkowej mieszkań na sprzedaż. Poza tym, jeżeli utrzyma się ciągły spadek budowania nowych lokali, to obecny, ogromny problem z dostępnością mieszkań będzie się tylko powiększać.

Gracze PRS-owi są jedynymi podmiotami, które mogą obecnie ratować spadający popyt. Tymczasem rząd ogłasza, że należy go przyhamować, bo stanowi zagrożenie. To wielkie nieporozumienie - uważa Witold Zatoński, partner i założyciel Syrena Real Estate.

Czy wasz pierwszy budynek ze 117 mieszkaniami na wynajem w Warszawie, skomercjalizowany niedawno w ramach waszej marki Habitu, powstawał na specjalne zamówienie, czy pierwotnie miał być sprzedany klientom indywidualnym?

Kupiliśmy gotowy budynek od firmy Dantex, która akurat budowała go z myślą o instytucjonalnym wynajmie. Jednak rzeczywiście, z powodu drastycznego spadku dostępności kredytów hipotecznych i w konsekwencji sprzedaży mieszkań, deweloperzy, którzy wcześniej nie musieli rozmawiać z funduszami mieszkań na wynajem, dzisiaj widzą w nich szansę na kontynuowanie swojej działalności.

To chyba znaczy, że łatwo dzisiaj kupić gotowy budynek mieszkalny?

Gotowych budynków nie ma. Należy więc zakontraktować taki obiekt z deweloperem, albo zbudować go samodzielnie. Habitu będziemy rozwijać na trzy sposoby: zamierzamy kupować stojące budynki, jeśli takie się pojawią, zamawiać je u deweloperów i samodzielnie realizować.

Strategia rozwoju marki Habitu przewiduje, że wszystkie lokale będą spełniały wymagania techniczne dla mieszkań, czyli nie będą mniejsze niż 25 mkw., również w budynkach stojących na gruntach usługowych, choć pewnie może się zdarzyć, że jakiś lokal będzie liczył np. 24 mkw. Fot. Mat. prasowe.

Czy dla was ważne jest to na jakim gruncie - usługowym czy mieszkaniowym stanie budynek? To istostne w kontekście patodeweloperki, czyli tzw. mikroapartamentów, które w przypadku działki usługowej mają czasem tylko 7,5 mkw.

Dla nas nie ma to znaczenia. Uważam, że dyskusja o patodeweloperce ma charakter sensacyjny i niewiele wspólnego z rzeczywistością. Przede wszystkim zjawisko tzw. mikroapartamentów jest marginalne, a poza tym są klienci gotowi je kupować i wynajmować. One są tańsze, więc bardziej dostępne. Jeśli chodzi o strategię rozwoju Habitu, to ona przewiduje, że wszystkie lokale będą spełniały wymagania techniczne dla mieszkań, czyli nie będą mniejsze niż 25 mkw., również w budynkach stojących na gruntach usługowych, choć pewnie może się zdarzyć, że jakiś lokal będzie liczył np. 24 mkw.

Dyskusja o patodeweloperce ma charakter sensacyjny i niewiele wspólnego z rzeczywistością. Zjawisko tzw. mikroapartamentów jest marginalne, a poza tym są klienci gotowi je kupować i wynajmować. One są tańsze, więc bardziej dostępne - uważa Witold Zatoński, partner i założyciel Syrena Real Estate.

Ważną różnicą między gruntem usługowym, a mieszkaniowym jest kwestia parkingów, prawda?

Tak. Dla budynku mieszkaniowego liczba miejsc parkingowych przypadających na mieszkanie jest zbyt wysoka - wynosi 1- 1,5. Z naszych analiz i doświadczeń wynika, że przy takich regulacjach w przypadku budynków na wynajem ok. 50-80 proc. tych parkingów stoi pusta. To całkowicie zaburza ergonomikę projektu, bo za te miejsca trzeba zapłacić, a one na siebie nie zarabiają. Praktyka rynkowa pokazuje, że w budynkach z mieszkaniami na wynajem nie potrzeba więcej niż 0,5 miejsca na jeden lokal. Zatem obecne przepisy nakazujące budowę 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie są niedostosowane do dzisiejszego stylu życia i ślepe wobec wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Plan rozwoju Habitu jest ambitny, bo w pięć lat zamierzacie mieć 3 tys. mieszkań. Jaką marką ma być Habitu: ekonomiczną, premium, albo może zamierzacie zróżnicować portfel pod względem standardu oferty?

Habitu ma być marką powszechną, dostępną w dobrej cenie. To nigdy nie będą mieszkania w najlepszych, centralnych, miejskich lokalizacjach. Stawiamy na budynki z bardzo dobrym dostępem do transportu publicznego. To ma być alternatywa dla mieszkania kupionego na kredyt, którego stawka czynszowa będzie porównywalna z ratą.

Syrena chce zachować je w swoim portfelu i nimi zarządzać, czy zamierzacie je sprzedać?

Na razie, naszym celem jest stworzenie dużego portfela. Gdy go już zbudujemy, zdecydujemy, co z nim zrobić. Prawdopodobnie zostanie wystawiony na sprzedaż lub może przekształcony w spółkę notowaną na giełdzie. Fundusze inwestycyjne potrzebują efektu skali, więc agregacja to właściwie jedyna droga.

Czy koncentrujecie się tylko na Warszawie?

Dopuszczamy też atrakcyjne lokalizacje we Wrocławiu, Trójmieście i w Krakowie.

Koszty przekształcenia biurowca w mieszkania na wynajem są wyższe niż zakup działki i postawienie na niej nowego budynku mieszkalnego. Przy takiej transformacji strata powierzchni użytkowej wynosi ok. 30 proc. Fot. Mat. prasowe.

Czy to zawsze będą nowe budynki? W końcu Syrena ma sentyment do starych obiektów, co prawda biurowych, ale to się przecież może zmienić.

Nie możemy wykluczyć, że częścią portfela staną się adaptowane biurowce. Jednak na dziś, nasze analizy pokazują, że ekonomicznie taka transformacja się nie opłaca.

To dlatego pan przyznaje, że nie wierzy w zmianę funkcji starych biurowców?

Tak, choć jeśli one jeszcze trochę potanieją, to sytuacja będzie inna. Dzisiaj, niestety koszty takiego przekształcenia biurowca w mieszkania na wynajem są wyższe niż zakup działki i postawienie na niej nowego budynku mieszkalnego. Przy takiej transformacji strata powierzchni użytkowej wynosi ok. 30 proc.

Jaką politykę czynszową zastosowaliście w Habitu?

Umowy podpisujemy na rok, a najmem zarządza nasz własny zespół. Budynek wynajęliśmy w dwa miesiące i na dodatek w euro. To pokazuje, jak wielki głód mieszkań mamy na naszym rynku oraz także to, że rynek akceptuje euro, co otwiera drogę do finansowania PRS w tej walucie.

Syrena aktualnie rewitalizuje biurowy kompleks Marynarska Business Park na Służewcu. Kiedy wielkie otwarcie?

Planujemy zakończyć prace w sierpniu tego roku. Jesteśmy na ostatniej prostej. W kompleksie na Mokotowie najemcy dostaną duże przestrzenie wspólne, sale konferencyjne, wielki ogród, może też salę gimnastyczną. Naszą ideą jest stworzenie biurowca, który ma wszystko to, czego potrzebują pracownicy. Odchodzimy od klasycznego układu dawnego biurowca, który składał się z głównego holu wejściowego i tzw. szwalni, czyli open space’ów. Ludzie już nie chcą pracować w fabrykach, lecz w atrakcyjnym, inspirującym otoczeniu, które pozwala na coś więcej niż tylko praca.

Syrena aktualnie rewitalizuje biurowy kompleks Marynarska Business Park na Służewcu. W kompleksie na Mokotowie najemcy dostaną duże przestrzenie wspólne, sale konferencyjne, wielki ogród, może też salę gimnastyczną. Fot. Syrena RE.

Jak wygląda komercjalizacja przestrzeni pozabiurowych?

Planujemy m.in. trzy restauracje, ale nie tylko dla pracowników, lecz otwarte także na mieszkańców, bo etap zamkniętych kantyn biurowych już się skończył. To muszą być lokale miejskie, które ożywią budynek po godzinach pracy. Poza tym, nasza koncepcja zakłada, że wszystkie pozostałe usługi dodatkowe w budynku, jak np. sala gimnastyczna będą dostępne za darmo dla wszystkich pracowników biurowca.

Marynarska Business Park nie jest pierwszą waszą modernizacją biurowca. Wszystko zaczęło się od budynku HOP przy ul. Chmielnej w Warszawie. Rewitalizując ten pochodzący z lat 90. obiekt, stworzyliście autorską koncepcję modernizacji starych biurowców. Co jest jej głównym założeniem?

Wszystko zaczęło się od budynku HOP przy ul. Chmielnej w Warszawie. Rewitalizując ten pochodzący z lat 90. obiekt, Syrena stworzyła autorską koncepcję modernizacji starych biurowców. Fot. Syrena RE.

To, że rezygnujemy z części powierzchni wynajmu na rzecz powierzchni wspólnych, które - po umiejętnej konwersji - dostępne są dla wszystkich najemców, ale też od czasu do czasu - dla lokalnych społeczności. Na przykład na Marynarskiej zaplanowaliśmy cztery przestronne hole, których aranżacja przypomina galerię sztuki, bo na co dzień będzie można w nich podziwiać prace znanych artystów. Z kolei w HOP-ie urządziliśmy mieszkanie gościnne, które udostępniamy czasowo artystom, zaproszonym przez warszawskie muzea i galerie. To nasz wkład w rozwój lokalnej społeczności.

Czy macie na oku kolejne takie renowacje?

Tak, pracujemy nad kolejnymi transformacjami starszych biurowców, ale nie tylko. Sądzę, że do końca roku nasz portfel wzbogaci się co najmniej o dwa projekty.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje