Od początku roku w Polsce wybudowano prawie 4,4 tys. nowych mieszkań PRS. W budowie na koniec września było ich blisko 11,2 tys. - podaje firma doradcza Knight Frank.

Po III kw. 2023 roku na polski rynek trafiło prawie 4,4 tys. lokali na wynajem w sektorze PRS.

Od początku 2023 r. ukończono 17 projektów w sektorze najmu instytucjonalnego.

W budowie na koniec września było blisko 11,2 tys. mieszkań PRS.

Wysokie koszty finansowania nowych inwestycji i stale rosnące wydatki związane z budową zróżnicowały poziom czynszów w sektorze PRS.

W Polsce przybywa mieszkań PRS. Powstaje ich coraz więcej i wszystko wskazuje na to, że ten trend się utrzyma. Jak podaje Knight Frank, oddana do użytku nowa podaż, w okresie od stycznia do września br. jest większa od rekordowego wyniku uzyskanego w całym 2022 roku.

Deweloperzy nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, ponieważ z naszych szacunków wynika, że do końca roku rynek zasili nieco ponad 2.000 mieszkań na wynajem. Jeżeli tak będzie, roczna podaż osiągnie wynik blisko dwukrotnie wyższy niż w roku poprzednim - powiedziała Agnieszka Mazurek, młodszy konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Jak podano, od początku 2023 r. ukończono 17 projektów w sektorze najmu instytucjonalnego, a blisko 80 proc. nowej podaży znajduje się w lokalizacjach poza ścisłym centrum miast. Trzy największe ukończone projekty to: Nowa Przędzalnia w Łodzi (oferująca 674 mieszkania), R4R Aleja Wilanowska w Warszawie (407 lokali) oraz R4R Aleja Jaworska we Wrocławiu (ok. 400 lokali).

Knight Frank poinformował, że wysokie koszty finansowania nowych inwestycji i stale rosnące wydatki związane z budową zróżnicowały poziom czynszów w sektorze PRS.

Wysoka nowa podaż w Warszawie, tym samym wysoki współczynnik pustostanów oraz duże zainteresowanie programem rządowym dofinansowującym kredyty, osłabiające popyt na projekty PRS, wpłynęły na spadek czynszów o średnio 6 proc. od początku 2023 roku. Z kolei, odnosząc się do rynków regionalnych, tamtejsze czynsze wzrosły średnio o 15 proc. w porównaniu do stycznia 2023 - dodała Mazurek.

Na koniec trzeciego kwartału 2023 r. największy udział w istniejących zasobach PRS na polskim rynku miało Echo Investment (27 proc.), z ponad 4.100 mieszkaniami w 14 projektach dostępnych na platformie Resi4Rent. Innymi znaczącymi inwestorami byli TAG Immobilien z platformą Vantage Rent (ok. 2.200 lokali) oraz Fundusz Mieszkań na Wynajem (ponad 2.000 mieszkań w 19 projektach).

Wysoka nowa podaż dostarczona na rynek w pierwszej połowie roku spowodowała wzrost współczynnika pustostanów do poziomu 7,3 proc. Jednak w trzecim kwartale 2023 roku duże zainteresowanie najmem wpłynęło na spadek wskaźnika pustostanów w ramach sektora o 2,4 pp. Na koniec września uśredniony dla Polski wynik to 4,8 proc. przy czym najniższy wskaźnik pustostanów odnotowano w Poznaniu (0,5 proc.), a najwyższy w Warszawie (8,5 proc.). Sektor ten charakteryzuje się szybkim tempem komercjalizacji. W wielu przypadkach większość mieszkań została wynajęta jeszcze przed ukończeniem projektu - powiedziała Sylwia Jankowska, investment broker w dziale rynków kapitałowych w Knight Frank.

