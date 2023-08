Ruszyła budowa pierwszego osiedla PRS w Lublinie. Blisko 400 mieszkań na wynajem powstanie przy ulicy Krochmalnej, na terenie dawnej cukrowni.

Osiedle na 388 mieszkań na terenach dawnej cukrowni już w realizacji.

Ruszyła budowa pierwszej inwestycji PRS w Lublinie.

Da ona początek rozwojowi profesjonalnego rynku najmu w tym mieście i znacząco wpłynie na rewitalizację poprzemysłowych terenów.

Wojciech Caruk, PFR Nieruchomości. Fot. PTWP

Polski rynek PRS koncentruje swoją działalność w czołówce największych polskich miast - w Warszawie, Krakowie czy Trójmieście. Od lat udowadniamy, że jest atrakcyjną alternatywą nie tylko dla mieszkańców metropolii. Okolice ulicy Krochmalnej mają ogromny potencjał, który nie został do tej pory wykorzystany, dlatego cieszy nas, że możemy zainwestować tej okolicy i być jednymi z pierwszych, którzy przyczynią się do jej rozwoju. Naszym celem jest dostarczenie wysokiej jakości budownictwa, które spełni potrzeby mieszkaniowe lokalnej społeczności, zapewniając wygodę oraz dostęp do różnorodnych przestrzeni i usług. Budowa nowego osiedla będzie impulsem nie tylko do rozwoju okolicy, ale również przywrócenia jej atrakcyjności w oczach samych mieszkańców Lublina - powiedział Wojciech Caruk, prezes PFR Nieruchomości.

Trzy bloki przy ul. Krochmalnej oprócz 388 mieszkań pomieszczą ponad 20 lokali usługowych w parterach budynków. W strukturze mieszkań przeważają te 3- i 2-pokojowe, ale nie zabraknie również kawalerek oraz lokali 4-pokojowych. Łącznie będzie to ponad 21 tys. mkw. powierzchni użytkowej. Przewidziano ponad 400 miejsc postojowych w garażu podziemnym.

Za projekt architektoniczno-urbanistyczny osiedla odpowiada pracownia Stelmach i Partnerzy.

Lublin bardzo dynamicznie rozwija się w północno-wschodniej części. Kiedyś była to dzielnica przemysłowa. Po procesie zanikania obiektów produkcyjnych w Lublinie był to teren dosyć zaniedbany. Budowa nowego dworca metropolitalnego, który znajduje się naprzeciw dworca PKP, sąsiadującego z osiedlem budowanym przez PFR Nieruchomości, spowodowała znaczny wzrost potencjału tego rejonu - zaznaczył Bolesław Stelmach dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, a także właściciel biura architektonicznego Stelmach i Partnerzy.

W ramach projektu powstanie prawie 400 mieszkań, wpisanych w prostą uporządkowaną architekturę z usługami w parterach. Wraz z początkiem sierpnia rozpoczęły się prace nad budynkami A i B, podczas, gdy grunty pod budynek C są na etapie porządkowania i wyburzeń istniejących budynków.

- Mieszkańcy będą mieli dostęp do bogato wyposażanej przestrzeni rekreacyjnej z harmonijnie wpisaną zielenią. Kompleks będzie tworzył spójną całość. Od strony kompozycyjnej kwartały będą wypełnione zielenią – opisywał Rafał Szmigielski, architekt w biurze architektonicznym Selmach i Partnerzy.

Mieszkańcy będą mieli dostęp do bogato wyposażanej przestrzeni rekreacyjnej. fot. mat. pras.

Termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie zaplanowano na koniec 2025 roku.

- Jest to nasza trzecia inwestycja realizowana wspólnie z PFRN. Zdecydowaliśmy się po prostu kontynuować współpracę, która naszym zdaniem jest na wysokim poziomie. To osiedle jest znacząco większe od poprzednich i wymaga od nas większego zaangażowania sił i środków, ale jesteśmy do tego przygotowani - podkreśla Adam Polak, prezes API Polska.

Tak aktualnie wygląda teren na którym powstanie inwestycja. fot. mat. pras.

Spółka PFR Nieruchomości jest odpowiedzialna za rozwój dwóch funduszy oferujących mieszkania w formule najmu instytucjonalnego - Funduszu Sektora Mieszkań na Wynajem i Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju i posiada około 7,5 tysiąca mieszkań wybudowanych i w budowie w ponad 40 lokalizacjach w całej Polsce. Są to zarówno inwestycje w największych metropoliach - Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy Łodzi, a także miastach średnich takich jak Toruń, Radom, Wałbrzych czy Świdnik.

Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju wspierającej zrównoważony rozwój kraju poprzez realizację ważnych projektów inwestycyjnych.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje