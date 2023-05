Już połowa ze 138 mieszkań w inwestycji Apartamenty Traugutta we Wrocławiu, zarządzanych i komercjalizowanych przez Colliers, znalazła swoich najemców. Projekt PRS, należący do G City Europe został oddany do użytku na początku 2023 roku.

Projekt PRS, należy do spółki G City Europe (dawniej Atrium European Real Estate) i rozwijanej przez nią platformy Urban Home.

Do użytku został oddany na początku 2023 roku. - Mimo, że sektor mieszkań na wynajem instytucjonalny w Polsce jest jeszcze młody, widzimy rosnące zainteresowanie PRS-ami ze strony najemców, czego potwierdzeniem jest wskaźnik najmu zarządzanych przez nas inwestycji - zarówno w miastach regionalnych, jak i w Warszawie - mówi Agnieszka Krzekotowska, senior partnerka, dział zarządzania nieruchomościami w Colliers. Wyjaśnia, że decydując się na wynajem lokalu od firmy świadczonej profesjonalne usługi najmu, klienci mają pewność, że otrzymają produkt wysokiej jakości w zadbanej inwestycji, a cała obsługa związana z najmem, w tym wszelkie sytuacje wynikające z eksploatacji mieszkania, zostaną sprawnie zaopiekowane przez zarządcę. O tym przekonują się m.in. mieszkańcy Apartamentów Traugutta. Apartamenty Traugutta to inwestycja z segmentu PRS, w którym znajduje się 138 lokali mieszkalnych (jedno i dwupokojowych). Wszystkie zostały wykończone w wysokim standardzie. Cały budynek jest monitorowany, a wśród udogodnień dla mieszkańców znajdują się m.in.: parking, rowerownia, stacja naprawy rowerów i dostęp do WiFi w całym obiekcie. Jeszcze w tym półroczu do dyspozycji najemców zostanie oddana strefa co-workingowa. Apartamenty Traugutta. fot. mat. pras. - Apartamenty Traugutta to miejsce do zamieszkania przez osoby pracujące i studentów. Możliwość najmu od trzech miesięcy i zdalny proces realizacji umowy dają elastyczność oraz komfort realizacji swoich potrzeb zależnie od aktualnej sytuacji życiowej. A to kolejne atuty najmu instytucjonalnego - dodaje Agnieszka Krzekotowska.

