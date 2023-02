Z ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców Resi4Rent wynika, że blisko 62 proc. lokatorów chce brać udział w spotkaniach i akcjach integrujących. Młode pokolenie Polaków chce doświadczać i budować poczucie wspólnoty.

Polacy nie chcą już mieszkań w odosobnieniu.

Budynki PRS zapewniają komfort zamieszkania i budują więzi społeczne.

Wspólne cooworkingi, zajęcia jogi, sale wypoczynku, animowane przez profesjonalne firmy zarządcze budują poczucie wspólnoty sąsiedzkiej.

Firmy oferujące mieszkania na wynajem, bardzo chętnie angażują lokatorów we wspólne inicjatywy.

Obecna generacja młodych ludzi, różni się od poprzednich, nie zależy im jedynie na pracy, pomnażaniu majątku czy awansie społecznym. Dziś chcą oni doświadczać, budować globalne poczucie wspólnoty, które szanuje równość, otwartość i podobny styl życia. Dziś są tu, jutro tam, ale nie idą na kompromisy, jeśli chodzi o wygodę i spędzanie czasu pracy i czasu wolnego. Doceniają towarzystwo osób o podobnych poglądach, zainteresowaniach i pragnieniach. Chcą nawet na krótko budować wspólnoty, które później mogą przenieść bez problemu za granicę, czy do świata wirtualnego. Dzięki nowoczesnym środkom komunikacji wspólnota ta żyje jeszcze przez wiele lat, tylko trzeba ją stworzyć. Dlatego też młodzi ludzie tak chętnie wybierają budynki typu PRS, które nie tylko zapewniają komfort zamieszkania, ale budują też więzi społeczne. Wspólne cooworkingi, zajęcia jogi, sale wypoczynku, animowane przez profesjonalne firmy zarządcze budują poczucie wspólnoty sąsiedzkiej.

Inwestycje, które integrują

Już na etapie projektowania pierwszej inwestycji firma LivUp uwzględniła też części wspólne budynku, które miały wspierać budowanie sąsiedzkich relacji. Ta koncepcja doskonale sprawdziła się na Jagiellońskiej 36 w Warszawie i jest kontynuowana w kolejnych projektach. Wśród części wspólnych znajduje się lounge room - salon, w którym można pracować zdalnie, ale też umówić się z sąsiadami i przyjaciółmi na planszówki (gry znajdują się na wyposażeniu), czy wspólne oglądanie meczu. Ponadto, najemcy LivUp mają do swojej dyspozycji salę fitness dostępną 24/7. Dwa razy w tygodniu odbywają się tam bezpłatne zajęcia jogi z profesjonalną nauczycielką.

Samo udostępnianie dodatkowej przestrzeni to nie wszystko. W ubiegłym roku LivUp przygotował dla najemców seans kina plenerowego, jarmark świąteczny oraz degustację win prowadzoną przez doświadczonego sommeliera.

W trakcie wydarzeń można było zaobserwować, jak znikają bariery i najemcy nawiązują ze sobą kontakt, integrują się. Często, w trakcie jak i po wydarzeniu dzielą się z swoimi pozytywnymi wrażeniami.

Jarmark Świąteczny LivUp. fot. mat. pras.

Wspólne działania i inicjatywy

Firmy oferujące mieszkania na wynajem, bardzo chętnie angażują lokatorów we wspólne inicjatywy. Wśród klientów Resi4Rent jest wiele osób gotowych do bezinteresownej pomocy, dlatego wspólnie podejmowane są różne szlachetne inicjatywy np. Wirtualny Dzień Dawcy Szpiku (inicjatywa przeprowadzona wspólnie z Fundacją DKMS). O sile społeczności przekonali się także uchodźcy z Ukrainy, którzy po wybuchu wojny mogli skorzystać z zakwaterowania w budynkach należących do Resi4Rent tak, jak Pani Yuliia, która trafiła do Polski w pierwszych tygodniach wojny.

- Jechaliśmy 24 godziny, aby dotrzeć do granicy, a dodatkowe trzy dni czekaliśmy w kolejce na granicy z Polską. Ale udało się. Pojechaliśmy do Wrocławia i nawiązaliśmy kontakt z funduszem charytatywnym, który pomaga Ukraińcom. I tu mieliśmy podwójne szczęście, bo zaoferowali nam mieszkanie w budynku Resi4Rent na trzy miesiące bez opłat. To był pierwszy raz od początku wojny, kiedy płakałam. Nie z powodu wojny, ale z powodu tych wszystkich pięknych ludzi, którzy nam pomogli. A potem sąsiedzi zaczęli nam przynosić wiele rzeczy: jedzenie, koce, pościel, ubrania. Nie potrafię wyrazić swoich uczuć z tym związanych. Ci wszyscy nieznani ludzie wczuwali się w naszą sytuację i pomagali nam. ​​W ciągu tych trzech miesięcy mieliśmy możliwość uwolnienia się od szoku i stresu i trochę zregenerować siły. Moje dzieci poszły do polskiej szkoły, zaczęły się uczyć polskiego, znalazły nowych polskich przyjaciół. Znalazłam pracę w ukraińskim biurze, ale z możliwością pracy zdalnej. Zaczęłam otrzymywać pensję i mogłam sama opłacać jedzenie i życie - opowiada Pani Yuliia, mieszkanka osiedla we Wrocławiu.

Z myślą o mieszkańcach

Pożegnanie Lata z Vantage Development. fot. mat. pras.

Również firma Vantage Development przygotowuje dla swoich najemców różnego rodzaju eventy, które prowadzone są w trzech różnych językach. Z uwagi na różnorodność mieszkańców wydarzenia odbywały się po polsku, angielsku oraz ukraińsku. Lokatorom zaproponowano 4 różne formuły eventów, których celem było wspólne spędzenie czasu, wzmocnienie komunikacji pomiędzy nimi, a sekcją obsługi najemców oraz budowanie sąsiedzkich relacji.

Wydarzenie zgromadziło spore grono mieszkańców. fot. mat pras.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje