RealCo osiągnęło poziom 25 procent przedsprzedaży w najnowszej inwestycji Apartamenty przy Parku Szczytnickim we Wrocławiu.

Apartamenty przy Parku Szczytnickim to nowa inwestycja RealCo.

W ramach projektu powstaną 133 mieszkania.

Inwestycja obecnie jest w trakcie budowy z planowanym na IV kw. 2024 roku terminem oddania do użytkowania.

Apartamenty przy Parku Szczytnickim to nowa inwestycja RealCo we Wrocławiu, położona w atrakcyjnej okolicy Parku Szczytnickiego.

Do oferty dewelopera trafiły 133 mieszkania o zróżnicowanej powierzchni od 41 do 126 mkw.

W ramach inwestycji powstanie 10 budynków o niskiej zabudowie wyróżniających się nowoczesną architekturą.

Mieszkania zlokalizowane na parterze będą posiadały ogródki, a znajdujące się na wyższych piętrach balkony. W ofercie znajdą się również apartamenty z balkonami oraz przestronnymi tarasami na dachu.

- Inwestycja Apartamenty przy Parku Szczytnickim cieszy się zainteresowaniem, co widać po wysokiej przedsprzedaży w tak krótkim czasie. To dowód na to, że nasza inwestycja spełnia oczekiwania nabywców oraz jest potwierdzeniem jakości, którą w jej ramach oferujemy - mówi Piotr Jaśkowski, członek zarządu RealCo.

