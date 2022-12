Wielu zainteresowanych sektorem nieruchomości na wynajem nie zdaje sobie sprawy z ryzyka podatkowego, które może się wiązać z taką działalnością. Jakie instrumenty dają parasol ochronny w przypadku kontroli organów podatkowych?

Ustalenie prawidłowych zasad opodatkowania wynajmowanego lokalu powinno zostać dokonane już w momencie planowania inwestycji, chociażby pod kątem oszacowania wpływu obciążeń podatkowych na budżet projektu.

W przypadku inwestycji wieloletniej, warto zwrócić się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, czy też tzw. wiążącej informacji stawkowej.

Przepisy podatkowe nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie, kiedy kończy się wynajem krótkoterminowy, a zaczyna długoterminowy.

Sektor nieruchomości na wynajem wydaje się w dzisiejszych czasach bardzo atrakcyjną formą inwestowania, z uwagi na dywersyfikację form lokaty kapitału, jak również wysoki rynkowy popyt związany z galopującą inflacją i wzrostem kosztów kredytu, który stał się produktem niedostępnym dla wielu Polaków.

Wiele osób zainteresowanych taką formą inwestowania nie zdaje sobie jednak sprawy z ryzyk podatkowych, jakie mogą się w kontekście takiej działalności pojawić. W debacie publicznej pojawia się kwestia braku możliwości amortyzacji mieszkania wykorzystywanego w działalności gospodarczej.

- Przypomnę, że 2022 jest ostatnim rokiem, w którym tego typu odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane. Jednak świadomość wątków dotyczących podatku od towarów i usług (VAT), czy podatku od nieruchomości nie jest niestety zbyt duża. Ich nieumiejętne planowanie może stwarzać istotne problemy z perspektywy opłacalności inwestycji – tłumaczy Maciej Dybaś, partner w zespole VAT Crido.

Dwa oblicza podatku od nieruchomości

Każdy właściciel budynku lub lokalu musi płacić co roku podatek od nieruchomości. Jego stawki ustalane są przez radę gminy z uwagi na to, że danina stanowi dochód jednostek samorządu terytorialnego. Jednak maksymalne stawki podatku wynikają z rozporządzenia i są diametralnie różne w przypadku budynków mieszkalnych i tych przeznaczonych do celów działalności gospodarczej.

Praktyka organów podatkowych dowodzi, że udostępnienie mieszkania na wynajem przez serwisy typu booking.com, stanowi dla organów jeden z dowodów istotnych przy klasyfikacji lokalu jako przeznaczonego dla celów działalności gospodarczej.

- Dużo niższa opłata dotyczy budynków mieszkaniowych - ok. 28 razy mniej niż w przypadku budynków przeznaczonych pod działalność gospodarczą. Warto jednak zwrócić uwagę, że sama klasyfikacja budynku czy lokalu jako mieszkaniowego, nie przesądza jeszcze o tym, że możemy stosować niższą stawkę podatku – zaznacza Maciej Dybaś.

Wyższą daninę trzeba zapłacić wtedy, kiedy lokal udostępniany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W tym przypadku to status wynajmującego będzie miał kluczowe znaczenie. Jeśli mieszkanie jest wynajmowane w sposób zorganizowany i ciągły dla celów zarobkowych, to spełnione są przesłanki niezbędne dla stwierdzenia działalności gospodarczej w myśl ustawy Prawo przedsiębiorców. Nie ma w tym zakresie decydującego znaczenia to, czy właściciel jest wpisany do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, czy też nie.

- Praktyka organów podatkowych dowodzi, że udostępnienie mieszkania na wynajem przez serwisy typu booking.com, stanowi dla organów jeden z dowodów istotnych przy klasyfikacji lokalu jako przeznaczonego dla celów działalności gospodarczej. Co więcej, sytuacji właściciela nie poprawiają modne w kontekście apartamentów w aparthotelach i condohotelach tzw. pobyty właścicielskie, w ramach których właściciele utrzymują, że zamieszkują w swoim lokalu przez określoną część roku – podkreśla Maciej Dybaś.

VAT, czyli jak nie wpaść w kłopoty

Jeszcze większe zamieszanie związane jest z próbą scharakteryzowania udostępnienia lokalu z perspektywy VAT. Przede wszystkim osoba, która udostępnia taki lokal musi odpowiedzieć na pytanie, czy działa w charakterze przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą i powinna stać się zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Nawet potwierdzenie, że z tytułu wynajmu lokalu staliśmy się podatnikiem VAT, nie oznacza jeszcze konieczności odprowadzania tego podatku do urzędu skarbowego.

- Definicja działalności gospodarczej dla celów VAT jest jednak nieco inna niż ta wynikająca z prawa przedsiębiorców, czy innych ustaw. Można przy tym zaryzykować tezę, że jest stosunkowo szeroka, więc praktycznie każda osoba wynajmująca zarobkowo lokal staje się podatnikiem. Sam fakt posiadania takiego statusu nie oznacza jednak jeszcze konieczności rejestracji dla celów VAT i odprowadzania podatku – tłumaczy Maciej Dybaś.

Ekspert dodaje, że obowiązek rejestracji w charakterze podatnika pojawia się dopiero po przekroczeniu określonego poziomu obrotów w skali roku – obecnie 200 tys. zł.

- Jeśli łączne dochody z działalności gospodarczej - również innej niż sam wynajem lokalu, choć z pewnymi wyłączeniami - przekraczają tę wartość, wynajmujący powinien zarejestrować się jako podatnik VAT czynny i składać okresowo, najczęściej miesięcznie tzw. plik JPK_VAT, który jakiś czas temu zastąpił deklaracje podatkowe – wyjaśnia Maciej Dybaś.

Wynajem mieszkań zwolniony z VAT

Nawet potwierdzenie, że z tytułu wynajmu lokalu staliśmy się podatnikiem VAT, nie oznacza jeszcze konieczności odprowadzania tego podatku do urzędu skarbowego.

- W przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkaniowe przysługuje możliwość skorzystania z innego zwolnienia wskazanego w ustawie. Celem nieobciążania konsumenta poszukującego mieszkania na wynajem kosztem dodatkowego podatku, wynajem nieruchomości na cele mieszkaniowe jest bowiem zwolniony z VAT – podkreśla Maciej Dybaś.

Oznacza to niższe obciążenia podatkowe dla najemcy, ale wiąże się również z obostrzeniami po stronie właściciela – inwestora. Szczególnie, gdy zainwestuje środki finansowe w dostosowanie mieszkania do potrzeb najemcy poprzez zakup różnego rodzaju wyposażenia, czy też prace budowlane mające podwyższyć standard lokalu.

- Z uwagi na jego przeznaczenie do działalności zwolnionej, nie będziemy mogli odliczyć podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez dostawców czy podwykonawców. Stanie się on zatem dodatkowym kosztem prowadzonej działalności. Zwracam uwagę, że podobny los czeka podatek wskazany na fakturze od dewelopera, jeśli zdecydujemy się nabyć od niego mieszkanie w celach inwestycyjnych z przeznaczeniem na wynajem mieszkaniowy – wyjaśnia Maciej Dybaś.

Condo i aparthotele w labiryncie VAT-u

Prawo do odliczenia VAT od wydatków przeznaczonych na dostosowanie lokalu do określonego standardu będzie natomiast przysługiwać tym podatnikom, którzy swój lokal wynajmują na cele inne niż mieszkaniowe.

- Również w tym wypadku pojawiają się istotne wątpliwości związane z brakiem jasnych przepisów i niejednolitą praktyką organów podatkowych – podkreśla ekspert Crido.

Sytuacja jest klarowna w przypadku pokoju hotelowego wynajmowanego na doby. Usługa realizowana przez właściciela, to usługa noclegowa czy też usługa tzw. krótkoterminowego zakwaterowania i obie są opodatkowane stawką VAT w wysokości 8 proc. Jednak prywatny wynajem apartamentu na dłuższe okresy może już budzić wątpliwości organów.

Wynika to m.in. z faktu, że przepisy podatkowe nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie, kiedy kończy się wynajem krótkoterminowy, a zaczyna długoterminowy.

- Co więcej, określając stawkę VAT właściwą dla opodatkowania danego świadczenia, organy podatkowe biorą pod uwagę nie tylko okres, na który zawierana jest umowa, ale też szereg innych składowych, takich jak: przeznaczenie lokalu w ramach danej umowy, obowiązki najemcy i narzucone przez właściciela obostrzenia, wyposażenie, usługi dodatkowe, sposób rozliczenia wynagrodzenia, ale również to, czy klientem jest osoba fizyczna (konsument), czy podmiot prowadzący działalność gospodarczą – wylicza Maciej Dybaś.

Co ciekawe, inaczej opodatkowana może być infrastruktura nalężąca do lokalu.

- Na przykład miejsce parkingowe będzie najczęściej opodatkowane stawką 23 proc., nawet jeśli właściwą dla usługi zakwaterowania będzie stawka 8 proc. – zaznacza ekspert Crido.

Podatkowy parasol ochronny

Ustalenie prawidłowych zasad opodatkowania wynajmowanego lokalu może nastręczać niemałych trudności i powinno zostać dokonane już na moment planowania inwestycji, chociażby pod kątem oszacowania wpływu obciążeń podatkowych na budżet projektu.

- Warto powierzyć chociażby redakcję umowy - w ramach której udostępniamy lokal – profesjonaliście. Zabezpieczy on inwestora przed niespodziewanymi pułapkami natury prawnej i podatkowej – radzi Maciej Dybaś.

Jednocześnie ekspert dodaje, że w przypadku inwestycji wieloletniej, często zasadnym wydaje się być potwierdzenie planowanej praktyki w sposób wiążący z właściwymi organami, np. poprzez zwrócenie się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, czy też tzw. wiążącej informacji stawkowej.

- Instrumenty te dają podatnikowi swego rodzaju parasol ochronny i zasadniczo uniemożliwiają kwestionowanie stosowanej przez niego praktyki w przypadku ewentualnej kontroli organów podatkowych – podsumowuje Maciej Dybaś, partner w zespole VAT Crido.

