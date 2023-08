Rezerwy Raiffeisen Bank International na spory sądowe dotyczące kredytów walutowych w Polsce w II kwartale 2023 roku wzrosły do 329 mln euro z 69 mln euro w I kwartale - podał bank.

Rezerwy Raiffeisen Bank International na spory sądowe dot. kredytów we frankach w II kw. wzrosły do 329 mln euro. W I kw. liczyły 69 mln. Bank już wcześniej zapowiadał, że spodziewa się w II kwartale znacznego wzrostu tych rezerw. Wpływ na podwyższenie poduszki finansowej miał czerwcowy wyrok TSUE.

Odpisy dokonane przez austriacki bank sięgnęły łącznie na koniec drugiego kwartału 2023 roku 1.199 mln euro, przy łącznej wartości kredytów we frankach w wysokości 1,9 mld euro.

Bank rozważa pilotażowy program rozwiązania problemu kredytów we frankach w Polsce. Bank rozpoczął pilotaż programu porozumień z frankowiczami, zgodny z modelem zaproponowanym przez przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Bank wybranej grupie klientów ma oferować polubowne rozwiązanie ugodowe. Dotychczas możliwość porozumienia kierowana była do tych klientów, którzy sami zwrócili się do banku z takim wnioskiem.

Program powszechnych ugód skierowanych do wszystkich klientów ma ruszyć w III kwartale tego roku.

