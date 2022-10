Bouygues Immobilier Polska ogłosił generalnego wykonawcę swojej inwestycji na poznańskiej Wildzie. Vilda Moderne wybuduje firma Democo Poland.

Spółka jest znana z realizacji projektów na terenie całego kraju, wśród których można wymienić jeden z najbardziej charakterystycznych budynków w Poznaniu – kamienicę Rynek Wildecki 3.

Umowa na generalne wykonawstwo z firmą Democo obejmuje realizację mieszkań francuskiego dewelopera w Poznaniu przy ul. Spychalskiego na styku Górnej i Dolnej Wildy.

Nowy budynek uzupełni pierzeję u szczytu schodów Czarneckiego, będących jednym z symboli Wildy.

Pierwsze prace przy budynku Vilda Moderne rozpoczną się jeszcze w październiku 2022 roku, a mieszkania mają być gotowe w IV kwartale 2024 roku.

Wykonawca ikonicznych inwestycji

Democo Poland działa na polskim rynku od 1994 roku. Ta spółka, należąca do belgijskiej grupy kapitałowej Democo Group, ma na swoim koncie m.in. budowy hoteli sieci Hampton by Hilton i Park Inn by Radisson, a także biurowców, licznych budynków przemysłowych, użyteczności publicznej oraz obiektów mieszkalnych.

Generalny wykonawca Vilda Moderne posiada doświadczenie w realizacji mieszkań właśnie w stolicy Wielkopolski, niejednokrotnie wśród istniejącej, zabytkowej zabudowy, jak np. inwestycja Św. Wojciech 27 czy kamienica Rynek Wildecki 3.

Cieszę się, że możemy rozpocząć naszą francusko-belgijską współpracę z Bouygues Immobilier Polska. Jestem pewny, że odpowiednio wykorzystamy nasze wieloletnie doświadczenie zdobyte na europejskim rynku budowlanym do realizacji kolejnej wyjątkowej inwestycji, jaką niewątpliwie będzie Vilda Moderne zlokalizowana w samym sercu Wielkopolski – mówi Artur Pluta, dyrektor zarządzający Democo Poland.

Grupa Democo jest znana w Europie od ponad 40 lat, gdzie realizuje i rewitalizuje wszelkiego rodzaju inwestycje budowlane. Firma jest odpowiedzialna m.in. za powstanie futurystycznego budynku kasyna w miejscowości Middelkerke w Belgii i innowacyjnych apartamentowców Roelevard z zielonymi kaskadowymi tarasami. Democo Group inwestuje również w rozwiązania ograniczające wytwarzanie odpadów i wspierające strategię ochrony środowiska. Jak zauważa Pierre-Vincent Pasquet, dyrektor generalny Bouygues Immobilier Polska, każdy z tych aspektów działał na korzyść firmy.

– Zależało nam na wykonawcy, który doskonale zna architekturę poznańskiej Wildy. Pod uwagę braliśmy również duże doświadczenie w realizacji inwestycji mieszkaniowych, a także budowę obiektów z szerokim wachlarzem ekologicznych rozwiązań. To wszystko sprawiło, że właśnie ta firma, z długoletnią tradycją w branży, została naszym partnerem i generalnym wykonawcą mieszkań w Poznaniu.

Mieszkania w kultowym miejscu Poznania

Vilda Moderne powstanie w kultowym dla Poznania miejscu – przy wyremontowanych schodach Czarneckiego będących „mostem” łączącym Górną i Dolną Wildę. Inwestycję będzie dzielić tylko 1,8 km od Starego Rynku i 700 m od Starego Browaru oraz centrum biznesowego w okolicy pl. Andersa.

– Wilda to dzielnica z wielkim potencjałem, a nasz budynek idealnie wkomponuje się w charakterystyczny styl tej okolicy pełny urokliwych kamienic. Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów w zabytkowej tkance historycznej, a więc i w wymagającym kontekście architektonicznym – mówi Adam Skóra, dyrektor oddziału Bouygues Immobilier Polska w Poznaniu. Dodaje, że lokalizacja inwestycji jest wyjątkowa również ze względu na bardzo dobry dostęp do infrastruktury miejskiej. W pobliżu Vilda Moderne znajdują się obiekty Politechniki Poznańskiej i AWF, a także tereny zielone takie jak Park Jana Pawła II na Łęgach Dębińskich, park Drwęskich czy Wartostrada.

Vilda Moderne wybuduje firma Democo Poland, mat.pras.

W Vilda Moderne zaprojektowano 129 mieszkań o metrażu od 25 do 93 mkw., z ogródkami na parterze oraz loggiami, balkonami i tarasami na piętrach. W częściach wspólnych zadbano o stalowe balustrady schodów czy lustra, a w reprezentacyjnym holu wejściowym dominować będzie kolor drewna i eleganckie wielkoformatowe płytki. Na części dachu znajdą się rośliny, a także instalacja fotowoltaiczna, dzięki której koszty zużycia energii elektrycznej w częściach wspólnych będą niższe. Dla wygody i wyłącznie do użytku mieszkańców powstanie także paczkomat wbudowany w ścianę budynku oraz rowerownia przeznaczona tylko dla mieszkańców.

