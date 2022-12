Warszawa na pierwszym miejscu ale zaraz za nią Kraków i Trójmiasto. W tych miastach padły rekordy na rynku nieruchomości w 2022 r. Za najdroższy apartament zapłacono prawie 23 mln zł.

Transakcją roku 2022 na rynku mieszkaniowym jest zakup apartamentu o wielkości 480 mkw. w wieżowcu Złota 44 w Warszawie. Nieruchomość kupił inwestor Rafał Zaorski za rekordową kwotę prawie 23 mln zł (47 708 zł/mkw).

Drugie miejsce na podium zajął Kraków. Według dostępnych danych, nieruchomość znajdująca się tuż obok Wawelu przy ulicy Kotelek 12 została zakupiona w pierwszej połowie tego roku za niemal 15,5 mln zł (23 092 zł/mkw.).

Trzecie miejsce należy do Trójmiasta. W Gdyni, w dzielnicy Kamienna Góra zakupiono apartament o powierzchni 669 mkw. za niemal 10 mln zł (14 577 zł/mkw.).

Rekord padł w Warszawie

W Warszawie najdroższe pozostają mieszkania mieszczące się przy Złotej 44. Drugie najdroższe mieszkanie w Stolicy jest usytuowane na 53. piętrze wieżowca i kosztowało 9,21 mln zł co daje ponad 47 tys. zł za mkw. Trzeci lokal na warszawskim podium to ponad stupiedziesięciometrowy apartament na 26. piętrze, za który zapłacono 7 mln zł, co oznacza cenę m2 na poziomie ponad 45 tys. zł.

Co tak bardzo winduje ceny mieszkań przy Złotej 44?

Wieżowiec jest luksusowym budynkiem w samym centrum Warszawy. To najwyższy mieszkalny budynek w całej Unii Europejskiej. Jego wysokość to 192 metry czyli 54 piętra. Od piętra 8. zaczynaj się apartamenty klasy premium w pełni wyposażone oraz wykończone, o powierzchni od 54 do 700 mkw.

Mieszkańcy mogą korzystać z sauny, basenu, centrum spa oraz fitness klubu. Mieści się tu również taras widokowy, sala kinowa a nawet piwniczka win. Każdy penthouse jest wyposażony w system HMS, który umożliwia komputerowe sterowanie klimatyzacją, ogrzewaniem, oświetleniem i żaluzjami. Wykorzystując ten system mieszkańcy mogą nawet zamówić danie z pobliskiej restauracji.

Jak wygląda sytuacja w innych miastach Polski?

Drogie mieszkania nie są zarezerwowane wyłącznie dla stolicy kraju. W apartamentowcu w centrum Wrocławia, najdroższa cena transakcyjna wyniosła ponad 5 mln zł za mieszkanie o powierzchni 227 mkw. (22 246 zł/mkw.). Z kolei w stolicy Wielkopolski - Poznaniu, najdroższa transakcja została odnotowana przy ul. Wojska Polskiego 9. Cena nieruchomości osiągnęła wartość ponad 4 milionów złotych za 277 mkw. (14 541 zł/mkw.).

Jak pandemia i inflacja wpływają na rynek nieruchomości?

Zmiana modelu pracy i przejście na tryb zdalny przeorientowały popandemiczny popyt na rynku nieruchomości. Wzrosło zainteresowanie mieszkaniami bardziej oddalonymi od centrum miast czy nawet w podmiejskich lokalizacjach.

Ponadto, więcej osób jest gotowych kupić nieruchomość poza centrum, by zyskać dodatkowe metry powierzchni. Osobnym wątkiem pozostaje popyt na nieruchomości premium oraz inwestycyjne. Pandemia wpłynęła na sytuację przedsiębiorców. Część z nich, zwłaszcza aktywnych w szeroko rozumianym sektorze e-commerce, mogła pochwalić się lepszym niż spodziewano się wynikiem finansowym. A to z kolei sprowokowało ich do wzmożonych zakupów bardziej luksusowych nieruchomości oraz lokali inwestycyjnych, które są kupowane za gotówkę i pod wynajem - mówi Adam Sobczak, prezes Pricer.pl.

Jak średnio wyglądają ceny mieszkań w Polsce?

Najwyższe średnie ceny transakcyjne mieszkań w 2022 roku odnotowano w Sopocie.

Nadmorski kurort nie ma sobie równych w całym kraju. W tym nadmorskim uzdrowisku średnia cena metra kwadratowego mieszkania wyniosła aż 16 198 zł zł. W Warszawie natomiast za mkw. musieliśmy średnio zapłacić 12 039 zł zł. Drogie są także inne pozostałe dwa miasta Trójmiasta: Gdańsk, gdzie mkw. kosztował średnio 10 075 zł i Gdynia, ze średnią ceną mkw. na poziomie 10 222 zł. W Krakowie natomiast za mkw. płacono średnio 10 145 zł. Z kolei we Wrocławiu było już taniej, bo 9 106 zł za mkw. W Poznaniu mkw. mieszkania średnio kosztował 8 167 zł.

Zarówno rekordowa inflacja, jak i wysokie stopy procentowe, to coś, czego większość z Polaków będących obecnie w wieku produkcyjnym jeszcze nie doświadczyła w dorosłym życiu. Drastyczne wyhamowanie akcji kredytowych, wpłynęło znacząco na niektóre lokalne rynki oraz grupy mieszkań. Najmocniej ucierpiał na tym rynek mieszkań w centrum miast, gdzie odnotowano siedemdziesięcioprocentowy spadek zainteresowania lokalami, zwłaszcza tymi o powierzchni powyżej 50mkw., kupowanymi z wykorzystaniem kredytu.

- Ponadto zauważalny jest trend, gdzie klienci nie realizują umów deweloperskich, starając się dokonać cesji. W najgorszym wypadku nieruchomości te deweloperzy sprzedają jako te z "własnego portfela". Spodziewamy się, że jest to sytuacja przejściowa, a jej przyczyny w znacznym stopniu leżą poza samym rynkiem nieruchomości - dodaje Sobczak.

