Resi Capital S.A. prowadzi inwestycje mieszkaniowe we Wrocławiu, Katowicach, Łodzi i Krakowie. Firma pozyskała właśnie finansowanie w wysokości 43 mln euro na dalszą realizację projektów premium.

Finansowanie w wysokości 43 mln euro na dalszą realizację dotyczy projektów premium: Quorum i Global Apartments od międzynarodowego funduszu inwestycyjnego Regera Sarl z Grupy Fidera.

Onyx Asset Management będzie pełnił rolę agenta pożyczki (LOAN AGENT i LOAN ARRANGER).

Resi Capital S.A. z powodzeniem rozwija swoje portfolio projektów mieszkaniowych zlokalizowanych przede wszystkim w centralnych lokalizacjach dużych rynków lokalnych. Projekty firmy wyróżniają się ciekawą architekturą, jakością wykończenia oraz dbałością o dostęp do niezbędnej do życia w mieście infrastruktury i zielonych przestrzeni do relaksu. W sprzedaży znajdują się obecnie lokale mieszkaniowe: w centrum Wrocławia, w położonym nad brzegiem Odry kompleksie wielofunkcyjnym Quorum, w wieży mieszkalnej projektu Global w sercu Katowic, w Nowym Centrum Łodzi w Tuwima Apartments oraz w rewitalizowanym pofabrycznym obiekcie WIMA Widzewska Manufaktura w Łodzi.

Zaangażowanie funduszu inwestycyjnego Fidera w dalsze finansowanie naszych flagowych projektów potwierdza dobrą ocenę działalności Grupy Kapitałowej Resi Capital na polskim rynku mieszkaniowym przez międzynarodowe środowisko rynku kapitałowego, inwestorów i finansistów - mówi Mirosława Płużek, Prezes Zarządu w Resi Capital S.A.

Oferowane przez nas mieszkania zdecydowanie trafiają w gusta nabywców i cieszą się zainteresowaniem zarówno osób poszukujących mieszkania na własne potrzeby, jak również osób traktujących zakup mieszkania w naszych projektach jako dobrą lokatę kapitału. W wyborze lokalizacji i projektowaniu inwestycji nie idziemy na kompromisy chcąc w jak największym stopniu uzupełnić tkankę miejską o potrzebne funkcje i stworzyć komfortowe, przyjazne środowisko do życia. To podejście przekłada się na dobre wyniki sprzedażowe - dodaje Bartłomiej Wentlandt, Wiceprezes Zarządu Resi Capital S.A.

- Regera oraz fundusze z grupy kapitałowej aktywnie działają na polskim rynku nieruchomości, czego dowodem jest zaangażowanie finansowe w projekty Quorum i Global Apartments - mówi Wojciech Barański, wspólnik kancelarii DMS, pełnomocnik Regery w Polsce.

Grupa Fidera, do której należy Regera Sarl, to niezależny europejski zarządzajacy grupą funduszy inwestycyjnych z siedzibami w Londynie i Luksemburgu.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl