Resi Capital uruchomił nową stronę internetową. Strona zyskała świeży interface, zwiększoną szybkość działania, nowe treści i system wyszukiwania oraz prezentacji mieszkań.

Resi Capital niedawno ogłosiło plany wprowadzenia do sprzedaży w 2024 roku kolejnych 2,4 tys. mieszkań.

Uruchomienie nowej platformy dla klientów jest elementem rozwoju działania firmy.

Nowa platforma sprzedaży mieszkań Resi Capital wita użytkowników przejrzystym, oszczędnym w formie i intuicyjnym interfejsem, zgodnym z najnowszymi trendami w UX.

- Kilka dni temu uruchomiliśmy naszą nową stronę internetową, która oferuje znacznie więcej niż odświeżony wizualny design w pastelowych barwach. Przede wszystkim położyliśmy w niej nacisk na użyteczność i łatwość obsługi. Skróciliśmy ścieżkę kontaktu na linii klient-handlowiec, dzięki czemu potencjalni kupujący będą mogli jeszcze szybciej skontaktować się z naszymi ekspertami. Przygotowaliśmy też portal na dalszy szybki rozwój naszej oferty - mówi Anna Łagowska Cioch, Head of Residential Sales & Leasing

Na stronie aktualnie dostępne są mieszkania powstające w ramach projektów Quorum, Global Apartments, Tuwima Apartments oraz WIMA Widzewska Manufaktura.

Nowa witryna powstała w oparciu o system do zarządzania najmem i sprzedażą stworzonych z myślą o deweloperach mieszkaniowych - OneButton. Katowiccy programiści zadbali, aby nowa stron Resi Capital posiadała nie tylko wszystkie niezbędne funkcjonalności, które ułatwią klientowi zapoznanie się z ofertą, ale także narzędzia, które pomogą pracownikom Resi Capital w rozmowach z klientami.

- Nowa strona działa jak wirtualny asystent, który w ramach wyrażonych zgód monitoruje zachowania użytkowników na stronie, źródło ich pochodzenia oraz uruchomione procesy sprzedaży w systemie OneButton. Dzięki zaawansowanym autorskim scenariuszom przydziela on w odpowiednim czasie zadania właściwym osobom z zespołu i dba, by były terminowo wykonane. Summa summarum klienci szukający mieszkania otrzymują multimedialną ofertę ściśle dopasowaną do ich potrzeb. Ponadto asystent analizuje nasze przyzwyczajenia, w tym workflow pracy i nieustanie optymalizuje system tak, by praca na nim była najbardziej efektywna i komfortowa - mówi Michał Karnowski, prezes zarządu OneButton.

Nowa strona została uruchomiona 10 lipca. Rozwiązanie jest stale monitorowane, a firma reaguje na wszelkie uwagi i potrzeby zgłaszane przez klientów, wprowadzając na bieżąco usprawnienia w jej funkcjonalnościach.

Resi Capital obecnie prowadzi inwestycje w Katowicach, Wrocławiu i Łodzi, za chwilę pojawi się także w Krakowie. Spółka panuje dalszy rozwój oferty także w innych miastach. Na początku przyszłego roku planuje zakończyć budowę w sumie 1,7 tys. mieszkań. A w przygotowaniu do uruchomienia sprzedaży w 2024 r. ma kolejne ponad 2,3 tys. lokali. Swój ofertę kieruje przede wszystkim do osób poszukujących projektów o podwyższonym standardzie i premium – nie idzie na kompromisy, jeżeli chodzi o wybór lokalizacji, jakość architektury i rozwiązań dostępnych dla mieszkańców.

