Resi Capital uruchomiła sprzedaż 120 mieszkań w Ocean Apartments w Krakowie. Apartamenty zlokalizowane w dwóch 7-piętrowych budynkach wchodzą w skład wielofunkcyjnego kompleksu Ocean Office Park znajdującego się w dzielnicy Zabłocie.

Resi Capital należąca do grupy kapitałowej Cavatina Group uruchomiła sprzedaż inwestycji Ocean Apartments.

W ramach projektu powstało 120 mieszkań.

Apartamenty mieszczą się w dwóch 7-piętrowych budynkach wchodzą w skład wielofunkcyjnego kompleksu Ocean Office Park.

Kompleks powstaje w ścisłym centrum Krakowa, u zbiegu ulic Klimeckiego i Nowohuckiej w dzielnicy Zabłocie.

Oddanie budynku do użytku planowane jest na I kw. 2024 r.

Ocean Apartments to kolejna realizacja w portfolio Resi Capital wyróżniająca się dostępem do terenów zieleni. Do jej największych atutów należy lokalizacja, bezpośredni dostęp do komunikacji miejskiej, a także bogata oferta kulturalna i handlowo-gastronomiczna znajdująca się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Na terenie samej inwestycji mieszkańcy będą mogli skorzystać z licznych punktów usługowych, w tym sklepu spożywczego, placówki medycznej, kawiarni, restauracji i przedszkola. Dostępne lokale charakteryzują się doskonałym doświetleniem oraz zróżnicowanym metrażem (od 25 do 64 mkw.).

Inwestycja została wzniesiona z dużą troską o środowisko naturalne. Kompleks jest certyfikowany w systemie BREEAM na poziomie Excellent. Uzyskał wysokie oceny w kategoriach takich, jak: lokalizacja i dostępność, komunikacja, zastosowanie rozwiązań zmniejszających zużycie wody i energii oraz wykorzystanie proekologicznych materiałów - mówi Anna Łagowska-Cioch, Head of Residential Sales & Leasing, Resi Capital.

Do dyspozycji mieszkańców Ocean Apartments zostanie oddanych 141 miejsc parkingowych oraz estetyczne części wspólne, zaprojektowane z troską o najmniejsze architektoniczne detale tworzące spójną kompozycję.

