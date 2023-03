Resi4Rent dynamicznie rozwija swoje portfolio. Firma oddała do użytku kolejny budynek w Warszawie. Nowa inwestycja jest kontynuacją projektu Resi4Rent Warszawa Woronicza. W 5-piętrowym budynku znajdują się 344 mieszkania w abonamencie.

Resi4Rent oddała do użytku kolejny budynek w Warszawie.

Inwestycja jest kontynuacją bardzo dobrze przyjętego przez klientów projektu Resi4Rent Warszawa Woronicza.

W budynku znajdują się 344 mieszkania na wynajem.

Resi4Rent posiada obecnie łącznie ponad 3300 mieszkań w abonamencie.

W 2023 portfolio firmy powiększy się o kolejne 1100 nowych lokali w Warszawie i Wrocławiu.

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Białej Floty 1 na warszawskim Mokotowie, który zapewnia mieszkańcom zarówno dostęp do biznesowego centrum Warszawy, jak i możliwość obcowania z naturą na terenach zielonych wzbogacających krajobraz tej części miasta. Pierwszy etap inwestycji Warszawa - Woronicza, który oddano do użytku w listopadzie ubiegłego roku został wynajęty w zaledwie 6 tygodni od momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Nasze portfolio mieszkań w abonamencie w Warszawie powiększa się o kolejne lokale i tym samym tylko w stolicy mamy ich już łącznie ponad 1,5 tys. Nowy projekt zlokalizowany jest w jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic miasta. Mokotów to doskonała lokalizacja, o czym świadczy rekordowo krótki czas pełnego wynajęcia pierwszego etapu tej inwestycji. Tak duże zainteresowanie naszą ofertą pokazuje także, że projekty PRS są rozwiązaniem z ogromnym potencjałem, które stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby konsumentów. Stolica zawsze zmagała się z niedoborem mieszkań, a sektor najmu instytucjonalnego to szansa na zwiększenie ich podaży - mówi Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent.

Inwestycja Resi4Rent Warszawa Woronicza obejmuje 2 budynki, które łącznie oferują ponad 500 mieszkań w abonamencie i wpisuje się w ideę 15-minutowego miasta.

Ulokowana jest blisko infrastruktury transportu miejskiego – w pobliżu znajdują się przystanki autobusowe oraz rozwinięta sieć dróg zapewniająca łatwy dojazd m.in. do Lotniska Chopina (ok. 10 minut samochodem), a także stacja kolejowa Żwirki i Wigury (ok. 7 minut piechotą). Adres doskonale wpisuje się też w potrzeby osób aktywnych zawodowo – łatwo stąd można dojść do zagłębia biurowego na Służewcu czy dojechać do Śródmieścia.

Zainteresowani ofertą Resi4Rent mają do wyboru lokale dostępne w opcjach: Studio (1-pokojowe), Comfort (2-pokojowe) i Family (3-pokojowe).

Mogą wybierać kondygnację budynku czy widok z okna, a przede wszystkim czas trwania umowy: 3, 6 lub 12 miesięcy z gwarancją niezmiennych warunków. W usłudze mieszkania w abonamencie zawarte jest zakwaterowanie we w pełni wyposażonym w sprzęty AGD i umeblowanym lokalu, dostęp do sieci Wi-Fi, dedykowany panel do zarządzania rozliczeniami, serwis techniczny i stała opieka biura obsługi klienta. Dla mieszkańców przygotowano także strefę co-workingową, która dzięki wyposażeniu w stół z krzesłami, kanapę i huśtawki do relaksu, stanowi doskonałe miejsce do pracy zdalnej czy spotkań biznesowych. Obiekt posiada także miejsca parkingowe oraz infrastrukturę dla rowerzystów.

Dla mieszkańców przygotowano także strefę co-workingową. fot. mat. pras.

Usługa mieszkania w abonamencie jest oferowana przez Resi4Rent w 12 inwestycjach, w 6 największych ośrodkach miejskich: Łodzi, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.

We wszystkich budynkach średnie obłożenie utrzymuje się na poziomie 99 proc., większość umów przedłużanych jest na kolejne lata, a co piąty klient pochodzi z rekomendacji mieszkańców osiedli Resi4Rent.

Resi4Rent posiada obecnie łącznie ponad 3300 mieszkań w abonamencie. W 2023 portfolio firmy powiększy się o kolejne 1100 nowych lokali w Warszawie i Wrocławiu. Do 2025 roku firma zamierza zwiększyć ofertę do co najmniej 10 000 mieszkań w abonamencie, z których większość jest już w fazie operacyjnej lub budowy.

