Resi4Rent pozyskał finansowanie na budowę portfela PRS. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju udzielił firmie pożyczki w wysokości 50 mln euro na nowe inwestycje w miastach przyjmujących uchodźców. To pierwsze finansowanie EBOR dla sektora PRS w Polsce.

Finansowanie udzielane jest w ramach programu EBOR Resilience and Livelihoods Framework, którego celem jest wspieranie Ukrainy oraz państw dotkniętych skutkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Kredyt zostanie wykorzystany na rozwój i obsługę portfela mieszkań w abonamencie i będzie koncentrował się na realizacji nowych inwestycji w miastach, które przyjęły największą liczbę ukraińskich uchodźców, takich jak Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, Łódź i Poznań.

- Polska potrzebowała innowacyjnego rozwiązania, aby złagodzić presję na rynku mieszkaniowym i jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się je stworzyć. Podmioty oferujące mieszkania na wynajem, takie jak Resi4Rent, zapewniają szybką podaż nowych lokali w krótkim czasie. Nasz bank będzie współpracował również z władzami krajowymi i lokalnymi w celu zwiększenia podaży przystępnych cenowo mieszkań państwowych i prywatnych, w tym poprzez odblokowanie odpowiednich, niewykorzystanych gruntów. Takie podejście ma na celu złagodzenie nie tylko obecnego silnego popytu na mieszkania, ale także trwającego od dawna niedoboru mieszkań dla polskich obywateli i mieszkańców - powiedział Vlaho Kojakovic, dyrektor EBOR ds. nieruchomości i turystyki.

Resi4Rent posiada obecnie 3 tys. lokali w abonamencie w 11 lokalizacjach: w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. W 2023 roku firma planuje oddanie 1.110 lokali w Warszawie i Wrocławiu. Do 2025 roku Resi4Rent zbuduje portfolio 10.000 mieszkań w abonamencie.

Napływ do Polski ogromnej liczby imigrantów z dotkniętej wojną Ukrainy sprawił, że potrzeba znalezienia własnego dachu nad głową nabrała nowego znaczenia i jednocześnie uwypukliła deficyt mieszkań na polskim rynku najmu. Od rozpoczęcia wojny w Ukrainie podaż dostępnych mieszkań zmniejszyła się o ponad połowę, a obecna luka mieszkaniowa szacowana jest, w zależności od źródła, na ok. 2 do nawet 2,5 mln lokali. W reakcji na kryzys związany z wojną, w grupie lokatorów Resi4Rent pojawiło się znacznie więcej klientów z zagranicy, dla których ta forma usługi jest nie tylko funkcjonalna, ale przede wszystkim bezpieczna. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej obcokrajowcy stanowili łącznie ok. 1/4 klientów Resi4Rent, obecnie jest to już ponad 1/3 lokatorów. Największa liczba obywateli Ukrainy zamieszkuje najnowsze inwestycje Resi4Rent: Kraków Bonarka – ponad 37 proc. czy Warszawa Woronicza – ponad 35 proc. lokatorów.

- Chociaż EBOR i Resi4Rent działają w innych obszarach okazuje się, że na poziomie wyznawanych wartości mamy ze sobą wiele wspólnego. W Resi4Rent tworzymy nową wartość na rynku inwestycji mieszkaniowych, promujemy przyjazny dla społeczeństwa i środowiska model mieszkania w abonamencie, dbamy o podnoszenie standardów i profesjonalizację rynku najmu i zakwaterowania. Klienci Resi4Rent pochodzą z całego świata i reprezentują różne grupy etniczne, wykształcenie, tożsamości płciowe, narodowości, języki, kultury i przekonania. Chcemy tworzyć dla nich miejsca, w których każdy może poczuć się u siebie. Cieszymy się, że EBOR, który w swojej polityce finansowania stawia na odpowiedzialne i zrównoważone podmioty oraz inwestycje odpowiadające na potrzeby współczesnych społeczeństw dostrzegł nasze działania i dzięki przyznanemu finansowaniu wsparł plany rozwoju Resi4Rent w Polsce - podkreślił Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent.

Rafał Ryba, dyrektor finansowy Resi4Rent dodał, że wsparcie finansowe Resi4Rent to pierwsza transakcja EBOR na polskim rynku PRS.

- Jest to bardzo dobry sygnał dla całego sektora PRS, którego rozwój jest obecnie bardzo ważny dla rozładowania trudnej sytuacji mieszkaniowej w Polsce, a który boryka się z ograniczonym dostępem do finansowania - powiedział Rafał Ryba.

