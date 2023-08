Po przekazaniu klientom budynku przy al. Wilanowskiej w Warszawie, Resi4Rent nie zwalnia tempa i uruchamia czternastą w Polsce i trzecią we Wrocławiu inwestycję z mieszkaniami PRS. We portfolio firmy znajduje się już ponad 4 tys. mieszkań.

Dzięki nowo oddanemu budynkowi Wrocław stał się, po Warszawie, drugim największym rynkiem, na którym obecne jest Resi4Rent.

Po osiedlach na Kępie Mieszczańskiej i przy ul. Rychtalskiej przyszedł czas na zieloną część wrocławskiego Szczepina

Budynek z 391 lokalami przy ul. Jaworskiej jest już gotowy do użytku.

Łączna liczba oferowanych mieszkań w abonamencie w stolicy Dolnego Śląska wynosi tym samym już blisko 1000, a to jeszcze nie koniec projektów planowanych w tym mieście.

- W ciągu ostatniego miesiąca nasze portfolio w sześciu miastach: Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu przekroczyło liczbę 4100 lokali. Oddanie do użytku nowego osiedla we Wrocławiu to kolejny krok, który przybliża nas do realizacji strategicznego celu, jakim jest zwiększenie liczby najwyższej jakości mieszkań w abonamencie i dostarczenie na rynek 10 tys. lokali do końca 2025 r. Cały czas intensywnie się rozwijamy, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów i umacniamy swoją pozycję lidera na polskim rynku PRS. Jest to także możliwe dzięki silnemu i stabilnemu zapleczu finansowemu budowanemu m.in. ze środków pozyskanych z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz finansowaniu udzielonemu R4R w ostatnim czasie przez konsorcjum trzech banków: Pekao S.A., Santander Bank Polska i BNP Paribas Bank Polska - mówi Sławomir Imianowski, prezes Resi4Rent.

Standard szyty na miarę

Klienci Resi4Rent Wrocław Jaworska mogą wybierać spośród trzech różnych opcji: ResiStudio (kawalerka), ResiComfort (2 pokoje) oraz ResiFamily (3 pokoje). W usłudze mieszkania w abonamencie zawarte jest zakwaterowanie w wyposażonym w sprzęty AGD i umeblowanym lokalu, dostęp do sieci Wi-Fi, dedykowany panel do zarządzania rozliczeniami, serwis techniczny oraz stała opieka biura obsługi klienta na miejscu. Do dyspozycji klientów są dwie rowerownie, a dla zmotoryzowanych parking podziemny. Mieszkańcy mogą korzystać także z komórek lokatorskich.

Lokalizacja przy ul. Jaworskiej 6 zapewnia zarówno bliskość linii tramwajowych i autobusowych, jak i stacji kolejowej Wrocław Mikołajów, dzięki czemu szybko i sprawnie można dostać się w każdy, nawet najodleglejszy zakątek miasta. Wokół inwestycji znajduje się także rozbudowana i funkcjonalna sieć rowerowa. Nie brakuje tu również terenów zielonych, idealnych na spacery. Z okien wielu mieszkań widać pobliski park. W sąsiedztwie inwestycji działają liczne sklepy, a także jedna z największych galerii handlowych w mieście - Magnolia Park. Szczepin to również lokalizacja wielu biurowców oraz uczelni wyższych.

Najnowsza inwestycja Resi4Rent we Wrocławiu

Projekt wyróżnia się oryginalną estetyką zapewniającą mieszkańcom możliwość obcowania ze sztuką każdego dnia. Na jednej ze ścian budynku, na powierzchni 760 mkw. powstał największy na Dolnym Śląsku mural. Jego tematem przewodnim są rośliny pochodzące m.in. z Herbarium horti botanici Vratislavienis oraz Zielnika Śląskiego. W kompozycji pojawiają się rośliny symboliczne jak dzika róża, której pięciopłatkowe kwiaty odnoszono do Arystotelesowskich pięciu żywiołów (eter, ogień, powietrze, woda, ziemia) czy bardziej pospolite a silnie osadzone w polskiej kulturze, jak dzika malina, koper ogrodowy, pokrzywa czy blekot. W centrum kompozycji znajduje się syntetyczna komórka roślinna, która jest elementem współczesnej opowieści o biologii.

Mural na elewacji budynku przy ulicy Jaworskiej. fot. mat. pras.

Farby luminescencyjne użyte do wykonania tego motywu w ciągu dnia pochłaniają energię z padającego na nie światła, a w nocy świecąc zmieniają charakter kompozycji. Emanuje ona kolorem przywołującym fluorescencję chlorofilu, barwnika występującego w roślinach i algach, dzięki któremu mogą przeprowadzać fotosyntezę. Opowieść o roślinach i odniesieniach do tradycji, kultury, a nawet języka, zapisaną w formie tego niezwykłego malowidła można poznać także poprzez kod QR umieszczony na elewacji budynku.

- Chcemy, aby nasi klienci czuli się tu jak w domu, dlatego poprzez liczne wydarzenia integrujące tworzymy zgrane i przyjazne społeczności. Jednocześnie chcemy, aby wszystko to działo się w atrakcyjnym otoczeniu, dlatego dbamy o najdrobniejsze detale nie tylko w postaci wyposażenia wnętrz lokali, ale też w częściach wspólnych osiedla i jego najbliższym otoczeniu. W naszych nowo powstających inwestycjach wyjątkowa sztuka jest na wyciągnięcie ręki. W Krakowie na jednej ze ścian budynku przy Błoniach powstał wertykalny zielony ogród, który zmienia się wraz ze zmieniającymi się porami roku, w Warszawie przy ul. Woronicza oraz przy al. Wilanowskiej mieszkańców wracających do domu witają barwne kompozycje sgraffito, a we Wrocławiu powstał gigantyczny botaniczny mural - podkreśla Alicja Kościesza, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Resi4Rent.

Autorem muralu Botanica jest Olaf Cirut, absolwent malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i artysta znany m.in. z murali przy krakowskim rondzie Mogilskim przedstawiającym paletę kolorowych farb, smoczego skweru w parku Decjusza czy muralu zdobiącego elewację Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

