Postępy prac w północnej części Fuzji widać gołym okiem. Udostępniono dotychczas zamknięty łącznik zlokalizowany pomiędzy kompleksami. Tym samym dwie przestrzenie łączą się komunikacyjnie. Fuzja otworzyła się też na miasto od ulicy Tymienieckiego.

Prace na placu budowy Łódzkiej Fuzji posuwają się do przodu.

W związku z kolejnym etapem robót firma Echo Investment oraz sąsiadująca z inwestycją Fabryka Sztuki udostępniły do użytkowania dotychczas zamknięty łącznik zlokalizowany pomiędzy kompleksami.

Otwarcie bramy to wspólna decyzja Echo Investment oraz Fabryki Sztuki z myślą o komforcie mieszkańców Łodzi, turystów oraz użytkowników i gości obu kompleksów.

Fuzja otworzyła się na miasto od strony północnej, z bezpośrednim dostępem do ulicy Tymienieckiego oraz z dogodnym dojściem do ulicy Piotrkowskiej.

Fuzja to 8 ha rewitalizowanej przestrzeni. Ze względu na ogromny zakres inwestycji oraz specyfikę prac przy historycznym projekcie, inwestycja realizowana jest etapowo.

W 2021 roku do dyspozycji mieszkańców otworzona została południowa część kompleksu od strony ulicy Milionowej, gdzie zlokalizowana jest perełka secesyjnej architektury - zabytkowa Elektrownia Karola Scheiblera oraz ogólnodostępny zielony plac - Ogrody Anny.

Teraz na terenie inwestycji udostępniona zostaje przestrzeń łączącą Fuzję z Fabryką Sztuki. Otwarcie bramy to wspólna decyzja Echo Investment oraz Fabryki Sztuki z myślą o komforcie mieszkańców Łodzi, turystów oraz użytkowników i gości obu kompleksów. Fuzję oraz Fabrykę Sztuki łączy wspólna historia rodziny Scheiblerów, a także działalność kulturalna i artystyczna. Teraz obie zabytkowe przestrzenie połączyły się także komunikacyjnie. Otwarty łącznik umożliwi ponadto przejście z Fuzji bezpośrednio do Fabryki Sztuki oraz do ulicy Tymienieckiego. Brama otwarta będzie każdego dnia w godzinach 6:00 - 23:00, ze względów bezpieczeństwa przejście będzie zamykane w godzinach nocnych.

Aktualny etap prac pozwolił nam na otwarcie dla pieszych części Fuzji niezwykle istotnej z punktu widzenia skomunikowania projektu z głównymi ulicami Łodzi. Do tej pory Fuzja zapraszała gości od strony ulicy Milionowej, czyli zakończonej już południowej części kompleksu. Teraz robimy o krok na przód i wspólnie z naszym sąsiadem Fabryką Sztuki udostępniamy przejście pomiędzy naszymi obiektami. Fuzja tym samym łączy się z kolejną, północną częścią miasta od strony ulicy Tymienieckiego - mówi Karolina Prędota-Krystek, Head of Food&Beverages, odpowiedzialna za komercjalizację projektu Fuzja.

Fabryka Sztuki w Łodzi to instytucja kultury utworzona jako wspólna inicjatywa Fundacji Łódź Art Center, Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA i Urzędu Miasta Łodzi. Siedziba instytucji mieści się w zmodernizowanych, ceglanych murach XIX-wiecznych magazynów tekstylnych fabryki Karola Scheiblera.

- Połączenie przestrzeni Fabryki Sztuki i Fuzji jest konsekwencją działań inwestycyjnych, jakie dzieją się na tym terenie od wielu lat. Cieszymy się, że dawne imperium włókiennicze Karola Scheiblera znowu staje się jednym organizmem, z którego zasobów i możliwości będą mogli bez przeszkód korzystać mieszkańcy Łodzi. Mamy nadzieję, że wpłynie to pozytywnie zarówno na możliwości poruszania się po terenach zrewitalizowanych obiektów, jak i na funkcjonowanie naszych instytucji - mówi Maciej Trzebeński, dyrektor naczelny Fabryki Sztuki w Łodzi.

Teraz na terenie inwestycji udostępniona zostaje przestrzeń łączącą Fuzję z Fabryką Sztuki. fot. mat. pras.

Teren łączący Fuzję oraz Fabrykę Sztuki został przygotowany tak by stanowił bezpieczną przestrzeń do poruszania się pieszych. Droga została utwardzona oraz oświetlona. Na terenie kompleksu znajduje się też oznakowanie informujące o nowym przejściu do ulicy Tymienieckiego.

Na placu budowy Fuzji od strony ulicy Tymienieckiego cały czas prowadzona jest rewitalizacja historycznych budynków pofabrycznych zakładów Scheiblera, w tym dawnej drukarni oraz wykańczalni, które zyskają funkcję mieszkaniową. Północna część projektu po zakończeniu tego etapu inwestycji zagospodarowana zostanie restauracjami, kawiarniami oraz lokalami handlowo-usługowymi.

Fuzja to flagowa inwestycja Echo Investment prowadzona w centrum Łodzi na terenie dawnych zakładów fabrycznych Karola Scheiblera. Wielofunkcyjny projekt powstaje na obszarze 8 ha w otoczeniu historycznej zabudowy, która zyska nowe funkcje. Inwestycja po wielu latach od upadku zakładów Uniontex powraca do Łodzi jako pełnoprawna część miasta z ofertą kulturalną, rozrywkową, gastronomiczną, usługowo-handlową, a także budynkami mieszkalnymi, nowoczesną powierzchnią biurową, miejskim placem (Ogrody Anny) i otwartymi, zielonymi terenami wspólnymi. Łącznie na 8 ha zlokalizowane będą 22 budynki, z czego 15 to obiekty historyczne.

W Fuzji jeszcze w tym roku otwarte zostaną pierwsze koncepty gastronomiczne: Bakery, Deseo, Zdrowa Krowa, Sakana Sushi czy Chinkalnia. W biurowcu od strony ulicy Milionowej działa już placówka prywatnej sieci przedszkoli i żłobków Luppo Puppo.

