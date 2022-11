Kolejna pula lokali trafiła do sprzedaży na osiedlu River Point, zlokalizowanym na Kępie Mieszczańskiej. Archicom startuje ze sprzedażą 165 nowych apartamentów i mieszkań.

River Point powstaje w samym sercu Wrocławia.

Archicom rozpoczął kolejny etap sprzedaży, w ramach którego oddaje do dyspozycji klientów 165 mieszkań.

W ramach osiedla River Point deweloper zrewitalizował powojskowe koszary.

W pobliżu River Point zlokalizowanych jest 5 stref przeznaczonych do wypoczynku, a także duży plac zabaw dla najmłodszych.

River Point to osiedle zlokalizowane w wyjątkowym miejscu. Nadodrzańska wyspa Kępa Mieszczańska gwarantuje dostęp do zrewitalizowanych, zielonych bulwarów i wielu zabytkowych obiektów, takich jak XIX-wieczna stajnia czy centrum sztuki Piekarnia. Nie brakuje też zieleni – już wkrótce do dyspozycji mieszkańców będzie nowy Park Mieszczański o powierzchni około 4 ha. Powstaje on z inicjatywy mieszkańców Kępy Mieszczańskiej w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, przy wsparciu finansowym Archicom.

Kolejny etap inwestycji (budynek KM6) obejmuje 165 apartamentów i mieszkań 1-, 2-, 3- oraz 4-pokojowych o powierzchni w granicach 25-72 mkw. Lokale mają ponadstandardową wysokość rzędu 2,71 m. Wszystkie mieszkania usytuowane na parterze mają standardowe lub zielone tarasy, a na wyższych kondygnacjach lokatorzy skorzystają z balkonów i tarasów z przeszklonymi balustradami.

Oddanie historycznego charakteru lokalizacji

W ramach osiedla River Point deweloper zrewitalizował powojskowe obszary, nadając tym samym miejscu niepowtarzalny charakter. Zabudowę inwestycji zaprojektowano w zgodzie z reliktami dawnych koszarów. Na osiedlu (pomiędzy budynkami KM4 i KM6) znajduje się wpisana do rejestru zabytków, XIX-wieczna stajnia, w ramach której przewidziano przestrzeń na wyjątkowe apartamenty, a także lokale handlowe i gastronomiczne. Ze względu na umiejscowienie zabytkowego obiektu w samym środku terenu inwestycji, w projektowanej zabudowie tworzy się otwarte wnętrze, które jako dziedziniec będzie pełniło funkcję przestrzeni wspólnej dla mieszkańców River Point oraz całej Kępy Mieszczańskiej.

Aranżacja części wspólnych

Przestrzeń na osiedlu została zaprojektowana tak, aby maksymalnie zadbać o komfort i bezpieczeństwo mieszkańców. System monitoringu obejmuje cały teren inwestycji, a wjazd na River Point jest kontrolowany przez 24 godziny na dobę. Dla zmotoryzowanych mieszkańców przygotowano szereg miejsc postojowych w garażach podziemnych na poziomie -1 i -2, a także stację ładowania pojazdów elektrycznych. Natomiast z myślą o rowerzystach w projekcie uwzględniono stojaki oraz rowerownie. W budynkach znajdują się cichobieżne windy i wideodomofony.

W pobliżu River Point zlokalizowanych jest 5 stref przeznaczonych do wypoczynku, a także duży plac zabaw dla najmłodszych. Zielony dziedziniec z ławeczkami sprzyja relaksowi na świeżym powietrzu, a ogólnodostępna ścieżka rowerowa prowadząca dookoła Kępy Mieszczańskiej zachęca do przejażdżki, wspierając tym samym aktywny styl życia.

