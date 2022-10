Raportowanie ESG pozwala porównywać rzeczywiste działania firmy na rzecz środowiska, ułatwiając funduszom wybór organizacji, w którą warto zainwestować – tłumaczy Anna Wojciechowska, Head of ESG w grupie Robyg.

Do 2024 r. Robyg chce przejść w 100 proc. na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii w procesie budowy.

Ponad 80 proc. inwestycji Robyga realizowanych jest zgodnie z ideą 15-minutowych miast.

Robyg jest jedynym polskim deweloperem, który posiada swojego ambasadora w Europejskim Pakcie Klimatycznym.

Naszą ambicją jest pozycja lidera w branży mieszkaniowej, w zakresie zielonej transformacji w Polsce – przyznaje Anna Wojciechowska, Head of ESG w grupie Robyg.

Jednym z kluczowych elementów strategii ESG Robyga jest przejście w 100 proc. na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł energii w procesie budowy do 2024 r.

- Naszą ambicją jest pozycja lidera w branży w zakresie zielonej transformacji w Polsce – przyznaje Anna Wojciechowska, Head of ESG w grupie Robyg.

Robyg powołuje zespół ESG

W celu przygotowania pierwszego raportu ESG Robyg powołał interdyscyplinarny zespół ekspertów. - Stworzyliśmy również dedykowane stanowiska, jak specjalista ds. zrównoważonego rozwoju. Zespół ESG odpowiadał w 2021 r. za przygotowanie pierwszego raportu wpływu społeczno-ekonomicznego grupy – tłumaczy Anna Wojciechowska.

Firma jest jedynym polskim deweloperem, który posiada swojego ambasadora w Europejskim Pakcie Klimatycznym i zadeklarowała nie tylko ujawnienie emisji, ale też cel w zakresie przejścia na zieloną energię. Stopień realizacji celów oraz prezentowane dane objęte są audytem. Europejski Pakt Klimatyczny to ogólnounijna inicjatywa, element Europejskiego Zielonego Ładu, której celem jest budowanie ekologicznej Europy i przekształcenie UE w sprawiedliwe, zdrowe, zrównoważone i dobrze prosperujące społeczeństwo. Obecnie w Polsce jest 30 Ambasadorów Paktu Klimatycznego.

Tkanka miejska z elementami eko

Infrastruktura eko realizowana przez firmę Robyg jest częścią działań mających na celu odpowiedzialne kształtowanie tkanki miejskiej.

- W sumie zrealizowaliśmy już ponad 55 ha terenów zielonych. Starannie projektujemy zieleń wysoką i niską koncentrując się na rodzimych gatunkach roślin. Od kilku lat wysiewamy łąki kwietnie i tworzymy ogrody deszczowe, aby na osiedlach mogły schronić się różne gatunki lokalnej fauny. Na koniec 2021 r. mieliśmy 1,4 tys. mkw. łąk kwietnych – wylicza Anna Wojciechowska.

Bogate nasadzenia zapewniają lepszą retencję wody i zacienienie w upalne dni, co pozwala skuteczniej walczyć z miejskimi wyspami ciepła.

- Działania te łączymy z akcjami edukacyjnymi. W 2021 r. na jednym z osiedli, w ramach pilotażu, w pobliżu łąk kwietnych i budek lęgowych ustawiliśmy oznakowanie mające na celu informowanie o występujących w okolicy gatunkach ptaków i owadów, które zapraszamy na nasze osiedla dzięki dobrze przygotowanej we współpracy z ornitologami infrastrukturze – opisuje Anna Wojciechowska.

Równolegle deweloper prowadzi działania na rzecz rozwoju elekromobilności w Polsce. Już cztery lata temu wprowadzono do sprzedaży pierwsze osiedla z planowanymi ogólnodostępnymi miejscami do ładowania samochodów elektrycznych.

Osiedla Robyg to miejsca przyjazne spacerowiczom i rowerzystom. Tym ostatnim Robyg oferuje nowoczesne wiaty rowerowe, ponad 4 tys. stojaków dla rowerów oraz rowerownie w budynkach. Do ich dyspozycji są również stacje naprawy rowerów.

- To wszystko – wraz ze ścieżkami rowerowymi – sprawia, że nasze osiedla są wymarzonym miejscem dla amatorów dwóch kółek. Na części osiedli dewelopera zaprojektowano i wykonano miejsce dla roweru do każdego z mieszkań – wyjaśnia Anna Wojciechowska.

ESG to także 15-minutowe miasta

Od wielu lat Robyg realizuje i propaguje ideę 15-minutowych miast. Ponad 80 proc. inwestycji realizowanych jest właśnie w myśl jej założeń.

– Poza zdrowszym trybem życia dzięki promocji ruchu, jest to również wyraz postawy proekologicznej – osiedla 15 minutowe wspierają ideę mikromobilności, tj. wybierania roweru zamiast samochodu – tłumaczy Anna Wojciechowska.

W ramach działań w obszarze społecznym Robyg koncentruje się na wspieraniu różnorodności i udziału kobiet w zarządzaniu firmą. W 2021 r. firma dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. - We wdrażanej strategii ESG jednym z głównych celów jest zachowanie dotychczasowej różnorodności wśród pracowników firmy oraz dążenie do osiągnięcia co najmniej 30 proc. udziału kobiet w radzie nadzorczej do końca 2025 r. – opisuje Anna Wojciechowska.

Równolegle – oprócz obowiązujących od lat regulacji takich, jak: Kodeks Postępowania, Regulaminy Wynagradzania, Polityka zarządzania konfliktem interesów, deweloper wdrożył trzy nowe: Politykę poszanowania praw człowieka w Grupie Robyg, Kodeks Postępowania dla Dostawców i Podwykonawców oraz Politykę środowiskową. Weszły one w zasób w sumie 16 wewnętrznych przepisów Robyg.

- Od czterech lat 100 proc. pracowników Robyg przechodzi szkolenia z polityk i kodeksów firmowych, który kończy się wewnętrznym egzaminem. Nad poprawnością przestrzegania procedur czuwa oficer compliance – zapewnia Anna Wojciechowska.

Zielony standard Robyg

Ważnym elementem strategii ESG jest zielony standard. Ma on dwa wymiary. Ten dla klientów – to 16 nowoczesnych, proekologicznych rozwiązań, pozwalających dbać o środowisko i obniżać koszty codziennego życia. Drugim kierunkiem standardu jest zestaw wytycznych projektowych dla architektów, projektantów i podwykonawców.

- Obejmują konstrukcję budynku, wykorzystanie materiałów, rozwiązania wodno-kanalizacyjne i projektowanie zieleni. W sumie aż 72 proc. naszych osiedli wyposażonych jest w minimum pięć rozwiązań niskoemisyjnych – jak np. oświetlenie LED w częściach wspólnych, szklenia 3-szybowe, wymienniki ciepła, rekuperacja, systemy sterowania instalacjami, windy z odzyskiem ciepła, czujniki ruchu i zmierzchu czy zielone dachy – wylicza Anna Wojciechowska.

Dodatkowo już ponad 14 tys. mieszkań Robyg zostało wyposażone w system Smart House by Keemple, który pozwala zdalnie zarządzać urządzeniami w mieszkaniu, a tym samym ograniczać zużycie energii.

ESG systematyzuje cele środowiskowe

Jak podkreśla Anna Wojciechowska, dzięki strategii ESG działalność firmy w obszarze społecznym, środowiskowym i ładu korporacyjnego została usystematyzowana.

- Określiliśmy jasne i mierzalne cele w każdym z tych obszarów. To z kolei przekłada się na codzienną działalność – począwszy od procesu budowy, a skończywszy na pracy biurowej. Działając odpowiedzialnie rozszerzamy też stale listę organizacji pożytku publicznego, z którymi współpracujemy oraz międzynarodowych inicjatyw, z którymi się utożsamiamy – tłumaczy Anna Wojciechowska, Head of ESG w grupie Robyg.

