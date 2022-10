Robyg, po przejęciu przez TAG Immobilien AG, miał zbudować 10 tys. mieszkań dla - wspólnej z Vantage - platformy PRS. Życie zweryfikowało te plany. Ostatecznie postanowiono, że deweloper pozostanie przy klasycznej deweloperce mieszkań na sprzedaż.

Ponad 80 proc. osób kupuje mieszkania Robyga inwestycyjnie lub w celu ochrony kapitału. Kilkanaście procent stanowią zakupy gotówkowe przybyszów zza wschodniej granicy.

Dzisiaj inwestorzy szukają sposobów na dywersyfikację swoich inwestycji, co ratuje mieszkaniówkę.

Robyg planuje w tym roku sprzedać ok. 2 tys. mieszkań, a w 2023 r. - ok. 2,5 tys. lokali.

Robyg ma bardzo duży bank ziemi, ale – wbrew pierwotnym założeniom – nie zamierza na razie wykorzystywać go pod budowę mieszkań na wynajem.

Robyg potwierdza, że spadek sprzedaży mieszkań o ponad 50 proc. jest mocno widoczny w statystykach. Zmieniła się też struktura klientów.

- Wcześniej 40 proc. lokali było kupowanych inwestycyjnie. Tymczasem dzisiaj to nasi główni odbiorcy. Ponad 80 proc. osób kupuje mieszkania inwestycyjnie lub w celu ochrony kapitału. Kilkanaście procent stanowią zakupy gotówkowe przybyszów zza wschodniej granicy – przyznaje Artur Ceglarz, wiceprezes zarządu Robyg.

Vantage dokończy budowę ok. 3,5 tys. lokali i powstanie platforma na ok. 4 tys. mieszkań, natomiast Robyg zostanie przy dotychczasowym profilu klasycznej deweloperki mieszkań na sprzedaż.

Dodaje, że dzisiaj inwestorzy szukają sposobów na dywersyfikację swoich inwestycji, co ratuje dzisiejszą mieszkaniówkę. Perspektywa klienta indywidualnego szukającego mieszkania na własny użytek wciąż nie wygląda optymistycznie. Wysokie stopy procentowe mocno ograniczyły możliwość finansowania zakupu mieszkania, a rekomendacja „S” Komisji Nadzoru Finansowego dodatkowo dobiła rynek mieszkaniowy.

- Mam nadzieję, że w perspektywie najbliższych 12 miesięcy stopy procentowe i inflacja jakoś się ustabilizują. Wówczas może KNF rozluźni swoją politykę i do naszej branża znów wrócą klienci indywidualni – przewiduje Artur Ceglarz.

Ile mieszkań chce sprzedać Robyg?

Robyg planuje w tym roku sprzedać około 2 tys. mieszkań. W następnym roku plany dewelopera zakładają optymistycznie wzrost do ok. 2,5 tys. lokali.

- Jednak, w kontekście długoterminowego poziomu naszej sprzedaży, ten spadek jest 30-procentowy, a nie 50-procentowy jak to wychodzi w porównaniu do najlepszego w historii grupy roku 2021, gdy sprzedaliśmy 4 tys. jednostek – tłumaczy Artur Ceglarz.

Robyg ma bardzo duży bank ziemi, ale – wbrew pierwotnym założeniom – nie zamierza na razie wykorzystywać go pod budowę mieszkań na wynajem.

Robyg nie wchodzi w PRS

Po przejęciu firmy przez dużego gracza na tym rynku - TAG Immobilien AG, niemieckiego funduszu, do którego należy już Vantage Development, plany zakładały budowę w Polsce platformy na 20 tys. mieszkań.

Co najmniej od dwóch miesięcy wykonawcy upominają się o pracę. Szukają zleceń. Widać, że zaczyna brakować pracy na rynku - tłumaczy Artur Ceglarz, wiceprezes zarządu Robyg.

- Jednak pod koniec roku, w chwili podpisywania umowy przedwstępnej nabycia naszej spółki przez TAG rynek wyglądał zupełnie inaczej. Wówczas założenie było takie, że Robyg dostarczy około 10 tys. mieszkań na wynajem. Dodatkowo Vantage, który już dzisiaj ma portfel liczący 500 lokali na wynajem, dołoży kolejne tak, aby osiągnąć 20 tys. lokali. Natomiast połowa miała zostać przeznaczona na sprzedaż – opisuje Artur Ceglarz.

Wiceprezes przyznaje, że te plany były wówczas mocnym impulsem dla rozwijającego się rynku PRS. Jednak sytuacja gospodarcza je zweryfikowała.

Widać determinację wykonawców do obniżania cen. Nie są to może duże zniżki, ale 100-200 zł na metrze kwadratowym powierzchni użytkowej, to chyba niezła jaskółka – przyznaje Artur Ceglarz, wiceprezes zarządu Robyg.

- Koszty finansowania są potężne. Trzeba przyznać, że jest to biznes bardzo kapitałochłonny. W związku z tym podjęliśmy razem z TAG-iem decyzję, że Vantage dokończy budowę ok. 3,5 tys. lokali i powstanie platforma na ok. 4 tys. mieszkań, natomiast Robyg zostanie przy dotychczasowym profilu klasycznej deweloperki mieszkań na sprzedaż – tłumaczy Artur Ceglarz.

Zapewnia, że jeśli znów pojawi się potrzeba wybudowania portfela mieszkań na wynajem dla wspólnej platformy grupy, firma jest otwarta.

Nie ma pracy na rynku

Robyg ma własnego generalnego wykonawcę w swoich strukturach, więc firmie jest łatwiej w dzisiejszych okolicznościach, a te są niełatwe.

- Co najmniej od dwóch miesięcy wykonawcy upominają się o pracę. Szukają zleceń. Widać, że zaczyna brakować pracy na rynku. Wiele projektów infrastrukturalnych na rynku zostało wstrzymanych. Miasta borykają się z problemami finansowymi, m.in. z powodu szybujących cen energii, więc skłonność do inwestycji jest znacznie mniejsza – opisuje Artur Ceglarz.

Ta sytuacja zwiastuje determinację wykonawców do obniżania cen.

– Nie są to może duże zniżki, ale 100-200 zł na metrze kwadratowym powierzchni użytkowej, to chyba niezła jaskółka – przyznaje Artur Ceglarz.

