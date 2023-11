Robyg powiększa ofertę mieszkań na osiedlu Port Popowice we Wrocławiu. Do sprzedaży trafił właśnie nowy etap inwestycji z 143 mieszkaniami.

Ruszył kolejny etap Portu Popowice we Wrocławiu.

Oferta osiedla powiększy się o 143 lokale mieszkalne.

Budowa nowego etapu już się rozpoczęła i zakończy się w połowie 2025 roku.

Najnowszy etap Portu Popowice to budynek znajdujący się w kameralnej, zielonej części osiedla. Okna nowych mieszkań z jednej strony skierowane będą na Odrę, a z drugiej - na Polanę Popowicką.

To unikatowe połączenie. Mieszkania znajdują się wśród zieleni, a jednocześnie na terenie doskonale skomunikowanego i w pełni wyposażonego infrastrukturalnie osiedla. Port Popowice wpisuje się w ideę 15-minutowego miasta, w którym podstawowe potrzeby można zrealizować w ciągu kwadransa od wyjścia z domu. Mieszkańcy mają w pobliżu dobrze rozwiniętą infrastrukturę miejską, w tym sklepy, usługi, szkołę, przychodnie medyczne i wiele miejsc rekreacji - mówi Joanna Chojecka z Robyg, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na terenie Warszawy i Wrocławia.

143 mieszkania w nowym etapie

W 10-piętrowym budynku z halą garażową znajdą się 143 mieszkania: 1-, 2- i 3-pokojowe o powierzchni od 27 do 68 mkw. z tarasami, balkonami, loggiami i ogródkami. Wszystkie będą posiadały aneks kuchenny, a większość z nich to poszukiwane na rynku lokale dwustronne i narożne. W hali garażowej mieszkańcy będą mieli do dyspozycji miejsca parkingowe, komórki lokatorskie i pomieszczenia na rowery.

Przy budynku znajdą się dwa stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych oraz strefa do rekreacji dla mieszkańców. Deweloper ma w planach zielone nasadzenia. Zachowa także rosnące w tej okolicy drzewa.

Projekt Portu Popowice to 2,5 tys. mieszkań znajdujących się na 14-hektarowym terenie u zbiegu ulic Wejherowskiej oraz Białowieskiej we Wrocławiu. fot. mat. pras.

Osiedle na terenie historycznego portu

Projekt Portu Popowice to 2,5 tys. mieszkań znajdujących się na 14-hektarowym terenie u zbiegu ulic Wejherowskiej oraz Białowieskiej. Inspiracją dla architektów był dawny port przeładunkowy z XIX wieku. Obiekt został zamknięty pod koniec lat 80. Dziś ten teren zyskuje nowe życie dzięki komfortowemu kompleksowi mieszkaniowemu.

Odwołania do dziedzictwa portu widoczne są w motywach dekoracyjnych części wspólnych budynków m.in. ozdobnej brązowej płytce klinkierowej na elewacji i elementach małej architektury na osiedlu. Koncepcja Portu Popowice zakłada powstanie całkowicie samowystarczalnej inwestycji, która będzie łączyć w sobie różnorodne funkcje - mieszkaniową, biurową, usługową i rozrywkową.

Sercem tego projektu będzie marina i znajdująca się w jej pobliżu promenada otoczona terenami zielonymi. Naszym celem było stworzenie takiego osiedla, które posiada nie tylko dobrze rozwiniętą infrastrukturę sklepowo-usługową, ale także jest modnym miejscem spotkań mieszkańców Wrocławia - podkreśla Joanna Chojecka.

Inwestycja Port Popowice we Wrocławiu. fot. mat. pras.

