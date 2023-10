Ponad 150 mieszkań w niskich, pięciopiętrowych apartamentowcach czeka na nabywców. Faro powstaje w Trójmieście na pograniczu Brzeźna i Nowego Portu.

Robyg rozpoczyna sprzedaż mieszkań w ramach osiedla Faro.

Projekt na 154 mieszkania rośnie w Gdańsku.

Inwestycja wyróżnia się kameralną zabudową.

Nowa inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Letnickiej w Gdańsku - w pobliżu Zatoki Gdańskiej oraz terenów rekreacyjno-spacerowych, z dogodnym dojazdem do centrum miasta oraz rozbudowaną infrastrukturą w postaci szkół, sklepów i punktów usługowych.

Faro to 154 mieszkania o różnorodnych metrażach od 27 do 113 mkw., które wpasowują się w potrzeby, zarówno singli, jak i rodzin z dziećmi.

Na nabywców czekają mieszkania z panoramicznymi oknami, z których roztacza się niepowtarzalny widok na okoliczną zieleń zaprojektowaną tak, aby cieszyła swoim widokiem o każdej porze roku.

- Faro po hiszpańsku oznacza latarnię morską, która swoim światłem zapewnia bezpieczeństwo, pokazuje drogę do spokojnego lądu, do domu. Chcemy, by mieszkańcy właśnie tak postrzegali to miejsce - mówi Anna Wojciechowska, Head of ESG, dyrektor sprzedaży i marketingu Robyg w Gdańsku.

Inwestycja wyróżnia się nowoczesną, a zarazem kameralną zabudową o podwyższonym standardzie. Bryły budynków komponują się z otoczeniem, a także zieloną oraz błękitną infrastrukturą w postaci łąk kwietnych i ogrodów deszczowych oraz budek dla ptaków i domków dla owadów.

Osiedle, zbudowane zgodnie z ideą 15-minutowych miast, jest funkcjonalne, ekologiczne i przyjazne. W pobliżu znajduje się m.in. Park Brzeźnieński im. J.J. Haffnera, liczne plaże czy malownicza ścieżka rowerowa prowadząca pasem nadmorskim aż do Gdyni.

W Faro zadbano o bezpieczeństwo mieszkańców, osiedle będzie bowiem monitorowane, a apartamenty posiadają antywłamaniowe drzwi oraz wideodomofony. Mieszkania wyposażone są również w system Robyg Smart House Gold by Keemple, czyli technologię, umożliwiającą zdalne kontrolowanie oświetlenia, urządzeń elektrycznych, ogrzewania oraz systemu bezpieczeństwa.

Panele fotowoltaiczne na dachu oraz energooszczędne oświetlenie LED w częściach wspólnych i na terenie osiedla wyposażone w czujniki ruchu oraz czujniki zmierzchu, pozwalają nie tylko optymalizować koszty, ale przede wszystkim wpisują się w ideę prowadzenia działalności deweloperskiej w sposób odpowiedzialny oraz zrównoważony.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje