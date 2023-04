W I kw. br. grupa TAG Immobilien sprzedała na rynku polskim 814 mieszkań i przekazała klientom ponad 578 lokali. W tym okresie Robyg podpisał 894 umowy rezerwacyjne oraz 736 umów deweloperskich i przedwstępnych, a także przekazał klientom 484 lokale.

W tym okresie Robyg podpisał w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu 894 umowy rezerwacyjne oraz 736 umów deweloperskich i przedwstępnych, a także przekazała klientom 484 lokale.

Robyg utrzymuje stabilne marże, dysponuje dużym bankiem ziemi, szuka też gruntów w nowych lokalizacjach.

Vantage w I kw. br. sprzedał 78 lokali, przekazał 94 lokali, w wynajmie posiadał 1.395 lokali, a łącznie w ofercie najmu 2.107 lokali.

W 2022 roku grupa Robyg zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 1,5 mld zł, co oznacza 16 proc. wzrost w porównaniu do 2021 roku. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 410,8 mln zł, czyli o 11 proc. więcej niż w 2021 roku. EBIT wyniósł 438,8 mln zł a wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 354,2 mln zł. W 2022 roku grupa Robyg podpisała w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu i Wrocławiu 2144 umowy deweloperskie i przedwstępne. Spółka sfinalizowała w tym okresie 2114 umowy rezerwacyjne i przekazała klientom około 3500 lokali.

W grudniu 2022 roku Grupa Robyg z sukcesem zakończyła proces budowy książki popytu na obligacje zł. Przydzielono 110 tys. obligacji serii PE o łącznej wartości 110 mln zł. Obligacje będą notowane na ASO GPW, a ich wykup przypada na 9 grudnia 2025.

Spółka oferowała obligacje w ramach programu emisji obligacji na okaziciela do kwoty 500 mln zł.

Jest to już druga seria w ramach programu. To bardzo duży sukces w tak trudnych warunkach na rynku kapitałowym.

- Realizujemy swoje cele wprowadzając kolejne inwestycje do sprzedaży, a wszystkie budowy są realizowane zgodnie z harmonogramami. Utrzymujemy płynną działalność zarówno w zakresie budowy, jak i sprzedaży mieszkań. Zrealizowaliśmy cele sprzedażowe założone na 2022 rok i uzyskaliśmy historycznie rekordowe przychody na poziomie 1,5 mld zł. Działamy w ramach silnej Grupy TAG – wraz z Vantage Rent – a naszym celem jest dalszy rozwój i kolejne inwestycje - wskazał Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Grupy Robyg.

TAG to profesjonalna grupa na rynku najmu nieruchomości mieszkaniowych w Europie, posiadająca w portfelu ponad 86 tysięcy mieszkań na wynajem. Należące do Grupy TAG spółki w Polsce - Robyg i Vantage - rozpoczęły budowę synergii. Tym samym Grupa Robyg przejęła kompetencje zarządcze i nadzorcze w Vantage.

- Zostałem powołany na przewodniczącego rady nadzorczej Vantage, a na stanowisko prezesa zarządu (CEO) obu spółek został powołany Eyal Keltsh. Niezależnie od połączonego zarządu oraz nadzoru każda ze spółek kontynuuje swoją dotychczasową działalność. Grupa Robyg zarządza generalnym wykonawstwem oraz sprzedażą inwestycji Robyg i Vantage. Spółka Vantage Rent prowadzi działalność w segmencie PRS i we współpracy z TAG buduje silną pozycję w tym obszarze w Polsce. Obecnie posiada ponad 2 tysiące mieszkań na wynajem, a do końca roku rozbuduje swój portfel do 3 tysięcy - dodał Oscar Kazanelson.

- Wyniki sprzedażowe w pierwszym kwartale 2023 roku są bardzo obiecujące. Widzimy początek pozytywnego trendu na rynku nieruchomości mieszkaniowych, co powinno zostać wzmocnione dzięki rządowym programom oraz coraz lepszej dostępności kredytów. Obecnie prawie 70 proc. klientów kupuje mieszkania za gotówkę, ale i tak popyt jest znaczący. Dlatego cały czas apelujemy o przyspieszenie procedur administracyjnych, bo to kluczowy czynnik hamujący podaż i rozpoczynanie kolejnych inwestycji - powiedział Eyal Keltsh, prezes zarządu Grupy Robyg.

Łącznie grupa TAG Immobilien na rynku polskim w 2022 roku sprzedała 2419 mieszkań i przekazała klientom ponad 4500 lokali (wraz z mieszkaniami na wynajem), w tym Vantage sprzedał 275 lokali oraz przekazał 309 lokali nabywcom. Jednocześnie do eksploatacji wprowadzono blisko 800 lokali z przeznaczeniem na najem.

Oferta Vantage Rent na koniec roku obejmowała 1 153 lokale na wynajem, z czego 740 było już wynajętych. Aż 408 lokali z 413 pozostających do wynajęcia zostało oddanych w grudniu 2022 roku. Spółka zakłada, że dojście do pełnego poziomu najmu (tj. około 97-98 proc.) zajmie około 2 miesięcy.

Portfel mieszkań na wynajem będzie systematycznie powiększany, już na koniec I kwartału 2023 wyniesie prawie 2 300 lokali, a na koniec 2024 ponad 3 300.

